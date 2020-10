Tak jako každý týden, i tentokrát vyhlašuje Krkonošský deník Kanonýra víkendu. A nebyla to snadná volba. Mezi podkrkonošskými šutéry se totiž v sobotu a neděli našlo hned pět borců, kteří v soutěžích dospělých dosáhli hattricku.

V okresním přeboru to byli Miroslav Janas z Poříčí u Trutnova a Martin Hoffman ze Rtyně. Ve III. třídě se tři branky podařilo vsítit Liboru Špičkovi z Prosečného a Vítězslavu Machálíkovi ze Svobody nad Úpou.

Pátým do party byl vrchlabský ZDENĚK TAUCHMAN, a jelikož právě on hattricku dosáhl v nejvyšší soutěži – krajském přeboru, zvolila redakce sportu právě jeho.

Zdeňku, v neděli se vám podařilo nastřílet sedm branek do sítě Hořic. Čím si vysvětlujete tak jednoznačný průběh zápasu?

Po nepovedených dvou zápasech jsme chtěli konečně naplno bodovat. Od samého začátku zápasu byla vidět od celého týmu chuť a takový ten chtíč zvítězit. To vidím jako hlavní důvod konečného úspěchu.

Vy jste přitom podobné utkání na podzim už odehráli. Ve druhém kole to u vás Dobruška schytala dokonce 8:0. Byly si zápasy v něčem podobné?

Ty dva zápasy si byly podobné v tom, že jme hráli na domácím hřišti a na oba zápasy se sešli v plné sestavě.

V obou zmiňovaných duelech se vám podařilo dosáhnout hattricku. Jak moc tohle potěší?

Upřímně, ani nevím, kdy naposledy se mi povedlo vstřelit tolik branek dá se říct v krátkém časovém sledu. Z každého vstřeleného gólu má ale hráč krásný pocit.

Ve střelecké tabulce soutěže vám s devíti trefami patří třetí pozice. Považujete se teď za kanonýra?

Za kanonýra se určitě nepovažuji. Spíše bych řekl, že se ve vápně umím dobře postavit. Právě to je můj klíč ke střílení branek.

Který ze tří nedělních úspěchů byl podle vás nejpovedenější a přiblížil byste své trefy čtenářům?

Všechny góly padly v rozmezí velkého a malého vápna. Ani jeden by se nevešel do nějaké ankety na gól roku (usmívá se). První padl po dlouhém autu Máry Hanuše do vápna, kde mě samotného překvapilo, že přes chumel hráčů propadl míč až ke mně. Mou tečí putoval míč do prázdné branky. Druhá trefa hodně podobná té první, dlouhý aut do vápna, kde Tomáš Fišar podržel balón, přiklepl mi ho a já mohl zakončit ze dvou metrů na zadní tyč. No a třetí gól po krásné kombinaci Víti Novotného s Dominikem Zdržálkem. Dostal jsem přihrávku mezi stopery a mohl zakončovat opět na vzdálenější tyč.

TOP 5 KANONÝRŮ PŘEBORU



12 Jiří Řezáč (Slavia HK)

11 Martin Holec (Nový Bydžov)

9 Zdeněk Tauchman (Vrchlabí)

8 Jan Labík (Chlumec n. C. B)

8 Jakub Matějka (Police n. M.)

Nyní vás bohužel čeká minimálně čtrnáctidenní zápasový půst. Je rozhodnutí zákonodárců podle vás správné?

Je mi z těchto „opatření“ smutno.. víc bych se k tomu nechtěl vyjadřovat.

Váš tým si přitom už problémy s COVIDEM prošel. V září jste byli nuceni odložit utkání s Olympií Hradec Králové. Přibližte tehdejší situaci.

Ano je to tak. Dva spoluhráči si touto nemocí prošli a její průběh byl podle nich poklidný. Po čtrnáctidenní pauze se kluci mezi nás zpátky k tréninkům a zápasu vrátili.

V následujících dnech jsou tréninky povoleny jen v šestičlenných skupinkách. Přístupny nebudou šatny a sprchy. Jak se těšíte na novou zkušenost?

Tréninkové jednotky v šestičlenných skupinách si představit umím. Uzamčení kabin mi však přijde úsměvné. Beru to ale jak to je. Tohle čtrnáctidenní volno využiji k pracovním záležitostem. K týmu se připojím až po tomto opatření.

Vrchlabské výsledky jsou letos jako na houpačce. Věříte v ustálení výkonů mužstva? A jaké máte vlastně v letošním ročníku ambice co se konečného umístění týče?

Pokud se tým bude scházet i nadále v kompletní sestavě, výkony i samotná hra se určitě ustálí. Na konci sezony bych naše mužstvo moc rád viděl mezi první pěticí tabulky.