Trutnovsko /FOTO/ - Mužstvo trenéra Mihoka pouze remizovalo vJanských Lázních, ksestupu z1.B třídy ho vsouboji na dálku sBabím odsoudilo horšískóre.

Dvůr B – L. Bělohrad 5:3 (3:1)

Podobně jako minulé kolo v Libáni vyšla dvorské rezervě úvodní čtvrthodina, během níž opět nastřílela tři branky. Skóre zápasu otevřela už ve 2. minutě, kdy Hruška proměnil penaltu po faulu na T. Otradovského. O devět minut později po parádní kombinační akci posunul Řežábek ve vápně míč M. Otradovskému a ten trefil přesně do víka. V 17. minutě znovu Řežábek oslovil ideální přihrávkou tentokrát T. Otradovského, jenž doklepával do prázdné brány – 3:0. Pohledných akcí domácí předvedli v první půli spoustu, ale už neskórovali. Zato na druhé straně se prosadil pěknou ranou Loner. Ihned po přestávce však na 4:1 zvýšil Řežábek a stejný hráč přidal po pár minutách i pátý gól Dvora. Nezištné asistence si připsal M. Otradovský. Stav 5:1 přinesl na domácí kopačky uspokojení, z čehož vyplynul velký počet šancí hostů. Několik jich pochytal skvělý Vočka, na dvě však nestačil. To, když jej z penalty překonal Jezbera a v samotném závěru Loner.

Dobruška – Trutnov B 0:1 (0:1)

Překvapivým ziskem tří bodů ze hřiště čtvrtého týmu tabulky se rozloučili se sezonou hráči trutnovské rezervy. Jediný gól utkání vstřelil ve 43. Machalík. Trutnovský útočník dostal kolmici za obranu od J. Makovského a samostatný nájezd chladnokrevně zakončil. Byla to asi pátá Machalíkova šance v zápase. Gólové příležitosti však měli i domácí, kteří ve 25. minutě neproměnili pokutový kop. V zahazování šancí se týmy předháněly i ve druhém poločase. Za Trutnov nedal dvě Machalík a těsně před koncem utkání běžel sám na brankáře i J. Makovský.

HSM – Mostek 2:4 (1:3)

Bitva o třetí místo. Horňáku stačil bod, Mostek potřeboval vyhrát. Okresní derby nabídlo šest branek. Tu první vstřelil ve 23. minutě z pokutového kopu domácí kanonýr Kulda. Hosté v té chvíli nemohli přijít na jméno sudímu Veselíkovi, který čistý skluz J. Pacáka na J. Nývlta posoudil jako faul. Netrvalo to však dlouho a Mostek se radoval z vyrovnání. Vojtíšek se dostal za domácí obranu, všiml si vybíhajícího Strassera a přehodil ho – 1:1. Dvě velké šance na otočení výsledku vzápětí zazdil Bogáň, ale mrzet to hosty nemuselo. Po gólových trefách sourozenců Pacákových vedli v poločase o dvě branky. Druhá půle opticky patřila Horňáku, ale z několika závarů ve vápně se domácí neodkázali prosadit. Mostek hrozil z brejků a po jednom z nich udeřil Brádle – 1:4. Hosté se poté zatáhli na svou polovinu, kde úspěšně odráželi nájezdy hostů. Neuspěli jen jednou, kdy se po ruce S. Robka ve vápně prosadil ze značky pokutového kopu opět Kulda.

Janské Lázně – Lánov 2:2 (1:1)

Pikantní přídomek rozhodujícího zápasu patřil tentokrát oběma týmům. V případě zachování příslušnosti hostů ke krajské soutěži, tzn. jejich výhra, by pohyby v okresních tabulkách způsobily sestup B týmu domácích do IV. třídy okresních soutěží. V případě sestupu hostů do okresního přeboru by naopak domácí B tým dostal možnost sehrát baráž se třetím celkem IV. třídy. Zápas hraný ve vysokém tempu začali lépe domácí, kteří se ve 28. minutě střelou Němečka z přímého kopu ujali vedení. Hosté svou první opravdovou šanci měli až ve 40. minutě, ale individuální akce Poláka za to hned přinesla vyrovnání. Gól hosty povzbudil a druhý poločas patřil jednoznačně jim. V 61. minutě Lánov poslal dorážkou do vedení P. Vališka. To už Janské Lázně hrály v deseti bez vyloučeného Mihalíka. Přesto v 77. minutě se domácím podařilo vyrovnat, po rohu hlavičkoval přesně Kult. Hosté poté zaveleli k mohutné ofenzivě a v 85. minutě Mencl vstřelil gól. Rozhodčí Liebisch ho však k nevoli Lánova neuznal, protože odpískal faul na domácího brankáře.

Žacléř – Úpice 2:1 (1:1)

Oba okresní celky nastoupily v nekompletních sestavách, které doplnily dorostenci. Už ve 4. minutě měl právě jeden z nich, domácí Kirsch, obrovskou šanci na otevření skóre, ale neuspěl v ní. Úvodní branku střetnutí proto vstřelil v 15. minutě hostující útočník Černý, když domácí obraně nevyšla ofsajdová past a úpický hráč po kličce gólmanovi skóroval do prázdné branky – 0:1. Ve 32. minutě dlouhý nákop Bašeho nezachytila hostující obrana a Janata pohodlně vyrovnal – 1:1. Po změně stran tempo hry opadlo a více se na hřišti diskutovalo. Bylo jasné, že, kdo dá gól, utkání vyhraje. A přestože byl v 70. minutě vyloučen za nesportovní chování domácí Janata, strhnout vítězství na svoji stranu se povedlo Žacléři, zásluhou Drábka v 86. minutě.

Rudník – Jičín B 1:0 (1:0)

Domácí tým, aby se nemusel ohlížet na výsledky ostatních zápasů, potřeboval k jistotě udržení soutěže získat bod. Proti kvalitnímu soupeři domácí v první půli neproměnili několik tutovek, přesto jednou se dočkali. Ve 32. minutě si Víšek narazil míč, překopl si obranu a běžel sám na branku. Svůj únik zakončil střelou na vzdálenější tyč, proti které byl jičínský gólman bez šance. Hosté ve druhém poločase sahali po vyrovnání, ale Rudník jednou zachránilo břevno a jednou tyč.