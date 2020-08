Sobota 10.15

Kolín – Pardubice

Týden před zahájením FORTUNA:LIGY čeká na hráče FK Pardubice pohárový zápas. V úvodním kole MOL Cupu se představí jako jediný prvoligový celek, zápas se hraje v sobotu dopoledne na hřišti Sparty Kolín.

Po třech přípravných zápasech s prvoligovými mužstvy nastoupí Východočeši proti účastníkovi divize.

„Nebudeme to brát úplně jako generálku. Chceme uspět, to je jasné, ale ještě si chceme i něco vyzkoušet,“ naznačil pardubický trenér Jiří Krejčí.

Dvůr Králové – Ústí n. O.

Dvůr je pro letošek jediným podkrkonošským zástupcem v poháru a v sobotu se pokusí zaskočit favorita. Tím je ústecká Jiskra, s níž Dvorští dlouhé roky sváděly boje v divizní skupině C.

Nyní už jsou hosté usazeni v ČFL, což z nich pro zítřejší duel dělá favorita zápasu. „Do utkání jdeme v roli outsidera, ale samozřejmě se soupeři pokusíme úlohu ztížit. Na druhou stranu je pro nás prioritou start divizního podzimu a pohár tak bereme spíš jako přípravu a vhodnou generálku,“ řekl Deníku domácí lodivod Jiří Kuneš.

Již bez tria opor Vaňouse, Nágla či Skalického, ale s novými tvářemi a po vydařené přípravě čeká první ostrý zápas sezony na ústeckou Jiskru. „Solidní výkon ve vítězné generálce s Čáslaví a lepšící se forma všech hráčů jsou dobrými předpoklady pro soutěžní zápasy,“ uvedl ústecký sekretář Jan Skácel.

Libčany – Chlumec n. C.

Nabitý víkend mají před sebou fotbalisté Libčan. Nejprve je v sobotu čeká pohárový souboj proti třetiligovému Chlumci a o den později se ve velkém šlágru úvodního kola krajského přeboru představí na trávníku Nového Bydžova, kde zrovna probíhá pouť a očekává se vysoká návštěva. Půjde o atraktivní bitvu dvou nejlepších týmů poslední nedohrané sezony.

„Radost z toho moc nemáme, ale nedá se nic dělat. Šetřit se rozhodně nebudeme. Do obou zápasů půjdeme s tím, že si je chceme užít. I u nás v Libčanech je zrovna pouť, obnovil ji tady starosta Veselka, který nastoupí za Chlumec proti nám,“ uvedl František Bárta, sekretář libčanského SK.

Chlumec chce v poháru zopakovat loňskou jízdu.

„Pro nás je pohár generálkou před startem ČFL. Do utkání jdeme z plné přípravy a jednoznačně chceme postoupit. V loňské sezoně jsme si dokázali, že pohár má určitě smysl,“ říká před výkopem Jan Kraus, lodivod chlumeckého mužstva.

Sobota 17.00

Náchod – Hradec Králové

V duelu je jasným favoritem Hradec, pro něhož to bude generálka na druholigové boje. Votroci proto jdou do utkání v plné zbroji.

„Kvalita bude na naší straně a měla by se projevit. Utkání bude takové, jaké si ho sami uděláme. Pro domácí to možná bude zápas roku, přijde hodně lidí, budou se chtít ukázat. Budeme muset být trpěliví, chytří, zkušení a efektivní v šancích,“ uvedl kouč Zdenko Frťala, který bude mít k dispozici i čtveřici letních posil – útočníky Dvořáka, Vašulína a rychlonohé záložníky Novotného se Záviškou.

„Jakmile dáme takovému soupeři naději, že by šel do vedení, v takové chvíli jeho hráči zapomenou na únavu a na to, že půjdou v pondělí do práce. Určitě nechají na hřišti všechno, ale to samé je pro nás normální. Jsme profesionálové a musíme do toho dávat všechno v trénincích i v zápasech,“ dodal Frťala.

Divizní Náchod svoji kůži jen tak lacino neprodá.„Je to pro nás oslava fotbalu, už minulou sezonu k nám dorazila druholigová Viktorie Žižkov. Tohle je z našeho pohledu ještě prestižnější duel, protože jde o takové malé derby,“ potvrdil nasazení kouč Ondřej Nejman.

„Věříme, že přijde hodně diváků. Předzápasy obstarají naše mládežnické týmy, doufám, že si společně celý den užijeme a uvidíme pěkný fotbal. Jde o ostrý zápas a myslím, že favorit předvede úplně jiný výkon než na jaře v přáteláku, přesto chceme postoupit,“ dodal odhodlaně náchodský trenér.

Vysoké Mýto – Zápy

Přední třetiligový celek bude pro svěřence Františka Dvořáka kvalitním testem před divizním výkopem a naznačí, zda Mýtští budou schopni zopakovat podzimní jízdu z roku 2019, která je vynesla na špici soutěže, nebo se k ní alespoň přiblížit.