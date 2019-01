TRUTNOV - Jednoznačným vítězstvím ruských fotbalistů skončilo minulý týden finále Mezinárodního mistrovství USIC železničářů.

Noví světoví šampióni porazili 4:0 Slovensko, které však inkasovalo všechny branky až ve druhém poločase. Stejný výsledek jako ve finále se zrodil i v bitvě o bronzové medaile, ke kterému nastoupily národní výběry Francie a Polska. Fotbalisté ze země galského kohouta ovšem již dvě branky vstřelili v první půli. Z pohledu českého fanouška bylo v závěrečných bojích o umístění nejzajímavější utkání o 5. místo. V tom totiž domácí reprezentace narazila na obhájce titulu z Bulharska.



V zápase naši prohrávali už 2:6 a zdálo se, že na páté místo si musí nechat zajít chuť. Jenomže pak se přišlo na to, že jeden z bulharských hráčů nasbíral v předchozích duelech turnaje dvě žluté karty a do utkání neměl zasáhnout. Bulhaři si toho byli dobře vědomi, protože hráče oblékli do jiného dresu. Jejich podvod se však odhalil a zápas skončil kontumačně 3:0 ve prospěch České republiky.



V zápase o sedmé místo zvítězili po remíze 1:1 fotbalisté Norska nad Německem až na pokutové kopy 5:3.

All stars team MS: René Fröhlich (ČR), Marek Kowalski, Andrzej Lokś (oba Polsko), Milan Kmeť (Slovensko), Keneth Aschelboug (Norsko), Sergey Efremov, Ruslan Akhidjak, (oba Rusko), Bernhard Kastner (Německo), Charlie Tourville, Fabrice Jacquot (oba Francie), NikolayNikolov (Bulharsko).

10.9.2007 Bulharsko (BUL) - Francie (FRA) 1:3 (1:1) Branky: Iliev Ivan Branky: Byczek Loic, Chavme Jeremy, Pavlet Franek ŽK: Rangelov Rumen, Nikolov Nikolay, Pavlov Nikolay ŽK: Douchez David, Lang Yohan, Tourville Charlie, Demonphion Julien, Pavlet Franek ČK: 0 ČK: 0 Německo (GER) - Rusko (RUS) 1:4 (0:2) Branky: Schulze Stephan Branky: Vischnevskiy Viacheslav, Efremov Sergey, Malykh Mikhail, Chesnov Viacheslav ŽK: Kastner Bernhard, Gollasch Frank, Schulze Stephan ŽK: Polegh Vladimir, Kuga Roman, Sharpilo Dmitry ČK: 0 ČK: 0 Česko (CZE) - Norsko (NOR) 6:0 (2:0) Branky: 4x Synek David, Novotný Ivan, Bubeník Tomáš Branky: 0 ŽK: Maco Martin ŽK: Kofoed Bo, Myhre Jon Inge ČK: 0 ČK: 0 Polsko (POL) - Slovensko (SVK) 2:4 (1:3) Branky: Lokś Andrej, Kowalski Marek Branky: Keršák Gustav, Novák Marek, Kmeť Milan, Orosz Gergo ŽK: Rynkiewicz Lukasz ŽK: Staššík Tomáš, Puškáš Peter, Mareček Ladislav ČK: 0 ČK: 0