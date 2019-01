Podkrkonoší – Čtyři vítězství, dvě remízy a pět porážek. Taková je víkendová bilance „regionální jedenáctky" v krajských soutěžích. Nejveseleji bylo v Bílé Třemešné a na hřišti Dvora Králové. Vždyť tamní rezerva ukončila dlouhý půst bez vstřelené branky. Na tu čekala od úvodního kola rovných 478 (!) minut.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal

Krajský přebor

Chlumec – Úpice 2:1 (0:1)

Sparta šla do utkání na hřišti Chlumce v roli favorita a v prvním poločase ji dokázala naplnit. Hosté byli lepším týmem a odměnou jim byla branka z 37. minuty, v níž se dokázal prosadit Winter – 0:1.

Po přestávce mohli Úpičtí svůj náskok navýšit, ale jak už to ve fotbale bývá, stal se pravý opak. Gól na 0:2 nepřišel, naopak po deseti minutách domácí srovnali Jelínkem. Soupeře vstřelená branka nabudila, jejich hru oživilo střídání a v 72. minutě přišel rozhodující okamžik zápasu. Kobose překonal Labík a na další zvrat se již hosté nezmohli. Chlumci tak byla před novou tribunou dopřána oslava úvodního vítězství sezony.

Bohumil Kafka (Úpice): „V prvním poločase jsme hráli vcelku dobře a zaslouženě jsme se ujali vedení. Dokonce jsme trefili i tyč domácí branky. V začátku druhého jsme měli dvě velké příležitosti zvýšit vedení, ale nepovedlo se nám skórovat. Domácí poté prostřídali, přidali srdíčko a skóre otočili. Deset minut před koncem jsme opět pohrdli jasnou šancí na vyrovnání, ale to bylo vše."

I. A třída

Bílá Třemešná – Nový HK

2:0 (0:0)

Celých 237 podzimních minut čekal třemešenský Sokol na úvodní trefu na svém hřišti. S Provodovem ani proti Kostelci domácí neuspěli a dlouho se střelecky trápili i proti kvalitnímu soupeři z Nového Hradce. První poločas gól nepřinesl, když měli více ze hry Šturmovi svěřenci.

Po pauze a nuceném střídání přebírali iniciativu hosté, ale branka přišla na straně druhé. V 57. minutě totiž odcentroval Kiss a na hlavičku dorostence Jákla byl brankář krátký – 1:0. Hosté vrhli všechny síly do útoku a až do konce se hrál fyzicky náročný fotbal nahoru – dolů. Domácí několikrát podržel gólman Vočka, a když v závěru přidal pojistku čerstvý ženáč Jaroslav Kubelka, bylo o první letošní výhře Sokola „Na Dubině" rozhodnuto.

Fakta – branky: 57. M. Jákl, 90. Jar. Kubelka. Rozhodčí: Hron. ŽK: 2:0. ČK: 0:1 (84. Neppl). Diváci: 170. TJ Sokol Bílá Třemešná: Vočka – Kiss, Josef Kubelka, M. Pátý, Hruška – Šturma ml., Macek, D. Kubelka (46. Jar. Jákl), Jan Jákl (62. Jar. Kubelka) – M. Jákl (77. T. Otradovský), Hendrych (88. Čuboň).

Martin Záruba (Bílá Třemešná): „Soupeř ukázal své kvality, ale zásluhou bojovného týmového pojetí hry zůstaly body u nás. Velmi důležité první domácí vítězství nás posouvá tabulkou výše. Pochvalu zaslouží celá trojice rozhodčích."

Třebechovice – Vrchlabí 2:1 (1:1)

Po debaklu od Roudnice (0:8) zamířili Vrchlabští na hřiště dalšího tradičního účastníka I. A třídy a ani v Třebechovicích se jim bodovat nepodařilo. Domácí šli do vedení již po čtvrthodině hry, na gól kanonýra Bíla ale dokázal odpovědět Mejsnar – 1:1.



Po přestávce byly Třebechovice o fous lepším týmem a zaslouženě jim náskok vrátil Lochman. Hosté měli k vyrovnání blízko při trestných kopech, nakonec ale podruhé skórovat nedokázali a na body si tak musejí ještě počkat.



Fakta – branky: 16. M. Bíl, 66. Lochman – 35. Mejsnar. Rozhodčí: Mucha. ŽK: 1:4. Diváci: 120. FC Vrchlabí: Michal Šulc – Panýr, Hawel, Hájek (52. Tauchman), Miloš Šulc (75. Hanuš) – Fink, Pokorný, Burger, Žďárský (78. Větrovec) – P. Kraus, Mejsnar.



Roman Fictum (Vrchlabí): „Naše hra se od minulého zápasu trochu zlepšila, ale stále to není ono. Domácí byli fotbalovějším týmem, my jsme byli nebezpeční ze standartních situací. Na body nám tato hra ještě nestačila."

