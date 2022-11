S rezervou Trutnova jste o víkendu remizovali 3:3. Druhý bod jste přidali po penaltovém rozstřelu, jak jste zápas viděl?

Byl to zápas dvou poločasů. Ačkoliv jsme šli do vedení jako první, tak se nám nepodařilo uklidnit a zpřesnit rozehrávku. Přemíra nepřesných přihrávek a prohraných soubojů vedla k otočce vývoje a soupeř zaslouženě vyhrál první poločas. O přestávce jsme udělali změny a šli do druhé půle s tím, že nechceme přijít o domácí neporazitelnost. Naneštěstí soupeř přidal ještě jednu branku, to nás však neodradilo a naší bojovností jsme zápas srovnali a v závěru utkání jsme sahali i po třech bodech, když jsme nastřelili tyčku. V penaltovém rozstřelu se můžeme pravidelně spolehnou na gólmana Míru Richtera.

Hašek pálí i před čtyřicítkou: Vedle mladých divočáků budu pořád platný

Vy jste do utkání naskočil až po změně stran. V 76. minutě jste proměnil penaltu a nemýlil jste se ani v rozstřelu. Věříte si na pokutové kopy?

Po dubnovém zranění kotníku a následnými vleklými problémy jsem se ještě nebyl schopen dostat do optimální fyzické formy, a tak se s koučem před každým utkáním domlouváme, kolik minut budu schopen odehrát. Jsem rád, že se nám povedlo utkání oživit a zápas zremizovat. Pokutové kopy jsou nyní mou oblíbenou disciplínou. (směje se)

Se sedmi brankami jste nejlepším střelcem týmu, spokojenost?

Jak již jsem zmiňoval, nejsem v optimální formě, proto musím být se sedmi brankami spokojen. Věřím, že se do jarní části dám už konečně do kupy a budu schopen týmu pomoci větší porcí branek.

Jste nováček soutěže, přesto se nacházíte na pátém místě tabulky, čekal jste, že se budete pohybovat takhle vysoko?

Rozhodně jsem to nečekal. Naším cílem bylo soutěž udržet, což se nám v minulých dvou případech nepovedlo. Takže zatím velká spokojenost.

SK MiletínZdroj: Iva Reichlová

V čem spatřujete největší rozdíl mezi soutěžemi?

Rozdíl vidím v rychlosti a důrazu hráčů. Dále v lepší kombinaci s míčem u týmů především ve vrchní polovině tabulky.

Je za vámi téměř polovina soutěže, koho tipujete na postup do krajského přeboru?

O postup se popere nynější první trojice Železnice, Česká Skalice a Lázně Bělohrad.

Kde by měl podle vás být Miletín po 30 kolech?

Byla by škoda mít malé ambice a tak si troufnu říct, že po 30. kole budeme do šestého místa. (usmívá se)

Jaká je největší přednost vašeho týmu?

Naše přednost bude určitě v bojovnosti. Tuto sezonu jsme několikrát prohrávali i o dvě branky a nakonec jsme výsledek otočili v náš prospěch.

Zdroj: SK Miletín

V posledním podzimním kole zajíždíte do Nového Města nad Metují. Co od zápasu očekáváte?

Očekávám velmi těžké utkání zejména kvůli umělé trávě. Doufám, že se rychle adaptujeme a zápas zvládneme stejně jako dohrávku s Broumovem v Trutnově.

Blíží se mistrovství světa ve fotbale. Co říkáte na to, že se hraje v Kataru?

Mistrovství světa je svátek fotbalu a je jedno, kde se hraje. Rád se na zápasy podívám a ideálně to bude u nás v hospůdce

Máte nějaký oblíbený národní tým, kterému budete fandit?

Rád bych zde fandil našemu nároďaku, bohužel se opět nepovedlo. Líbí se mi fotbal Belgie, takže fandit budu asi jim.