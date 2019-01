Pojizeří /1.A třída/ - V souboji nováčků druhé nejvyšší krajské soutěže uspěli na hřišti Horní Branné hráči Jiskry Harrachov.

Raspenava má bodík. Na snímku kapitán Martin Koudelka. Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Šimr

Lomnice - Stráž p. R. 1:1 (0:0)

V prvních patnácti minutách si postupně při útočných snahách vylámali zuby domácí Syrovátka, Koudelka a Kos. Ani jeden z nich nezamířil míč do sítě a Lomnice pak pod dojmem snadného utkání polevila. Do hry se začali dostávat hosté. Jejich dvě šance ale skončily na Jezdinském a poločas se poté dohrál bez branek. I ve druhé půli Lomnici znatelně vázla kombinace a její hra byla velmi kostrbatá. Koudelka postupoval v 60. minutě v úniku sám, ale trefil jen gólmana. Jinak měli více ze hry hosté, kteří se v 75. minutě ujali vedení z pokutového kopu, jenž byl nařízen po faulu Krause. Domácí toužili po vyrovnání, ale jejich hra byla bez nápadu. Když pak v nastaveném čase vyrovnal Koudelka, zajistil, pro hosty vlastně nešťastnou, remízu.

Horní Branná - Harrachov 1:3 (0:1)

Souboj nováčků, kteří v prvním kole prohráli, nabídl čtyřgólovou podívanou. V úvodu zápasu sice měli domácí navrch, ale exceloval gólman Jiříček mezi tyčemi Harrachova. Pochytal i ty nejnadějnější šance Horní Branné a ke konci poločasu se jeho tým naopak dostal do vedení. Z trestného kopu skóroval Lukáš Halama. Ihned po obrátce se chtěli pustit domácí za vyrovnáním, jejich snahu ale přibrzdil Pešina, který nešťastně fauloval ve vápně. Nabídnutý pokutový kop proměnil Chlup. Horní Branná se přesto nevzdala. Fiedlerovy a Svobodovy příležitosti v síti sice neskončily, ale radoval se Šimek, který přece jen snížil. Konečnou podobu dal výsledku ale střídající harrachovský Bergmann, který v nastaveném čase utekl po lajně a skóroval. Domácí si tak na první body po postupu musí ještě počkat, Harrachov na-opak slaví historickou výhru!

Jilemnice - K. Studánka 5:0 (3:0)

Po úvodní nemastné čtvrthodině převzali taktovku překvapivě domácí. Ti začali svůj parádní zápas psát už ve dvacáté minutě, kdy se poprvé prosadil ve skluzu Jež a otevřel skóre. Hned o minutu později přišla nejpohlednější akce zápasu. Schauer starší našel čtyřicetimetrovým pasem Schauera mladšího, který si u postranní čáry pohrál s obráncem, přihrál Vanclovi a domácí vedli o dva góly. Perfektní výkon týmu z Krkonoš navíc ještě před pauzou podtrhl Šnorbert, který dal Jilemnici takřka definitivní klid. I po změně stran hráli domácí prim. Po pohledné kombinaci vypálil Horáček dalekonosnou ránu, kterou za záda gólmana následně dopravil Vancl. Když po hodině hry navíc Hartych vsítil pátou branku Jilemnice, byli hosté zralí na ručník! Jilemničtí tak dokráčeli k překvapivě hladkému vítězství a za ovací fanoušků si vystříleli první letošní výhru!

Mírová - Cvikov 2:1 (1:0)

Náročné utkání sehráli hráči Mírové na domácím hřišti. V úvodu zápasu měl více ze hry Cvikov. Šance Kuběje a Jiráka ale pochytal brankář Jiří Jíra. Mírová se dlouho nemohla dostat do tempa a chytla utkání za pačesy až ke konci poločasu. V 37. minutě hostující gólman vyrazil bombu Marka Jíry a Tokan následně nezamířil přesně. O pět minut později ale využil Beneš chyby gólmana, vypíchl mu míč a otevřel skóre. Ve druhém půli se obraz hry nezměnil. Pokračoval boj především ve středu hřiště a rozhodčí udělil spoustu žlutých karet. Čtvrt hodiny před koncem pak rozjeli akci domácích středopolaři Jíra s Krejčíkem, míč se dostal až k Plátkovi a novic z Malé Skály zdvojnásobil náskok Mírové. Konečný účet zápasu v závěru stanovil Jirák, jenž se trefil po krásném voleji.

Raspenava - Bozkov 1:5 (1:1)

Hosté zažili v úvodu šok. Hned v 1. minutě utekl domácí Zeman a po jeho centru se na zadní tyči mohl z gólu radovat Kyncl. Domácí branka hodně povzbudila, Bozkov se nemohl dostat do tempa, ale přesto ve 12. minutě bylo vyrovnáno. Křížný centr našel Nesvadbu, který z voleje vyrovnal. Přes několik příležitostí zejména na straně hostů, další branka už do konce poločasu nepadla. Po obrátce přebrali iniciativu Bozkovští a převahu se jim dařilo vyjádřit také gólově. Jako zlomový moment se ukázal Mazánkův gól z 53. minuty. Do konce zápasu se pak trefil ještě jednou Nesvadba a dvakrát Makula a Bozkov si nakonec odvezl vysoké vítězství.

Ostatní: Frýdlant - Mimoň 9:1, Hejnice - Stráž n.N. 4:0.