Černilov – Trutnov B 1:2 (0:0)

Velmi šťastný duel odehrál nováček I. A třídy na hřišti Černilova. Domácí měli v zápase spoustu šancí, i díky brankáři Mahrlovi byli ale s jejich proměňováním na štíru. První poločas góly nepřinesl, ale po pauze si již diváci přišli na své.



Hned po dvou minutách otevřel skóre Groer a vedení trutnovským hráčům vydrželo až do 71. minuty. V ní domácí srovnali střídajícím Bouchalem a dál se tlačili za vítěznou trefou. Šance ale spálili a naopak v poslední minutě rozhodl po černilovském zaváhání Tobiáš.



Fakta – branky: 71. Bouchal – 47. Groer, 90. Tobiaš. Rozhodčí: Martínek. ŽK: 1:1. Diváci: 79. MFK Trutnov B: Mahrla – Přívratský, Kozák, Vyhnálek, Poznar – Tobiaš, Bonisch, Kamitz, Rejl (85. Hejna) – Groer (81. Klossovski), Wimmer (30. Knap).



Eduard Bednařík (Trutnov B): „V prvním poločase jsme hráli nekoncentrovaně a kazili spoustu jednoduchých věcí. Po domluvě v kabině jsme do druhé půle nastoupili daleko líp a hned se nám podařilo vstřelit gól. V poslední minutě jsme přidali druhý, a tak si odvážíme šťastné body."

Dvůr Králové B – Častolovice 5:2 (1:2)

V souboji posledních dvou celků tabulky domácí posílili sestavu o odpočívající divizní hráče, a tak byli proti Častolovicím v roli favorita. Tu ale v prvním poločase příliš nezvládali, když dovolili hostům dvakrát skórovat, zatímco na jejich straně se prosadil jen Vaníček.



Brzy po pauze srovnal mladíček Vladeka a od té doby se jen čekalo na vedoucí gól. K němu Dvoru dopomohlo vyloučení hostujícího Pinkase, po němž domácí drtivým náporem stihli nastřílet ještě tři branky a zaslouženě si připsali úvodní body v sezoně.



Fakta – branky: 47. a 79. Vladeka, 30. Vaníček, 78. Dítě, 83. Rejl – 26. P. Mráz, 41. Marek. Rozhodčí: Krucký. ČK: 0:1 (72. Pinkas). Diváci: 100. TJ Dvůr Králové B: Dobřichovský – D. Bednář (58. Gábor), Kasan, Krejsa, V. Hák – Vohnout (46. M. Hák), Vaníček, Rejl, Vitebský – Dítě (84. Mertlík), Vladeka.

Stanislav Ježek (Dvůr Králové B): „Zasloužené vítězství našeho družstva, o němž jsme rozhodli ve druhém poločase."

I. B třída

Rudník – Žacléř

4:4 (4:0), na penalty: 6:7

Utkání, jaké se hned tak nevidí. Duel, na který budou chtít domácí brzy zapomenout, naopak hosté budou dlouho vzpomínat! Dosud tápající Rudník se potřeboval v derby nakopnout slušným výsledkem a ostrý nástup znamenal již v 8. minutě vedení 3:0! Když po půlhodině zvyšoval Hylmar na 4:0 a po chvíli byl vyloučen hostující Skála, byli Žacléřští na ručník.



Jenže stalo se to, co nikdo nečekal. Deset statečných brzy po pauze dvakrát skórovalo, poté Baník pokračoval v trpělivé hře a čtyři minuty před koncem dokázal Ondráškem i vyrovnat. Otřesený Rudník neuspěl ani v penaltách, a tak se musel spokojit s bodem.



Fakta – branky: 2. Brož, 4. Novák, 8. a 28. Hylmar – 52. a 86. Ondráško, 58. Kotyk, 77. Albert. Rozhodčí: Fryš. ŽK: 4:3. ČK: 1:1 (Zeman – 38. Skála). Diváci: 138. TJ FC Avon Rudník: Sahánek – Hloušek, Štemberka, Václavík, Brož – Sucháň (85. Víšek), Pecold, Hylmar (45. Horešovský), Čáp (55. Stránský, 90. Trejbal) – Zeman, Novák. TJ Baník Žacléř: Volhejn – Franze (68. Albert), M. Vít, Kovačík, Herman – Mádle, Ondráško, Kotyk, Skála – Špecián, L. Vít.



Pavel Gašpar (Rudník): „Po výprasku v Polici jsme odehráli nádherný první poločas, podržel nás i gólman Sahánek. Druhá půle byla více hektická a soupeř se dostal do hry po našich chybách. Smekáme před hosty, že i za stavu 4:0 nepřestali hrát a byli opravdu i v deseti lepší."

Vlastimil Honek (Žacléř): „Úvod utkání byl z naší strany doslova tragický. Věděli jsme, z čeho je soupeř nebezpečný, přesto to po čtvrthodině hry bylo o tři góly. Navíc byl zbytečně vyloučen Skála a poločas končil hrozivě 4:0. V deseti jsme utkání dokázali zdramatizovat a potvrdilo se známé pravidlo, že fotbal skutečně nemá logiku, protože v oslabení jsme domácí přehrávali.

