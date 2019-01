Trutnvsko - Ohlasy trenérů k víkendovým zápasům okresních mužstev v 1. A a 1. B třídě.

1. A třída

Vrchlabí – Rudník 1:0 (1:0)

Fakta – branka: 10. Sommer. Rozhodčí: Šmolka. ŽK: 2:3. Diváků: 100. FC Vrchlabí: Michal Šulc – Votoček, Pleva, Zajíc – Zarebski, Mejsnar – Pokorný, Michal Šulc (90. Kracík), O. Kraus – Sommer (88. Sommer), P. Kraus. TJ FC Avon Rudník: Rodr – Kment (35. Hympl), Václavík, Štemberka, T. Zeman – Beláň, Janata, Víšek, Jebavý – Gregor, M. Zeman.



Okresní derby rozhodl jediným gólem Sommer, ke kterému se míč odrazil po standardní situaci a domácí útočník z malého vápna poslal míč z voleje do sítě. Stínem utkání je zranění hostujícího Kmenta, který střet s domácím Ondřejem Krausem odnesl utrženými šlachami v kotníku.



Roman Fictum, asistent trenéra FC Vrchlabí: „Po celou dobu jsme byli lepší, měli jsme více šancí, bohužel jsme proměnili pouze jednu. Kdybychom v poločase vedli 3:0, nikdo by se nemohl divit. Nakonec jsme se ale klasicky báli o výsledek, i přestože Rudník, jestli měl gólovou šanci jednu za celý zápas … ve druhé půli jsme trochu znervózněli.“

Pavel Gašpar, trenér TJ FC Avon Rudník: „Vrchlabí, které je jedním z adeptů na postup, na nás nastoupilo a dalo gól. Podle mě ale po útočném faulu. Pár dalších šancí potom vychytal Rosťa Rodr a od druhého poločasu jsme domácí, kteří se zatáhli, začali ve středu až po vápno přehrávat. V 85. minutě Jakub Víšek trefil tyč. Klukům musím poděkovat za bojovnost, kterou museli převést i proti rozhodčím. Ti stáli na straně Vrchlabí.“

Trutnov B – Libčany 0:1 (0:1)

Fakta – branka: 72. Bína. Rozhodčí: Urbánek. ŽK: 4:5. Diváků: 126. FK Trutnov B: Miloš Kamitz – Dvořák, Kozák, Jaďuď, Mucudis – Finger (60. Machalík), Brhel, Marks, Ficner – J. Makovský (74. Brejcha), Michal Kamitz.

Jan Gábrle, trenér FK Trutnov B: „První poločas jsme hráli špatně. Šance tak měli i hosté, kteří k nám přijeli s tzv. polehávací taktikou. Hrát jsme začali, až poté, co jsme dostali gól z brejku. Vypracovali jsme si několik šancí, ale branku jsme nedokázali vstřelit. A když se nám to Machalíkem povedlo, tak zase něco osvítilo pomezního, že odmával ofsajd, který viděl akorát on. Přesto v sestavě, ve které jsme hráli, bychom Libčany měli doma porazit.“

Jan Schejbal, asistent trenéra SK Libčany: „Jsem rád, že v prvním jarním utkání podalo naše mužstvo solidní výkon. Kromě vítězné branky Bíny jsme ještě několik možností promarnili. Věřím, že tříbodový zisk bude povzbuzením do dalších bojů.“

Chlumec – Dvůr B 4:1 (4:0)

Fakta – branky: 2. Miška, 5. Suchochleb, 12. Koliáš, 17. Černohlávek – 74. D. Novák. Rozhodčí: Kalaš. ŽK: 1:5. Diváků: 100. TJ Dvůr Králové n. L.: Vočka – Voňka (78. Hanuš), Záruba, Hruška, Mohet - P. Ježek (66. Bugar), Blažek, M. Otradovský (46. D. Novák), Šturma – Řežábek, L. Novák.

Vlastimil Skočdopole, trenér TJ Dvůr Králové n. L.: „Domácí na nás vlétli, měli abnormálně rychlý začátek, v 17. minutě jsme prohrávali 0:4 a bylo po fotbale. Druhý poločas jsme se trochu zmátožili, domácí už asi tak nehráli. Z výsledku jsem zklamán, neočekával jsem, že Chlumec bude mít tak dobré mužstvo. Fakt je, že nemáme tak narostlé zadáky a robustní domácí hráči nás při standardkách přehrávali. Proto jsme dostali první dva góly, vyráběli jsme ale také neuvěřitelné chyby. Před výkonem Chlumce se musím sklonit, vyhrál zaslouženě.“

Jiří Zackl, trenér FK Chlumec nad Cidlinou: „Dvůr si přivezl na zápas čtyři posily z A mužstva. Nechci říkat, že by nás podcenil nebo něco takového, ale první poločas nám vyšel parádně a stav byl 4:0. Zbytek zápasu jsme dohrávali uvolněně. Góly jsme stříleli hlavně ze standardních situací. Pochvalu zaslouží Hrabík za to, jak dirigoval obranu, i celý tým za plnění taktických pokynů.“

#nahled|https://g.denik.cz/23/ec/sestava_krkonose_14kolo_denik-hp_top.jpg|https://g.denik.cz/23/ec/sestava_krkonose_14kolo.jpg|Fotbalová sestava Krkonošského deníku - 14. kolo#

1. B třída

Horní Staré Město – Lánov 2:0 (1:0)

Fakta – branky: 27. Kulda, 61. Petr. Rozhodčí: Styblík. ŽK: 1:1. Diváků: 110. SK Horní Staré Město: Strasser – Kárník, Cerman, Petr, Šafařík – Nývlt (85. Poznar), Vacek, Mucudis (73. Paldrych), Pavliš – Holubec, Kulda. TJ FC Lánov: Čáp – Polák, Volech, Tošovský, Tringela (64. Havránek) – J. Farský, J. Vališka, Půlpán (72. Schliegsbir), Losenický (67. Hájek) – P. Vališka, Souček.

