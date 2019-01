TRUTNOVSKO - Poslední domácí utkání v letošní sezoně se fotbalistům Baníku Žacléř nevydařilo. Může za to Rudník, jehož hráči si tak v 1. A třídě už popáté v řadě vychutnali v šatně vítězný pokřik. Za krásu a technický dojem by Vrchlabští v Polici zaručeně nasbírali více bodů. Fotbal je však o gólech a o ten jeden víc nakonec vstřelili bojovnější domácí hráči.

Žacléř - Rudník | Foto: Rudolf Flégr

Žacléř – Rudník 1:6 (1:2)



V úvodu zápasu vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by se derby mělo stát jasnou záležitostí Dvora. Ba naopak. V 9. min. Hrubý vysunul do úniku Bašeho, který se nemýlil – 1:0. Aktivní hra Baníku ale potom začala uvadat a veškeré domácí snažení zakončila Kloudova střela do tyče. Ve 26. min. se domácí Janata v šestnáctce postavil do cesty Gregorovi a rozhodčí Šiling nařídil pokutový kop. Míče se chopil Václavík, jemuž však Nývlt poslední tři penalty chytil a moc nescházelo k tomu, aby byl žacléřský gólman úspěšný i počtvrté. První pokus Václavíka kryl, ale dorážku už ne –1:1. Od tohoto momentu na hřišti hráli jen hosté, kteří ještě do přestávky výsledek otočili. Ve 38. min. z hranice vápna „zamířil“ bodlem do sítě Štemberka – 1:2.

Druhý poločas odstartoval v 52. min. kličkovanou mezi domácími obránci Gregor (1:3). Pak se urodily dvě akce jako přes kopírák, když Hylmar narazil míč Janatovi a ten v 66. a 75. min. nechytatelnými střelami z dálky zvýšil už na 1:5. Skóre utkání uzavřel v 87. min. další překrásnou trefou do šibenice Šafařík – 1:6.

Fakta – branky: 9. Baše – 66. a 75. Janata, 26. Václavík z pen., 38. Štemberka, 52. Gregor, 87. Šafařík. Rozhodčí: Šiling. ŽK: 1:2. Diváků: 70. TJ Baník Žacléř: Nývlt – Brožek (10. Klouda), Kuncl, Drábek, Mlynár – Kovačík, Hrubý, (46. Mádle, 82. Popelka), Hejna, Poláček – Baše, Janata. FC TJ Avon Rudník: Vachek – Hympl, Štemberka, Václavík, Šafařík – Zeman (68. Beláň), Víšek (61. Stolín), Janata, Hylmar – Gregor (72. Stránský), Mandát.

Police – Vrchlabí 2:1 (0:1)



Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním se hrálo podle not hostů, kteří však z řady šancí využili pouze jedinou. To, když ve 28. min. dlouhý aut Stránského do pokutového území domácí gólman podběhl a Sommer už tak neměl problém zakončit – 0:1.

Mladí domácí fotbalisté ale nesvěsili hlavy a v druhém dějství se taktovky utkání chopili oni. Vyrovnání na 1:1 se dočkali v 68. min., když Vrchlabští hráli v desíti. Za postranní čárou byl ošetřován Pleva, jehož chvilková absence v zadních řadách domácím stačila. O tom, že vítězství bude slavit Police rozhodla 84. minuta, ve které se domácí prosadili z přímého kopu.

Fakta – branka Vrchlabí: 28. Sommer. Rozhodčí: Vít. ŽK: 2:5. ČK: 0:1 (90. Votoček). Diváků: 80. FC Vrchlabí: Rodr – Harvančák, Pleva, Mejsnar, Votoček – Pokorný, Sommer, Plecháč, Stránský (70. Vejnar) – P. Kraus, Zarebski (46. O. Kraus).