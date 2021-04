Svoji jedenáctku v řádném termínu představil i Krkonošský deník a nyní přišel čas si všechny nominované představit. Borci se o to postarali sami. Každý obdržel osm shodných otázek týkajících se jejich bohaté kariéry. Jako šestý Deníku odpovídal MARTIN KEJZLAR (40), někdy stoper, jindy útočník, každopádně dříve hrající za Trutnov divizi, dnes oblékající dres úpické Sparty, účastníka krajské soutěže I. B třídy.

Martine, v kolika letech jste začal hrát fotbal a pamatujete si na svůj první gól?

Moji rodiče by potvrdili, že jsem začal trénovat hned, jakmile jsem začal chodit (usmívá se). První oficiální trénink jsem absolvoval ve čtyřech letech. Na svůj první soutěžní gól si už ale nepamatuji. Určitě to bylo na nějakém turnaji přípravek. Vstřelil jsem ho za Spartu Úpice, protože jsem za ni hrál až do osmnácti let, poté jsem přestoupil do Červeného Kostelce.

Na co jste ve své kariéře nejvíc hrdý?

Asi na nejvyšší příčku bych postavil postup s krajským výběrem na finálový turnaj Region‘s cupu 2019 do Německa.

S jakým známým hráčem jste si zahrál, nebo nastoupil proti němu v jiném dresu?

To je těžká otázka! V dresu Trutnova jich byla spousta. V divizní soutěži hraje řada bývalých ligových aktérů. Někteří hráli i v zahraničí. Rád vzpomínám na mladá léta, kdy na HAPO jezdili třeba Pavel Kuka, Ivo Ulich nebo Ruda Skácel. Ať už mladší nebo starší. Určitě bych však mohl jmenovat dále.

Fotbal přináší i nevšední situace. Co vás nejvíc na trávníku pobavilo?

Rád chodím koukat i na nejnižší soutěže, tam se odehrává spousta vtipných situací a komentářů. Tenkrát mě požádali, zda bych šel mávat (dělat pomezního rozhodčího). V jednu chvíli, kdy domácí zahrávali rohový kop, jsem se ohlédl na domácího brankáře, který stál za svoji brankou a vykonával potřebu (upozorňuji, že malou). Domácí po rohu hned ztratili míč a hosté podnikali rychlý protiútok. Nervózní brankář se stihl vrátit v poslední chvíli, kdy už míč směřoval do branky.

Loni na podzim začala zatčením místopředsedy FAČR Romana Berbra fotbalová evoluce. Měl jste v nějakém zápase pocit, že je ovlivněný a věříte, že se fotbal očistí?

Ani se mi nechce na tuhle otázku odpovídat. Takových uplacených zápasů jsem zažil spoustu. Nic s tím neuděláte. Karty už byly rozdány dávno, než utkání začalo. Moc mě mrzí, že se to děje. A do budoucna? Dokud budou peníze, korupce nevymizí.

Nyní se nehraje kvůli covidu. Jak se udržujete v kondici?

Po skončení podzimu jsme se spoluhráči chodili hrát fotbálek. Od ledna jsme chodili třikrát týdně běhat do přírody. Poté, co nám i toto vláda zatrhla (březen), chodím pouze na tenis s manželkou, na procházky s rodinou nebo pracuji kolem baráčku.

Přibral jste nějaká kila od posledního mistrovského zápasu?

Tak teď jste mě donutil vstát z gauče (směje se a míří k váze). V téhle době snad přibral každý. Ani já jsem neunikl tuku navíc. Ale snad to ještě není nejhorší. Mám navrch „jenom“ čtyři kila.

Jaké máte další ambice coby hráč a hodláte se po kariéře věnovat roli trenéra či funkcionáře?

Jestli mi už covid neukončil hráčskou kariéru, tak bych s Úpicí rád ještě postoupil do I. A třídy. Vojtíkovi jsou čtyři roky, chtěli jsme ho letos přihlásit do přípravky. V tu chvíli bych rád trenérům pomohl i s trénováním. Věřím, že u toho zůstanu i později, protože by mi fotbal asi chyběl.