Rudolf Roman, trenér SK Horní Staré Město: „Oboustranně pěkný zápas. Lánov hrál velmi dobře dopředu, je vidět, že ti kluci tam už spolu kopou delší dobu. Vzadu to hosté ale měli horší. Ze zápasu jsem měl trochu strach, protože do té doby jsme vlastně na trávě byli jen párkrát. Doufám, že góly, které jsme nedali, jsme si nechali na příští víkend do Robous.“

Milan Mihok, trenér TJ FC Lánov: „Domácí si vítězství zasloužili, hlavně ve druhém poločase byli lepší. Naše útočná aktivita odešla se zraněním Tringely, za kterého se do obrany musel stáhnout Vališka. Horní Staré Město má ale nabitý mančaft jako hrom, má vynikají hru po křídlech, odkud míče posílají do vápna. Opravdu mě překvapili, byli lepší než loni.“

Žacléř – Hostinné 1:1 (0:1)

Fakta – branky: 52. Baše – 44. Hradecký. Rozhodčí Janeček, ŽK 4:3. TJ Baník Žacléř: Nývlt – Brožek, Drábek, Kuncl, Poláček (65. Hejna) – Kovačík, Baše, Hradecký (45. Hrubý), Kotyk (75. Polák) – Špecián, Janata. TJ Tatran Hostinné: J. Horák – Hradecký, Drinka Kosina, Petružálek – Boháč (83. Jelínek), Slavík, Nosek, Celar – Kvášovský, Hartl.

Jaroslav Votoček, trenér TJ Baník Žacléř: „Soupeř přijel pro bod a tomu podřídil taktiku. V prvním poločase jsme neproměnili tři jasné šance a v závěru jsme dostali dost lacinou branku do šatny. Když jsme na začátku druhé půle vyrovnali, věřil jsem, že nějaké branky přidáme. Bohužel jsme nic nevymysleli, soupeř dobře bránil a Horák v brance čaroval. Naše koncovka byla dnes velká bída a to je slabé slovo. Jsem velmi zklamán. Nakonec mi zbývá jen popřát Honzovi Jelínkovi hodně štěstí v bojích o záchranu.“

Jan Jelínek, hrající trenér TJ Tatran Hostinné: „Domácí byli sedmdesát minut na naší půlce, hrálo se pod jejich taktovkou, ale v útoku, hlavně v prvním poločase byli bezzubí. Po přestávce však na hřiště nastoupili snad ještě s větším zaujetím a my jsme se zuby nehty bránili, což bylo způsobené i tím, že nám odcházely fyzické síly. V zápase podal supervýkon Horák, tak bych si představoval, že má gólman chytat. Dělba bodů je pro nás šťastná, málokdo ji čekal. Já jsem ale věřil, že i ve splácané sestavě remízu hrajeme.“

Mostek – Hořice 1:1 (0:1)

Fakta – branky: 64. Langner - 41. Dvořák. Rozhodčí: Zavřel. ŽK: 2:4. Diváků: 130. FK Mostek: Lebeda – Besšapošnikov, Kučera, J. Duchek – J. Pacák, D. Duchek – O. Pacák (90. A. Robek), Bogáň, Vojtíšek, S. Robek (55. Langner) – Brádle (80. Naštický).

Miroslav Lebeda st., trenér FK Mostek: „Jsem spokojen s kolektivním pojetím a nasazením mužstva. Hráči se rvali o výsledek, i když ve 2. minutě D. Duchek po 25 letech nedal penaltu. Hořice využily jedinou chybu našeho týmu, jinak se náš brankář docela nudil. Druhý poločas zařadili hosté vyšší rychlostní stupeň a jen díky dvěma výborným zákrokům gólmana Lebedy jsem zůstali ve hře. Vyrovnání jsme se dočkali po geniální přihrávce D. Duchka na nováčka týmu Langnera, který dorážel do prázdné branky. Oba týmy mohly poté strhnout vítězství na svoji stranu, ale stav již zůstal nezměněn.“

Úpice – Stará Paka 2:2 (2:0)

Fakta – branky: 8. Horák, 18. Jan Peterka – 57. a 73. Tichý. Rozhodčí: Němeček. ŽK: 3:6. Diváků: 90. SK Sparta Úpice: Erben – Kaplan (69. Manšinger), Kulhánek, Antoš, Píša – Nyklíček, Jan Peterka (73. Mach), Horák, Hanzlík, Jakub Peterka – Jůzl (33. Kulda).

Vladimír Jůzl, trenér SK Sparta Úpice: „Výsledek je obrazem naší zimní přípravy. Někteří kluci už nemohli a tím se naše hra nabourala, hlavně na krajích obrany. Dvacetiminutovou premiéru si tak na hřišti odbyl Láďa Mach, který předtím hrál za mladší a starší dorostence. Kdybychom ale v prvním poločase dali tři čtyři góly, což by plně odpovídalo obrazu hry, hosté by už tři branky nedali. Navíc ty dva padly po našich chybách.“