Dosud jen dvěma týmům se v dlouhé historii turnaje HAPO podařilo uzmout ve svůj prospěch trofej nejcennější třikrát v řadě. Jako první to dokázala Stará Garda Náchod (2007-2009), nedlouho po ní Sonia Žacléř (2010-2012). Třetím v pořadí je pořádající HAFA Havlovice, která mimochodem na domácím poli slavila dohromady poosmé.

Letošní ročník legendárního turnaje se hrál ve dvou hracích dnech. V sobotní kvalifikaci se ve čtyřech čtyřčlenných skupinách představilo celkem 16 mužstev. Do nedělního finálového dne postupovala vždy první dvě z každé skupiny a osm nejúspěšnějších celků z loňského roku. Na nedělním ranním nástupu se tak prezentovalo opět šestnáctka nejlepších.

Po odehrání základních skupin se mužstva utkala K.O. systémem až po vítěze finálového duelu. V několika vyrovnaných duelech se o postupujících rozhodovalo až v penaltové loterii. Zápasy postupně gradovaly a vrcholem celodenního fotbalového maratonu bylo finále mezi pořádajícím týmem HAFA Havlovice A a Atleticem Chuligán Dobruška. Potkali se tak vítězové poslední tří ročníků (domácí 2022, 2023, jejich vyzyvatel 2021).

Samotné finále bylo výjimečné počtem nastřílených branek. Tentokrát žádná šachová partie, kdepak. Od úvodních minut doslova střelnice, kterou opanoval domácí celek osmi nastřílenými góly.

Sláva patří vítězům! Havlovičtí si znovu po roce obtěžkali nádherný putovní pohár.Zdroj: Alena Toholová

Co následovalo? Předány byly poháry pro nejlepší, ceny a diplomy všem účastníkům. Oceněni byli tradičně nejlepší hráč, brankař a střelec. Hráči vítězného mužstva oblékli nové dresy s logem poháru a nápisem Champions, aby se následně vydali s havlovickým vodníkem na tradiční koupel vítězů do řeky Úpy.

HAPO, turnaj, který díky svému charakteru nemá obdoby v celé České republice a zřejmě ani nikde jinde na světě! Měli jsme zkrátka štěstí na atypický plácek, který není ani velký, ani malý a i branky jsou přizpůsobeny netradičním rozměrům hřiště. Co se zprvu zdálo jako handicap, se v průběhu let ukázalo jako nesporná výhoda. Poslední ročníky se ale už hrají na dvou hřištích. Tento druh fotbalu bez ofsajdů nabízí spoustu dramatických situací před poměrně velkými brankami, mnoho střel i zákroků brankařů. Je to zkrátka fotbal nejen pro hráče, ale i pro diváky, kterých chodí i v dnešní době stále hodně.

Také letos měli organizátoři turnaje pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program. Fotbalový maraton doplnily výstava historických aut a motorek, americké šerifské auto, nové modely Dacie a Renaultu i vystoupení s papoušky. Do havlovického Sportovního areálu si našly cestu desítky diváků nejen z okolí, ale i deset nadšených anglických fotbalistů z Londýna, kteří se přijeli na turnaj podívat. Aktivně hráli tito nadšenci v Havlovicích v letech 1997 až 1999!

Turnaj proběhl na jedničku, za což patří dík všem jeho organizátorům. Jejich slova chvály pak zamířila na adresu pětice rozhodčích ve složení David Beránek, Jakub Matějka, Michal Černý, Lukáš Tryzna a Petr Dorotík.

Semifinále: HAFA Havlovice A – Kapalabanga Trutnov 4:2 (branky: Samko 2, A. Novotný 2 – P. Holubec, Štěpánek), Atletico Chuligán Dobruška – FC Cuba Libre Trutnov 2:1 (Svatoň 2 – D. Hlava). Duel o bronz: FC Cuba Libre Trutnov – Kapalabanga Trutnov 5:2 (Matějka, D. Hlava, Ptáček, Brejcha, Čechovič – L. Hlava, Kouřil. Finále: HAFA Havlovice A – Atletico Chuligán Dobruška 8:3 (branky: Breda 2, Hájek 2, A. Novotný 2, Samko, Trčka – Šilhan, Pavlíček, Jahoda).

Individuální ocenění – nejlepší střelec: Lukáš Hájek (HAFA Havlovice) 16 branek. Nejlepší brankář: Pavel Vlk (Cuba Libre Trutnov). Nejlepší hráč: Patrik Brejcha (Kapalabanga Trutnov).

HAPO, to není jen hlavní turnaj na konci června. V místním areálu se během léta uskuteční ještě tři turnaje věkově omezené. 27. července se tu naráz uskuteční 31. ročník HAPOSTAR, turnaje hráčů nad 40 let. Zároveň se bude hrát 4. ročník MAXISUPERHAPOSTAR EXTRA pro fotbalisty nad 60 let! Vše zakončí 31. srpna 23. ročník SUPERHAPOSTAR určený fotbalovým nadšencům nad 50 let.