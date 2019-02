Podzimní část se Turnovu vůbec nepovedla. Čím si vysvětlujete, že vám v polovině soutěže patří předposlední příčka? Kde hledat problém?

Já bych řekl, že hned na začátku sezony. V Letohradu jsme měli vyhrát, místo toho remizovali a prohráli na penalty. Podobné to bylo v Chrastavě, kde jsme také ztratili dva body a už se dostáváme na čtyři. Ty získat, s dvaceti by ta naše situace byla jiná. Podzimní bída pak navíc vyvrcholila domácími zápasy a asi pětkrát v řadě jsme nevyhráli.



Problém určitě nebyl při střílení branek. Na kontě jich máte 34, což je stejně jako vedoucí Živanice…

To je pravda. Na druhou stranu jsme ale v zápasech, kde se nám nedařilo, moc gólů nedali. Sami jsme skoro z každé šance inkasovali a hlavně v tom vidím problém. Těch obdržených branek bylo hodně. Dvakrát jsme dostávali góly těsně před koncem a ono to pak na tým padne. Naštěstí jsme se z toho v závěru podzimu alespoň trochu dostali.



Vy sám jste se střelecky více dokázal prosadit až v posledním kole proti Vykáni, kterou jste „sundal“ hattrickem. Nečekal jste od sebe gólů více než čtyři?

No čekal (úsměv). Hlavně na začátku sezony tam byly snad čtyři zápasy po sobě, kdy jsem trefil tyčku nebo břevno. Možná, kdyby mi to tam tehdy spadlo, vše by vypadalo jinak.



Letošní ročník oživili nováčci, v jejichž řadách působí kupa velkých jmen. Vy sám jste osobností divize C. Užíváte si nějak zvlášť duely, při nichž se na trávníku potkáváte s Jiřím Štajnerem, Markem Kinclem či bratry Jarolímy?

Nemyslím si. Nám se ten podzim nepovedl, takže nemohu říct, že bych si nějaký zápas užíval. Jinak ale ta utkání beru všechna stejně. Ve všech se hraje o tři body, rozdíly v nich nedělám.



Turnov patří k divizním stálicím. Na čem budete muset přes zimu nejvíc zapracovat, abyste se co nejdříve odpoutali od sestupových pozic?

Jak už jsme si řekli, dostávali jsme hodně branek. To je hlavní věc, od které se vše odvíjí. Bylo by také dobré jaro kvalitně odstartovat. Pomohla by nám nějaká série, při které se mužstvo chytne. V každém případě ale věřím, že se v divizi zachráníme. Ty bodové odstupy jsou minimální.



V podzimní části váš tým opustil trenér Josef Petřík. Jste spolu dál v kontaktu? Sledujete se spoluhráči počínání jeho nového zaměstnavatele, druholigového Frýdku-Místku?

Párkrát jsme spolu mluvili. Když tu byl, přišel se i podívat na zápas. Jeho tým sleduji a přehled mám. Pro Pepu to byla šance a bylo logické, že ji využil. Dostat se z divize do druhé ligy, to se určitě neodmítá.



TABULKA DOMA

1. Brandýs 8 5 0 3 0⋌22:7 18

2. Živanice 7 6 0 0 1⋌20:8 18

3. Čáslav 8 5 1 1 1⋌18:9 18

4. Mšeno 8 5 0 1 2⋌22:13 16

5. Chrastava 8 4 1 2 1⋌25:18 16

6. Admira 8 4 1 2 1⋌11:8 16

7. Vysoké Mýto 7 4 1 0 2⋌14:6 14

8. Pardubice B 7 4 1 0 2⋌14:9 14

9. Kratonohy 7 3 2 1 1⋌14:12 14

10. Dvůr Králové 8 4 0 1 3⋌13:6 13

11. Zbuzany 7 3 1 1 2⋌21:13 12

12. Vykáň 7 3 1 0 3⋌17:17 11

13. Letohrad 7 2 2 1 2⋌10:10 11

14. Kolín 7 2 0 3 2⋌11:8 9

15. Trutnov 8 1 3 0 4⋌14:19 9

16. Turnov 8 2 0 1 5⋌15:20 7



TABULKA VENKU

1. Živanice 8 6 0 2 0⋌14:6 20

2. Kolín 8 5 1 0 2⋌17:15 17

3. Vysoké Mýto 8 4 1 1 2⋌15:11 15

4. Mšeno 7 3 1 0 3⋌10:9 11

5. Zbuzany 8 2 2 0 4⋌13:15 10

6. Trutnov 7 2 2 0 3⋌8:14 10

7. Pardubice B 8 1 3 1 3⋌8:15 10

8. Turnov 7 2 0 3 2⋌19:19 9

9. Kratonohy 8 1 2 2 3⋌13:20 9

10. Admira Praha 7 2 0 2 3⋌14:14 8

11. Vykáň 8 1 2 0 5⋌12:20 7

12. Dvůr Králové 7 1 1 1 4⋌6:14 6

13. Brandýs 7 1 0 1 5⋌9:19 4

14. Chrastava 7 1 0 1 5⋌11:23 4

15. Čáslav 7 0 2 0 5⋌10:22 4

16. Letohrad 8 0 0 0 8⋌4:25 0