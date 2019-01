Dvůr Králové– Vgenerálce na 1.kolo Ondrášovka cupu zajížděli královédvorští fotbalisté kpřípravnému zápasu do České Skalice.

Česká Skalice – Dvůr Králové 1:3 (1:1)

V zajímavém utkání každý chvilku tahal pilku. Do vedení šli brzy divizní Dvoráci, když si po rohovém kopu našel místo pro přesnou hlavičku Rejl a ze své oblíbené pozice poslal hosty do vedení. Účastník krajského přeboru vyrovnal ještě před přestávkou. To se proti svým bývalým spoluhráčům prosadil z pokutového kopu Honza Huňák – 1:1. Sestavy obou týmů doznaly po pauze minima změn, góly ale padaly již jen na jedné straně. Prosadit se dokázal dvakrát královédvorský Kilevník, a tak stejně jako v zimní pauze, zvítězil divizní tým Dvora.

„Myslím si, že to nebyl zápas podle našich představ, scházel tomu pohyb a lepší přihrávka. Kdybychom tento výkon zopakovali o víkendu v pohárovém utkání, tak bychom měli problémy. Musíme se zlepšit ve všech směrech,“ řekl k zápasu královédvorský trenér Miloš Dvořák, jehož svěřenci již zítra od 17 hodin pod Hankovým domem přivítají v 1. kole Ondrášovka cupu celek AS Pardubice.

Branky: Huňák (pen) – Kilevník 2, Rejl. TJ Dvůr Králové: Ulrych (Tomek) – Volf, Motyčka, Rejl, S. Ježek – Kilevník, Holub, Fejk, Míl (Čenovský) – M. Otradovský (Urban), Klazar.