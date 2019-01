Východní Čechy - Fotbalová divize C: Živanický kouč Josef Košátko ocenil, že jeho tým slabého soka z Liberce válcoval celých devadesát minut.

Svitavský celek zůstal ve Vysokém Mýtě bez nároku na body. | Foto: Eduard Hromadník

Dvůr Králové – Nová Paka 0:2

Miroslav Chalupa, trenér TJ Dvůr Králové: „Vývoj utkání výrazně ovlivnilo brzké vyloučení. Troufnu si tvrdit, že kdybychom nehráli proti přesile, s Novou Pakou bychom neprohráli. I přes porážku patří celému našemu týmu poděkování za přístup k zápasu a bojovnost. Hosty jsme takřka k ničemu nepustili, rozhodla standardní situace."

Viktor Pařízek, trenér 1. FK Nová Paka: „Od úvodních minut jsme byli aktivní. Utkání ovlivnilo vyloučení domácího beka za stáhnutí našeho hráče v sólovém úniku. Od této chvíle jsme na domácí tlačili, ale dlouho jsme si nevypracovávali šance, jelikož soupeř dobře bránil. Do druhé půle jsme posílili útočnou formaci a soupeře dostali pod soustavný tlak. Nakonec jsme se dostali z velmi dobře zahrané standardky do vedení a výsledek jsme pečetili v závěru druhým gólem. Musím ocenit houževnatý a bojovný výkon domácích, kteří v oslabení dlouho odolávali našemu tlaku a občas podnikali nebezpečné brejky. Jsem rád, že jsme zápas zvládli."

Vysoké Mýto – Svitavy 5:0

Roman Oliva, trenér SK Vysoké Mýto: „První poločas byl o neproměňování šancí, kdy jsme dlouho nedokázali dát ten důležitý první gól, což se nám podařilo až ke konci poločasu, kdy se to zklidnilo. Samozřejmě tím gólem hned v 47. minutě se zápas rozhodl."

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: „Snad pod dojmem výborných jarních výsledků soupeře jsme vstoupili do zápasu poněkud bojácně. A přestože jsme si vypracovali první šanci, tak jsme se neustále bránili rychlým atakům domácích. To se nám dařilo do 43. minuty, kdy Svoboda proměnil svoji několikátou šanci v úvodní gól. Do druhé půle jsme šli s odhodláním snažit se hrát více dopředu a něco s výsledkem udělat. Tento plán ale vzal brzy za své, když jsme neuhlídali dalšího výborného hráče Vysokého Mýta Šumského. Od této chvíle jsme postupně vyklízeli hřiště a domácí, kteří nás přehrávali rychlostně i kombinačně, svoji převahu vyjádřili dalšími góly."

Letohrad – Náchod 2:0

František Dvořák ml., trenér FK OEZ Letohrad: „První poločas tohoto utkání začal přesně tak, jak skončil druhý poločas utkání ve Svitavách. Na nás byla patrná nervozita z důležitosti utkání. Celou první půli dominovali hosté a bylo pro nás štěstí, že poločasový výsledek byl nerozhodný. To, jak mocná je čarodějka psychika, se ukázalo na začátku druhého poločasu, kdy jsme se dostali do vedení. Po této brance jsme se uklidnili a začali soupeře přehrávat. Po vstřelení druhé branky již hosté neměli síly na obrat ve skóre a utkání se spíše dohrávalo. Chtěl bych poděkovat přítomným divákům za podporu po celé utkání a zejména ve fázích, kdy se nám nedařilo."

Radovan Hromádko, trenér FK Náchod: „Kdyby mi někdo o přestávce řekl, že v Letohradu prohrajeme, tak si budu myslet, že je blázen. Bohužel jsem blázen já, protože jsme si vlastním přičiněním změnili situaci na hřišti, kdy jsme po hrubé individuální chybě inkasovali. Od té doby se naše hra rozsypala, domácím narostla křídla a k ničemu nás nepustili. Dobrý výkon odvedli rozhodčí."

Živanice – Rapid Liberec 8:1

Josef Košátko, trenér TJ Sokol Živanice: „Naším cílem bylo dát co nejdříve gól. To se nám povedlo a v 10. minutě už jsme vedli 2:0. Těší mě, že se hráči na utkání dobře připravili, nic nepodcenili. Odměnou pro ně bylo to, že mohli odehrát zbytek duelu uvolněně a dokonce si vyzkoušet různá zakončení v podmínkách mistrovského zápasu. Oceňuji, že jezdili po hřišti i za dávno rozhodnutého stavu. Soupeř opravdu nemá divizní parametr."

