Východní Čechy- Hradeckému záložníkovi Romanu Fischerovi vypršel trest, v neděli proti Ústí nad Labem bere jen vítězství.

NESMLOUVAVĚ šli do tohoto souboje hradecký záložník Roman Fischer (vlevo) a karvinský David Sourada. Domácí hráč to však v závěru s tvrdostí přehnal, uviděl červenou kartu a dva zápasy týmu scházel. | Foto: DENÍK/David Taneček

Faul z kategorie velmi laciných, oceněný na konci vítězného utkání s Karvinou (3:1) červenou kartou, vystavil středopolaři druholigových fotbalistů FC Hradec Králové ROMANU FISCHEROVI (nar. 24. března 1983) nucený stop na dvě soutěžní utkání. V neděli proti Ústí nad Labem se jedna z klíčových postav Machalovy družiny do sestavy vrátí a rozhodně se dá očekávat, že svůj zkrat bude chtít odčinit co nejlepším výkonem.



Dva zápasy jste nuceně pauzíroval. Nadával jste si hodně za nic neřešící „červený“ zákrok v rozhodnutém utkání s Karvinou?

Vyčítal jsem si to a dost o tom přemýšlel. V prvních dnech jsem kvůli tomu ani nemohl pořádně spát. Byla to velká chyba.



Vytáhl rozhodčí podle vás červenou kartu oprávněně?

Asi ano. Když jsem pak ale viděl třeba zákrok Homoly v nedělním utkání první ligy Jablonce s Mladou Boleslaví, který šel do souboje ostře oběma nohama a vyfasoval pouze žlutou kartu, tak se nad tím člověk trochu pozastaví a zamyslí. Vím ale dobře, že můj faul byl ze zezadu, míč jsem netrefil, takže jsem ani nic nenamítal.



Vždycky je to na rozhodnutí sudích. Lze si nějakým způsobem vysvětlit dvojí metr, který leckdy používají. Za příklad může sloužit ostrý zákrok Řepky v zápase s Mladou Boleslaví, za nějž překvapivě sparťanská ikona pod sprchy ale neputovala…

Nejsem Řepka stejně jako řada dalších hráčů. Na dvojí metr se nemá cenu vymlouvat. Jednou to rozhodčí posoudí tak, podruhé jinak. Byla to zkrátka jenom moje hloupost.



Pokáral vás trenér Machala?

Byl jsem docela překvapený, že mi nikdo nic nevyčítal. Ono ani nemusel, protože jsem to nejlépe věděl já sám. Pořádně mi vyčinil jenom jeden z kamárádů. S ním jsem měl docela ostrý rozhovor.



Ani pokutu do týmové pokladny jste neplatil?

Ne. Jsou tam samozřejmě sankce za červené a žluté karty, ale týkají se nesportovního chování.



Při vaší absenci mužstvo vytěžilo ze dvou utkání na hřištích soupeřů pouze jeden bod a kleslo na osmou příčku. Co soudíte po třech kolech o vývoji v tabulce?

Myslím, že se potvrzují předsezonní prognózy, že druhá liga bude stejně jako vloni nesmírně vyrovnanou soutěží. My jsme hráli ve Fulneku a Opavě, tedy u velmi silných soupeřů, kde ostatní týmy také jen stěží budou sbírat body. Nedělal bych z toho žádnou tragédii. V tabulce pravdy máme plusový bod.



V neděli jste nastoupil za divizní rezervu. Utkání jste odehrál s obrovskou chutí a byl nejlepším hráčem na trávníku. Pauza vás tedy, zdá se, nijak nepoznamenala…

Fotbalově se cítím dobře. Na druhou stranu se jednalo pouze o divizní zápas, v němž by hráč z vyšší soutěže měl být vidět. Jsem hlavně rád, že jsem si mohl zahrát, protože mi zápasové tempo už dost scházelo. To, že se mi dařilo, je jenom dobře.



V neděli vás čeká zápas s Ústím nad Labem, na které vy z dob působení ve Slovácku nevzpomínáte zrovna nejraději (Slovácko v loňské sezoně nezískalo se Severočechy ani bod a nečekaně jim doma podlehlo i ve druhém kole letošního ročníku – pozn. red.). Nemáte z tohoto pohledu z utkání tak trochu obavy?

Vzpomínky na tohoto soupeře opravdu nejsou nijak dobré. Nyní jsem ale v Hradci, který to na Ústí vcelku umí, takže loňské výsledky ve Slovácku neřeším.



Kolik to v neděli skončí?

Samozřejmě věřím, že vyhrajeme. Nic jiného si ani nepřipouštíme.



Nálada v kabině je tedy i po porážce v Opavě dobrá?

Každá prohra je nepříjemná. Víme, že se v Opavě udělaly nějaké chyby, a těch se nyní musíme vyvarovat. Všichni jsme odhodláni udělat maximum pro tříbodový zisk. Svým způsobem je to povinnost.



Lehký zápas vás zřejmě nečeká. Bude to hlavně o dobývání soupeřova obranného valu. Souhlasíte?

Musíme s tím počítat. Ústí přijede určitě především bránit. Umí být však také nebezpečné, zejména při standardních situacích, kde těží z výšky svých hráčů. To si musíme pohlídat.

VÝCHODOČEŠI HRAJÍ DOMA



Letohrad, Náchod - V domácím prostředí nastoupí k utkáním 3. kola České fotbalové ligy východočeské týmy. Letohrad, kterému patří třetí příčka, přivítá bezbodové Sezimovo Ústí, Náchod hostí loni druholigovou Spartu Krč.



SO 17.00: FK OEZ Letohrad (3. místo, 4 body) – FK Spartak MAS Sezimovo Ústí (16. místo, 0 bodů).

Do Letohradu přijede ambiciózní celek Sezimova Ústí s excentrickým trenérem Jindřichem Dejmalem. „Třetí liga je specifická soutěž, protože může klidně poslední tým porazit první,“ nepodceňuje Sezimovo Ústí letohradský Jakub Adam. Vzápětí ale dodává, že by se vůbec nezlobil, kdyby společně se svými spoluhráči protáhl sérii svého soupeře bez bodu na tři zápasy. Letohrad ale rozhodně nečeká tak snadný sok jako minulý týden, kdy vyhrál 4:1 v Králově Dvoře.



SO 17.00: FK Náchod–Dešt〜né (11. místo, 3 body) – SK Sparta Krč (9. místo, 3 body).

S cílem bodovat vstoupí do zítřejšího duelu fotbalisté FK Náchod-Deštné. „V utkání se stále budeme muset obejít bez Kopřivy,“ připomněl náchodský trenér Karel Krejčík dlouhodobě zraněného stopera, který si v úvodním kole vykloubil rameno. Naopak by se už na pár minut mohl na trávník dostat Marek Kopecký, jehož trápilo svalové zranění. „Marek už v týdnu vyklusával, takže by se mohl do utkání zapojit,“ dodal trenér. Náchodská sestava by tak zítra měla být prakticky totožná tou z minulého týdne.