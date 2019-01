TRUTNOVSKO - OFS zpráva

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Vildmon

ZPRÁVA STK ZE DNE 31. 5. 2007:

Na příští schůzi STK dne 7. 6. 2007 v 15.15 hodin se dostaví rozhodčí Pavel Dytrych, hráči žáků Ji Podhůří Petr Meloun a Adam Maroši s registračními průkazy, vedoucí družstva Ji Podhůří Ladislav Horváth, trenér Ji Podhůří Martin Stracený a kapitán družstva Ji Podhůří Michal Dufek.

Dále oddíl FC Vrchlabí zajistí účast na jednání STK hráče Václava Žaloudka (roč. 91) s registračním průkazem a oddíl So D. Branná zajistí účast hráče Pavla Sajenka (roč. 90) s registračním průkazem.

STK ukládá klubu Tatran Hostinné předložit do 6. 6. 2007 soupisku družstva přípravky potvrzenou z Krajského fotbalového svazu s datem potvrzení dřívějším než byl odehrán první jarní turnaj okresního přeboru přípravek.

STK rozhodla, že pořadatelem finálové turnaje přípravek 17. 6. 2007 bude klub FC Mladé Buky.

Změna termínu: A2A1502 Hostinné B – Strážné 6. 6. 2007, 17.30 hodin, A2A1505 Úpice B – Černý Důl 23. 6. 2007, 15 hodin.







ZPRÁVA DCK ZE DNE 24. 5. 2007

Nepodmíněné tresty: Blažek Lukáš (Chotěvice) – 3 SUN, Krajč Roman (Horní Staré Město) – 1 SUN, Černý Richard (Podhůří) – zákaz výkonu všech funkcí dle SŘ do 30. 6. 2007 .

Podmíněné tresty do 31. 8. 2007: Farský Daniel (Radvanice) – 4 SUP, Janda Václav (Vrchlabví B) – 2 SUP, Částka Zdeněk (Borovnice) – 2 SUP.

4.ŽK - 1 utkání nepodmíněně od 28. 5. 2007: Balcar Vojtěch (Rtyně - dorost), Ernst Michal (Pilníkov - dorost), Jandera Jakub (Poříčí) , Horák Jakub (Vrchlabí B), Mihalík Jaroslav (J. Lázně), Lastomirský Igor (Podhůří) , Vitvar Ladislav (Pilníkov), Brádler Willibald (Strážné), Spáčil Stanislav (Strážné) .

Další opatření: Lukášek Jaroslav (Radvanice) – důtka , Kouba Martin (Prosečné) – neprojednáno, chybí náležitosti, Grigel Richard (Prosečné) – neprojednáno, chybí náležitosti., Šebela Lukáš (Podhůří) – neprojednáno, chybí náležitosti, Křížek Oldřich (Bohuslavice) – neprojednáno, chybí náležitosti. Všichni hráči mají zastavenou činnost.⋌