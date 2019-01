VÝCHODNÍ ČECHY - Letohradští před rekordní návštěvou remizovali s rezervou „sešívaných“!

SK Slavia Praha | Foto: DENÍK

FK Náchod–Deštné – FC Slovan Liberec B 5:3

Hned od úvodu Náchod svého soupeře tlačil a již v 5. min. ustál souboj s dvěma obránci Merganc, jeho přihrávka po vápně došla až k Nejmanovi a bylo to 1:0. Pět minut nato si s chutí hrající Merganc vytancoval od brankové čáry do střelecké pozice a upravil na 2:0. Ve 20. min. nejprve Havrdův trestný kop poslal Chleboun hlavou do tyče, na druhé straně vzápětí protáhl Černíka hostující Jíra. Po půlhodině hry potáhl míč kolem postranní čáry Jirman, přesným centrem našel Mergance, který upravil na 3:0. Ve 41. min. využil zaváhání v obraně Liberce Nejman a bylo to již 4:0. Zbytečná ztráta koncentrace pak v nastaveném čase první půle znamenala liberecké snížení – 1:4. Osm minut po změně stran využil vlažnějšího úvodu Náchoda Zeman – 4:2. V 64. min. však vrátil klid do domácích řad svou třetí brankou Nejman – 5:3. Tři minuty nato neproměnil penaltu hostující Broschinský. V 89. min. pak Kopřiva vlastní brankou uzavřel na 5:3.



Fakta – branky: Nejman 3, Merganc 2 – Věchet, Zeman, vlastní. Rozhodčí: Navara. ŽK: 2:2. Diváků: 350. Poločas: 4:1.

FK Náchod– Deštné: Černík – Chleboun, Kopřiva, Kaplan, Hudec – Jirman (81. Gross), Moník, Havrda (70. Harvanka), Nejman – Hubička (37. Zinke), Merganc.

FC Slovan Liberec B: Schöler – Jarkovský, Dejmek, Jíra (46. Pechar), Širanec – Srkal (46. Finklár, 75. Pyšek), Broschinský, Vlasko, Zeman – Věchet, Jirouš.

FK OEZ Letohrad – SK Slavia Praha B 0:0

Atraktivní soupeř a poslední úspěšné výsledky domácího týmu přilákaly do ochozů letohradského stadionu rekordní návštěvu právě probíhajícího podzimu. Sešívaní divákům předvedli v akci úspěšné juniorské reprezentanty Necida s Gebreselassiem, několik pěkných fotbalových kousků nachystal i míčový kouzelník Gaucho. Hrál se velmi pohledný zápas ve vysokém tempu, scházelo jen koření v podobě gólů. V 6. minutě se zaplněné hlediště roz〜tleskalo, když Čada předvedl výstavní nůžky a Diviš musel u levé tyče s námahou zasahovat. Po čtvrthodině hry hlavičkoval Gaucho po Švamberského nahrávce nad. Mezi 25. a 30. minutou hry domácí zvýšili úsilí, ale branku nedali. Nebezpeční byli i hosté, jenže Gaucho ani Necid Kykala několikrát nepřekonali. Šance Letohradských zase zahodili Čada a Hynek. V 81. minutě prošel celým hřištěm Strasmeier, na vápně přihrál Čadovi, ten ale opět neuspěl. O chvíli později se nevedlo D. Stejskalovi a krátce před koncem ani Vanišovi.



Fakta – rozhodčí: Němec. ŽK: 1:1. Diváků: 850. Poločas: 0:0.

FK OEZ Letohrad: Kykal – Hynek, Strasmeier, Rompotl, Vaniš – Gerža (78. Hundák), Řehák, Kempf (66. Kvapil), D. Stejskal – Čada, Kočí (56. Myšák).

SK Slavia Praha B: Diviš – Held, Gabriel, Kopřiva, Švamberk – Černý (90. Komárek), Kovařík, Gebreselassie, Kobler – Gaucho (83. Dvořák), Necid