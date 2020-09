Od startu podzimní části nového ročníku sledujeme pod Krkonošemi týden co týden počínání fotbalových kanonýrů. Podaří se vám vstřelit hattrick nebo i více branek? Pak počítejte s mediálním zájmem o vaši osobu.

Jako první byl před čtrnácti dny osloven Adam Kaprál z Rudníku (5 branek), týden po něm mostecký matador Karel Špidlen (4). Po posledním víkendu byli adepti hned dva a tentokrát jde o vyslance nejnižší okresní soutěže.

Čtyřmi góly se ve III. třídě mužů blýskli Jan Prokop z Bohuslavic a útočník Malých Svatoňovic Matěj Tišler. Zatímco prvně jmenovaný jednu ze čtyř branek vstřelil z pokutového kopu, dvacetiletý Tišler všechny góly zaznamenal ze hry, navíc už za první poločas v rozmezí od 19. do 44. minuty.

I díky jeho příspěvku Malé Svatoňovice rozdrtily rezervu Mostku 10:0!

„Takový výsledek jsme před zápasem rozhodně nečekali. Chyběli nám dva důležití hráči ze základní sestavy, bez kterých jsme se museli obejít a nahradit je jinými. Zápas se pro nás od začátku vyvíjel velmi dobře. Uklidnil nás první gól, který dával Honza Hanák. Od toho se odvíjel průběh celého prvního poločasu, který skončil poměrem 7:0,“ prozradil talentovaný štírek, jenž právě v první půli stihl vstřelit čtyři branky.

Pro Matěje Tišlera šlo o druhý podobně úspěšný duel v sezoně. Radvanicím totiž před 14 dny nasázel hattrick.

„Pravda, jeden hattrick se mi už letos povedl. Doma se mně i týmu daří, za dva zápasy jsme tu nastříleli sedmnáct branek a získali plný počet bodů, což je úplně fantastický. Už bych se však měl trefit i venku, kde jsem dosud šance jen zahazoval. Snad to prolomíme tuto neděli v Kuksu, kde nás čeká další utkání,“ dívá se již dopředu mladý kanonýr, jehož fotbalovým vzorem i Argentinec Lionel Messi.

„To proto, že je velmi šikovný na balonu a patří mezi nejlepší útočníky na světě.“

Vzpomene si kanonýr víkendu, kdo mu nedělní góly připravil?

„Jasně. Na první mi přihrál Honza Hanák ze středu zálohy, Další trefa přišla po pěkném stříleném centru Honzy Cabálky. Pak mi asistoval spoluhráč z útoku Jirka Večer a na čtvrtou trefu nahrával po rychlém protiútoku opět Honza Hanák.“

A která ze čtyř branek se nedělnímu střelci líbila nejvíc? Na to úplně neodpověděl.

„Za dobu, co hraji fotbal, jsem dal mnoho hezčích gólů. Každopádně na tento zápas budu vzpomínat rád, protože to byl pro mě určitě nejrychlejší hattrick za dobu, co fotbal hraji,“ dodal Matěj Tišler.

Však také své úvodní tři trefy vměstnal do pouhých čtrnácti minut.