Hostinné – Dolní Kalná 3:1 (1:1)

Také druhé okresní derby přineslo vyrovnaný boj se zápletkou do posledních minut. Vyrovnaný první poločas přinesl nejprve gól domácího Nosska, na který ale brzy odpověděl Najman.



Po pauze pokračovala přetahovaná o každý míč, mnoho krásy ale souboj dvou rivalů nepřinesl. Přesto z toho nakonec remíza nebyla. Vše rozhodl sporný moment z 84. minuty, v němž dorážel míč do branky Valeš a jeho střelu gólman Porkert zlikvidoval. Asistent rozhodčího však viděl míč již za brankovou čarou a domácím přisoudil vítězný gól – 2:1. Porkert byl navíc za protesty vyloučen a přesilovku domácí využili k pojistce z dílny defenzivního Rodra.

Fakta – branky: 14. Nossek, 84. Valeš, 90. Rodr – 20. Najman. Rozhodčí: Vlachynský. ŽK: 0:3. ČK: 0:1 (84. Porkert). Diváci: 250. Tatran Hostinné: J. Horák – Janouch, Slavík, Rodr, Polák – Nossek, Kosina, Blažek, Valeš – Jakoubek (20. Maličký, 58. Hruška), Šmucer. FK Dolní Kalná: Porkert – Bartoš, Tauchman, V. Kodytek, Šimůnek – Kohout, Najman (84. Strnádek), Dohnal (55. A. Kodytek), J. Jiřička – Ježek (86. T. Jiřička), Běhounek (78. J. Navrátil).

Pavel Šmucer (Hostinné): „Velmi bojovné a vyrovnané utkání domácí rozhodli až v samém závěru zápasu."



Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „Za nádherného počasí a před parádní diváckou kulisou se hrál bohužel oboustranně slabý fotbal. Na obou stranách byla spousta absencí, a tak již při pohledu na úvodní sestavy divák jen nevěřícně kroutil hlavou. Opět se bohužel potvrdila slova mého trenérského kolegy, že největší slabinou českého fotbalu jsou rozhodčí."

Hronov – Trutnov C 2:1 (0:1)

Smolný zápas odehrál nováček I. B třídy na hřišti Hronova. Hosté nebyli horším týmem, přesto se k domovu vraceli bez bodové odměny. První poločas patřil Trutnovu, který se do zaslouženého vedení dostal ve 32. minutě Nývltem.



Místo toho, aby se hostům podařilo náskok pojistit, inkasovali v 63. minutě vyrovnávací gól, a to ještě domácí neproměnili pokutový kop. Oboustranně neurovnaný závěr směřoval duel k penaltovému rozstřelu, pak ale přišel nastavený čas a v něm šťastná vítězná branka domácího Šťavíka.



Fakta – branky: 63. Valtera, 90. (+1) Šťavík – 32. Nývlt. Rozhodčí: Špaček. ŽK: 4:3. ČK: 1:1 (36. Kuru – 62. Kárník). Diváci: 20. MFK Trutnov C: Dřímal – Drtina, Bělonožník (65. Horáček), Petr, Šimočko (83. Čermák) – Kárník, Zákravský, Chvalina (78. Trojánek), Nývlt – Kulda, Vomočil.



Jiří Kulda (Trutnov C): „Kdo na utkání nebyl, neuvěří, co se odehrálo ve druhé půli! Nejprve sudí domácím penaltu odpustil, po chvíli si ji proti nám vymyslel a pak nechal Hronov vyrovnat gólem z ofsajdu. Když už to vypadalo na nerozhodný stav, po chybě našeho brankáře domácí se štěstím upravili na konečných 2:1.

Mladé Buky – Police 2:8 (1:4)

Domácí se v posledních kolech trápí, zatímco posílená Police se nastartovala k výborným výsledkům. Podle toho vypadal i nedělní duel, do něhož šly navíc Mladé Buky ve výrazně oslabené sestavě. Hosté byli po všech stránkách lepším týmem. V minulém kole nasázeli do branky Rudníku deset gólů a ani tentokrát od tohoto čísla nebyli daleko. Výsledek 2:8 však přesto hovoří za vše a je zasloužený.



Fakta – branky: Haider, vlastní – Mucha a Hauk 2, Lorenc, Čermák, Švorčík, vlastní. Rozhodčí: Jehlička. Hráno bez karet. Diváků: 100. FC Mladé Buky: Koščál – Kahoun, Kaňka, Brhel, Vávra – Štěpánek, Tošovský, Doležal, Hrubeš – Haider, Machalík.



Petr Zieris (Mladé Buky): „Nedělní zápas nám hrubě nevyšel. Největším důvodem byla nedisciplinovanost hráčů, kteří buď utkání zaspali, nebo nedorazili z jiného důvodu. Toto rozpoložení způsobilo, že jsme nebyli rovnocenným soupeřem a zcela po právu soupeř z Police vyhrál vysokým rozdílem."