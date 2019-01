VÝCHODNÍ ČECHY - Divize C: Chrudimským fotbalistům vystřílel záchranu Adámek, Choceňské spasila kanonáda na hřišti posledního.

SK Týniště : AFK Chrudim | Foto: DENÍK/David Taneček

Tesla - Letohrad 1:1

Hosté vstoupili do utkání aktivněji, ve 14. minutě nejprve vypálil Valta, Shejbal vyrazil míč k Hynkovi a ten s pomocí teče bránících hráčů otevřel skóre utkání. Poté se hrálo ve středu pole bez vyložených šancí, ve 35. min. však z výhodné pozice přestřelil Večerník. Po změně stran domácí vyrovnali, když centr Koblížka vytlačil Kykal nejprve na tyč, ale Petrus dorážkou nezaváhal. Domácí se loučili s trenérem Ivanem Kopeckým.

Fakta – branky: 79. Petrus – 14. Hynek. Rozhodčí: Polák (Praha). Diváků: 120. Poločas: 0:1. Tesla Pardubice: Shejbal – Třešňák, Koblížek, Hlava, Belák (66. Prorok) – Brož, Voženílek, Jeřábek, Petrus – Hudec, Večerník. FK OEZ Letohrad: Kykal – Hynek (72. Peřina), Rompotl, Strasmeier, Šponar (63. Hundák) – Vaniš, Valta, D. Stejskal, Kuchta – Kočí, M. Stejskal (46. Gerža).

Trutnov - Ústí 2:0

V horkém počasí Trutnovští prolomili černou jarní sérii domácích zápasů a připsali si teprve druhé vítězství. Do utkání měli domácí raketový start. Ve 2. min. po rohovém kopu střílel Cerman a dorážející Machalík stál na správném místě. Hosté se do první šance dostali až v 54. min., ale Vaňouse vychytal Šťastný. Gólovou pojistku domácí přidali v 82. min. po chybě hostující obrany v rozehrávce.

Fakta – branky: 2. Machalík, 82. J. Makovský. Rozhodčí: Chláček. ŽK: 2:2. ČK: 0:1. (89. Dostál). Diváků: 110. Poločas: 1:0. FK Trutnov: Šťastný – V. Kozák (76. Přívratský), Cerman, Syrovátka, Mikeš – Pejchal (83. Poznar), Marks, Hejna, Trunkát – Horák, Machalík (62. J. Makovský). Jiskra Ústí nad Orlicí: Krátký – Lžíčař, Dostál, David, Chudý – Stejskal, Borek, Vaňous, Marek (76. Kaláb) – Tomášek, Lněnička (58. Vacek).

Chrudim - Hlavice 4:0

Domácí „afrkáči“ potřebovali vyhrát, protože jiný výsledek by je odsoudil k sestupu. Proto začali zhurta a již v 5. minutě Adámek otevřel skóre střelou z úhlu. Za deset minut naštěstí nepotrestal minelu Luptovského Košumberský. Po půlhodině hry zvýšil Adámek po pěkné kombinaci na 2:0, ale za chvíli domácím zatrnulo. Penaltu po faulu Haufa naštěstí Koblížek namířil jen do tyče. Když Zvára po ideální uličce Luptovského přidal „gól do šatny“, bylo prakticky hotovo. Ve druhé půli završil Adámek svůj hattrick a domácí mohli slavit divizní záchranu.



Fakta – branky: 5., 30. a 53. Adámek, 45. Zvára. Rozhodčí: Průcha. ŽK: 2:0. Diváků: 230. Poločas: 3:0. AFK Chrudim: Meller – Luptovský (60. Škvrňák), Jirousek, Rahimič, Linhart – Dostálek (73. Černý), Holub, Zvára, Hauf – T. Vácha (90. Pudil), Adámek.

Sedmihorky - Choceň 0:5

Choceň odjížděla do Sedmihorek s vědomím, že jen vítězství ji udrží v divizi i pro příští sezonu. Nakonec poslední tým tabulky hosté porazili vysoko 5:0.

Fakta – branky: 45. a 89. Šabata, 53. Fikejz, 82. Šrut, 92. David Dostál z pen. Rozhodčí: Šíst. ŽK: 2:1. Diváků: 150. Poločas: 0:1. FK Agria Choceň: Gerčák – Kotyza, Vicany, Flídr, Nedvěd – Kubec (81. Lesák), Fikejz (83. David Dostál), Šrut, Baborák (48. Synek) - Jandera, Šabata.

Týniště - Dobrovice 1:1

Dvanáctý duel Týniště bez prohry.

Fakta – branky: 48. Winkler – 31. Miškovský. Rozhodčí: Červinka. ŽK: 3:2. ČK: 2:0 (85. Vašata, 88. Šupák. Diváků: 200. Poločas: 0:1. SK Týniště n. O.: Ottmar – Plašil – Tomášek, Kubec, Vašata – Seifert (84. L. Slezák), Chmelík (46. Kubištel), Černý, Lemfeld – Matějus, Winkler (58. Šupák).

Český Brod - Hlinsko 4:1

Fakta – branky: 42. a 43. Dali, 68. Nekolný, 89. Kratochvíl – 66. Dostál. Rozhodčí: Kovařík. ŽK: 5:5. ČK: 0:3 (53. Kysela, 79. Tománek, 83. Dostál). Diváků: 250. Poločas: 2:0. FC Hlinsko: Lankaš – Janoušek, Kysela, P. Řezníček, T. Řezníček (46. Koudelka) – Tománek, Novák, Dostál, Šulc – Vodička, Slováček (46. Boháč).

Další výsledky – 30. kolo: Liberec B – Velim 1:1, Předměřice – Dvůr Králové 0:3 (předehráno).