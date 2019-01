TRUTNOV - Fotbalisté trutnovské rezervy jen za druhou půli neproměnili 10 vyložených šancí. Festivalem zahozených šancí bylo okresní derby ve 22. kole 1. A třídy mezi trutnovským béčkem a Rudníkem. Domácí v zápase doplatili na doslova žalostnou koncovku.

FK Trutnov B - Rudník | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Trutnov B – Rudník 1:2 (1:1)



Před utkáním se nad Trutnovem přehnal prudký liják, který jako by z trutnovský hráčů při rozcvičení smyl veškerou střeleckou mušku. Domácí nemohoucnost před Vachkovou bránou se však naplno projevila až po přestávce.

Hosté přijeli do Trutnova pouze v jedenácti hráčích, a tak se od začátku zaměřili na defenzívu, ze které vyráželi k brejkům. V 16. min. jim jeden založil špatnou přihrávkou dozadu Makovský, Gregor míč přistrčil do běhu Hylmarovi a ten opět potvrdil, že jeho pumelice jsou často nechytatelné – 0:1.Ve 22. min. však minelu vyrobili i hosté, a to přitom zahrávali rohový kop. Šafařík si z obrany seběhl na signál na vápno, kam míč směroval Hylmar. Šafařík ovšem promáchl do prázdna a narodil se smrtící brejk, který přehozením Vachka vyřešil Brejcha – 1:1. Ve 33. se hostující gólman vyznamenal při prudké hlavičce Prokopa, kterou udržel na brankové čáře.

Po přestávce se prakticky veškeré dění odehrávalo na polovině defenzivně zataženého Rudníku, který čas od času zazlobil. Střídající Šveršal dvě, Brejcha také, Prokop snad čtyři, Finger, Jaďuď a možná bychom v trutnovském dresu našli ještě více hráčů, kteří spálili stoprocentní šance. A tak nemohlo přijít nic jiného než trest. V 67. min. rozjel akci Hylmar, Gregor prostrčil na Stránského a ten propálil Kamitze – 1:2. Domácí byli lepší, ale fotbal se hraje na góly.



Fakta – branky: 22. Brejcha – 16. Hylmar, 67. Stránský. Rozhodčí: Čejchan. ŽK: 1:0. Diváků: 95. FK Trutnov B: Kamitz – Přívratský, Brhel, Drtina – Finger (83. Šťastný), Mucudis, Makovský, Jaďuď, Tryzna (46. Švertšal) – Prokop, Brejcha (76. Vomočil) FC TJ Avon Rudník: Vachek – Hympl, Štemberka, Víšek, Šafařík – Janata, Hylmar, Mandát, Benecký – Gregor, Stránský.