V Malšovické aréně, která je již nějaký ten měsíc chloubou Města Hradec Králové, se na začátku prvního červnového týdne konal finálový turnaj McDonald's Cupu přezdívaný jako vátek fotbalu. Herně i střelecky se při něm blýskla celá řada talentovaných fotbalistů, například domácí Ronald Mercurio, žák královéhradecké Základní školy Sever.

V České žákovské lize je momentálně třetím nejlepším střelcem, na McDonald's Cupu ale Ronald Mercurio pálil ze všech nejpřesněji. | Foto: Deník/Vladimír Machek

Nedílnou součástí finálového dne McDonald’s Cupu byly letos v Malšovické aréně žáci královéhradecké Základní školy Sever, kteří dostali možnost startovat na Svátku fotbalu coby pořadatelský tým.

Ačkoliv celý turnaj v žádné ze dvou věkových kategorií nevyhráli, rozhodně se neztratili a při slavnostním vyhlášení nejlepších družstev a jednotlivců o nich bylo hodně slyšet.

Ronald MercurioZdroj: Deník/Vladimír MachekStarší parta žáků 4. a 5. tříd totiž díky skvělé turnajové jízdě vybojovala bronzové medaile, její tahoun Ronald Mercurio (11) se pak s dvaceti (!) nastřílenými góly stal napříč všemi kategoriemi nejlepším střelcem.

Ronalde, jak se ti celý turnaj líbil a jaké si z něj odnášíš dojmy?

Bylo to dobrý, určitě budeme mít na co vzpomínat. S celým týmem jsme si oba hrací dny užili a jsme rádi, že pro nás skončily úspěšně.

Zápasů jste odehráli hodně, který sis užil vůbec nejvíc?

Asi to byl ten proti soupeři z Písku. Vyhráli jsme ho výsledkem 11:2 a mně se oři něm povedlo devětkrát skórovat.

Koller a Baroš zářili, Leoš Mareš si do kopaček netroufl: Dostal bych přes párky

Ví, jaké to je nastoupit proti pražské Spartě nebo Slavii. Oba soupeře navíc dokázal se svým týmem porazit a proti pražským S se už i střelecky prosadil. Nyní má Ronald Mercurio další zážitek do své sbírky, zahrál si na Svátku fotbalu a z finálového turnaje McDonald’s Cupu navíc domů dovezl cennou medaili. Přidá o víkendu i zlatou z České žákovské ligy U12?

Co chybělo k tomu, abyste si zahráli ostře sledované finále?

V semifinále jsme si bohužel moc šancí nevypracovali. Asi nám chyběl důraz, soupeř byl na míči lepší a musím uznat, že to pro něj byla zasloužená výhra.

Zklamání na některých hráčích bylo hodně vidět.

Jo, byly tam u někoho i slzy, ale už je to pryč a nakonec máme radost, že jsme to dotáhli na medaili.

Nakonec berete bronz, ale ani utkání o třetí místo nebylo jednoduché.

Byly to nervy. Museli jsme dotahovat dvoubrankový náskok soupeře, ale s podporou našich fanoušků se nám to povedlo a nakonec jsme uspěli po penaltách.

Na ty jste se nějak zvlášť připravovali?

Vůbec (usmívá se). My jsme hlavně vůbec nečekali, že by na penalty mohlo dojít. I bez tréninku to ale dopadlo a teď máme díky penaltám medaile na krku.

Ty pocházíš přímo z Hradce? Už sis ve zdejší aréně fotbal zahrál?

Bydlím v Pardubicích, ale fotbal hraji za Hradec. V aréně už jsem na fotbale byl, ale přímo na místním trávníku jsem si zahrál poprvé. Bylo super hrát na tak velkém stadionu a určitě bych si to rád zopakoval.

TOP střelci žákovské ligy U12 1. Michal Szczepaniak (Slovan Liberec) 50 branek

2. Matouš Ryba (FC Hradec Králové) 41 branek

3. Ronald Mercurio (FC Hradec Králové) 33 branek

4. Ondřej Pígl (Football Talent Academy) 30 branek

5. Jakub Kostrba (Bohemians Praha) 30 branek

Ronald MercurioZdroj: is.fotbal.czKam bys to jednou s fotbalem rád dotáhl?

Do Realu Madrid.

To není úplně skromný cíl. Jak si tvůj tým vede v aktuální sezoně?

S Hradcem hraje první ligu a dva zápasy před koncem sezony jsme na druhém místě. V posledním kole ale hrajeme na Spartě a pokud bychom ji porazili, ještě můžeme být první. Určitě do Prahy pojedeme vyhrát a uvidíme, na co náš výkon bude stačit.