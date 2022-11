Posun mezi nejlepší osmičku je rozhodně velkým lákadlem. Ovšem soupeř bude prahnout po stejném úspěchu. K tomu ho má dotáhnout nová trenérská dvojice Marek Nikl – Tomáš Zápotočný, která v této sezoně ve druhé nejvyšší soutěži vyšvihla Příbram na vedoucí post.

Tuzemský pohár MOL Cup je v osmifinále, Hradec bude bojovat o postup v Českých Budějovicích.Zdroj: archiv FAČR„V Budějovicích byly v poslední době kotrmelce. Když jsme tam na podzim v lize hráli, tak je ještě trénoval Jozef Weber. Po dalším zápase v Jablonci ale skončil a v dalších dvou utkáních je vedl kouč Lerch. Nyní tam vedení angažovalo dosavadní dvojici Příbrami. Uvidíme, zda se v jejich hře objeví nové prvky. Jasné je, že pro nás jsou teď trochu nečitelní,“ tuší Stanislav Hejkal, asistent hradeckého trenéra.

Zmiňovaný poslední vzájemný souboj se hrál 23. října na jihu Čech, tedy ani ne před měsícem, a Votroci jej vyhráli hladce 3:0.

„Může to pro nás být jisté psychické povzbuzení, ale nesmí nás to ukolébat. Myslím, že to tentokrát bude úplně jiné mužstvo, co se týká rozestavení i obsazení některých postů. Při změně trenéra se navíc všichni budou chtít ukázat, nikdo nic nevypustí, budou chtít stoprocentně postoupit,“ předpovídá Hejkal.

Příliš změn v sestavě nebude

Postup chce samozřejmě vybojovat i Hradec Králové. „Samozřejmě uděláme také všechno pro to, abychom šli dál. Pochopitelně nemůžeme vyloučit nějaké změny v sestavě, ale bude to stejné jako v utkání s Chlumcem nad Cidlinou, těch korekcí oproti lize nebude mnoho,“ nastiňuje kouč, jenž je pravou rukou hlavního lodivoda Miroslava Koubka.