Ještě hůř dopadli hráči Harrachova, jimž nadělil potupnou desítku tabulkový soused Držkov.

I. B třída

Plavy – Bělá 3:4 (1:2)

Fakta – branky: 12. Prousek, 86. Gallyas, 90. D. Pilný – 17. J. Votoček, 19. Jaroš, 49. Pavlata, 57. Mach. Rozhodčí: Maruška. ŽK: 4:1. Diváci: 90. SK Jívan Bělá: Jakubičko – J. Votoček (82. M. Hanč), Rypl, Jaroš (46. Pácalt), Huráň – Motejlek, Otmar, Čokina, O. Mach (80. D. Hanč) – Pavlata, L. Beran.

Jablonec n. J. – Lučany 6:4 (2:3)

Fakta – branky: 23. a 52. Holman (obě z pen.), 38., 61. a 79. Hrbek, 87. J. Vrána – 5. J. Koudelka z pen, 29. Kohout, 42. Bukvic, 51. Štěpán Sobotík. Rozhodčí: Klement. ŽK: 2:3. ČK: 0:2 (44. Patočka, 88. Šimon Sobotík). Diváci: 200. TJ Sokol Jablonec nad Jizerou: Vízek – Pičman, P. Vrána, Adámek, M. Šír – Exner (46. T. Havrda), Neumann (46. Trepera), Hrbek, T. Havlíček (81. Špidlen) – Holman (85. J. Tryzna), J. Vrána.

Přepeře B – Rychnov 2:4 (1:1)

Fakta – branky: 27. Martínek, 74. Trč – 24. Maryško, 50. Dupač, 57. vlastní (Cimbál), 83. Janků. Rozhodčí: Brož. ŽK: 1:1. Diváci: 50. FK Přepeře B: Kumprecht – M. Cimbál, P. Horáček, Abraham (46. F. Tokan), M. Ježek – Kubáček, V. Novotný, Císař (83. Bým), O. Horák – P. Martínek, Rakouš (13. Trč).

Roztoky u Jilemnice – Železný Brod B 3:5 (1:4)

Fakta – branky: 40. a 85. Illner, 90. Novotný I – 7. Šťastný, 10. Kučera, 24. a 62. Novotný II, 27. Vozka. Rozhodčí: Urbánek. ŽK: 2:1. Diváci: 60. TJ Sokol Roztoky u Jilemnice: O. David – M. Hornig, D. David, A. Kotyk, M. Hnyk (72. Rudolf) – Maťátko, V. Hornig, Tuláček (46. Maďarčík), Kopáček (76. Fischer) – P. Kupkár (46. Jan Novotný), Illner.

Bozkov – Albrechtice 0:6 (0:2)

Fakta – branky: 16. Bělohlávek, 27. a 64. Honzák, 54. Sedlák, 83. J. Hradecký, 85. Purm. Rozhodčí: Bohatý. Hráno bez karet. Diváci: 80. TJ Sokol Bozkov: Seifert – Liďák, Soudil, Židlík, Kurfiřt – D. Kobrle, Petr, T. Mazánek, Jech (63. Šída) – M. Havel (78. J. Kasan), Červený.

Držkov – Harrachov 10:0 (6:0)

Fakta – branky: 17. Kysela, 19. a 48. M. Vaníček, 26., 27. a 76. Belšan, 42., 44., 54. a 62. Kotyza. Rozhodčí: Špidlen. Hráno bez karet. Diváci: 37. TJ Jiskra Harrachov: Uhlíř – Jiroutek, Bergmann, Barbořák, Vodseďálek – David Morávek, Veselý, L. Horáček, Michálek – Berka, Chlup.

Program 22. kola (18. – 19. května) – sobota 14.00: Rychnov – Plavy. 14.30: Velké Hamry B – Přepeře B. 16.00: Albrechtice – Jablonec nad Jizerou. 17.00: Bělá – Roztoky u Jilemnice, Harrachov – Bozkov, Lučany – Smržovka. Neděle 17.00: Železný Brod B – Držkov.

Aktuální tabulka:

1. Bělá 21 18 0 3 92:40 54

2. Rychnov 21 13 0 8 77:54 39

3. Velké Hamry B 21 11 3 7 67:35 36

4. Přepeře B 21 10 2 9 70:52 32

5. Albrechtice 21 10 2 9 59:44 32

6. Jablonec n. J. 21 9 3 9 51:65 30

7. Držkov 21 9 1 11 74:69 28

8. Plavy 21 8 4 9 33:38 28

9. Lučany n. N. 21 9 1 11 42:73 28

10. Harrachov 21 9 0 12 51:84 27

11. Smržovka 21 8 2 11 49:56 26

12. Bozkov 21 8 2 11 58:67 26

13. Železný Brod B 21 6 3 12 40:62 21

14. Roztoky 21 6 3 12 30:54 21

Libštát nastřílel pět gólů Jilemnici a pak zamířil do čela tabulky

Týden pravdy. I tak by se dal označit prostředek měsíce května z pohledu Libštátu.

V neděli si tamní fotbalisté na domácím hřišti poradili s rivalem z Jilemnice (5:2), a jelikož dosavadní lídr tabulky Studenec pauzíroval, vyšvihli se rázem do čela okresního přeboru.

Nyní, pouhý týden po velkém vítězství, je čeká další klíčová prověrka. V neděli od 17 hodin budou první příčku hájit v ostře sledovaném šlágru na studenecké půdě. Podzimní duel vyhrál Studenec kontumačně poté, co se domácí tým nesešel.

Tabulka okresního přeboru:

1. Libštát 15 11 2 2 43:19 35

2. SK Studenec 14 10 3 1 45:20 33

3. Jilemnice 16 9 2 5 39:26 29

4. Mírová 15 8 4 3 39:24 28

5. Mříčná 16 8 2 6 36:35 26

6. Nová Ves 16 7 2 7 40:37 23

7. Martinice 14 5 0 9 30:36 15

8. Horní Branná B 15 3 3 9 27:42 12

9. Vysoké 15 3 3 9 23:42 12

10. Stružinec 16 4 0 12 26:50 12

11. Poniklá 14 3 1 10 12:35 10

Tabulka okresní soutěže:

1. Košťálov-Libštát C 17 10 5 2 33:14 35

2. Přepeře C 18 10 3 5 62:35 33

3. Víchová 17 9 4 4 43:24 31

4. Horka 17 10 0 7 50:38 30

5. Benecko 16 8 5 3 49:27 29

6. Rovensko B 16 8 1 7 42:35 25

7. Kruh 17 6 5 6 38:37 23

8. Bozkov B 17 7 2 8 38:41 23

9. Zálesní Lhota 16 4 3 9 27:46 15

10. Tatobity 16 4 3 9 28:48 15

11. SF Studenec 18 4 2 12 34:58 14

12. SK Studenec B 17 4 1 12 28:69 13

(* Košťálov-Libštát C se do čela tabulky vrátil po vítězství 2:0 nad Zálesní Lhotou.)