Ústí nad Orlicí – Kutná Hora 1:1

Vladimír Chudý, trenér Jiskra Ústí nad Orlicí: „Odehráli jsme velmi dobré utkání, kdy jsme byli po celý zápas lepším týmem. Bohužel jsme doplatili na to, že se nám nepodařilo proměnit gólové šance, které jsme si vytvořili a soupeř ve druhé půli krásnou střelou vyrovnal. I přes náš drtivý tlak, kdy jsme hráli poslední čtvrthodinu proti deseti, se nám nepovedlo vítěznou branku vstřelit."

Železný Brod – Trutnov 1:3

Miloš Dvořák: „Začali jsme utkání dost vlažně a domácí nás také brzy potrestali. Jinak ale musím kluky pochválit za to, jak se zvedli a začali pracovat na plné obrátky. Jenže nás trápila koncovka. Létalo to všude možně, trefovali jsme brankáře, nebo to domácí vykopávali z brankové čáry. Museli jsme být stále obezřetní a pomalu jsem si začínal myslet, že ten gól snad nedáme, ani kdybychom hráli do tmy. Naštěstí ale nakonec branky přišly a v naší situaci jsou to pro nás zlaté body."

Jablonec nad Jizerou – Pardubice B 5:1

Kamil Řezníček, trenér FK Pardubice B: „Výsledek sice hovoří jasnou řečí, obraz hry na hřišti byl ale trochu jiný. Na těžkém terénu jsme měli tragický vstup do utkání. Domácí hráli jednoduše a přímočaře a během prvního poločasu utkání rozhodli, kdy vstřelili branky po našich hrubých individuálních chybách. Druhý poločas se odehrával plně v naší režii. Soupeře jsme přitlačili před jeho pokutové území, vytvářeli jsme si brankové příležitosti, ale opět nás zradilo zakončení. Paradoxem je to, že i přes jednoznačný debakl v prvním poločase, jsme si druhý poločas vytvořili tolik šancí, že kdybychom tyto proměnili, šlo ještě z výsledkem něco udělat."

Divize C

Hvězdy kola

1. Radek Gorol (Živanice): Kouzelník s míčem si tentokráte nepomáhal brilantní kopací technikou. První gól vsítil z voleje po ráně jako z děla, druhý z penalty a třetí křížnou střelou na dlouhou tyč.

2. Nicolas Šumský (V. Mýto): Je to stále stejné. Mladý fotbalový elegán zásobuje skvostnými přihrávkami své spoluhráče. Proti Svitavám byl prakticky u všeho. Navíc soupeři zasadil po přestávce rozhodující úder.

3. Matouš Brabec (Ústí nad Orlicí): V jarních bojích si drží stabilně vysokou výkonnost, čehož fotbalisté Jiskry dokáží využít. Pendluje tam a zpět. Výjimkou to nebylo ani proti Kutné Hoře.

Vítěz

Fotbalisté Trutnova: Záchrana je blízko, stejně tak ale pořád i daleko. Svěřenci trenéra Dvořáka zvládli další klíčovou bitvu, vyhráno ale stejně jako řada jejich konkurentů ještě nemají.

Zajímavost

Lídr se trápil i v přesile: Ve 22. minutě obdrželi fotbalisté Nové Paky na horké půdě Dvora Králové dárek v podobě vyloučení domácího Kilevníka. Přesto se i proti deseti lídr soutěže trápil. Než přišla 70. minuta a v ní gól Blažeje z trestného kopu.

Střelci

II. liga a ČFL: 1. R. Holub (Chrudim, ČFL) 20 branek; 2. Vaněček (Hradec Králové, II. liga) 17; 3. – 4. Sedláček (Převýšov, ČFL), Vácha (Chrudim, ČFL) oba 9; 5. Hundák (Pardubice, II. liga) 7.

DIVIZE C: 1. I. Svoboda (Svitavy/ Vysoké Mýto) 17 branek; 2. Belej (Svitavy) 16; 3. J. Černík (Dvůr Králové) 14; 4. Klátil (Pardubice B, Živanice) 13.

Pozn.: Pouze hráči východočeských týmů.

Střípky z fotbalového víkendu

Živaničtí postavili armádu mimo službu

Živanice – Znáte to z kvalifikačních zápasů na ME či MS. Hrajete s trpaslíkem a k zlomení jeho odporu je zapotřebí rychlého gólu. Živanicím se tato stará pravda v zápase proti slaboučkému Rapidu Liberec podařila splnit. Ze sestupujícího týmu si udělaly fackovacího panáka. Na druhou stranu vojenský tým dorazil bez jakýkoliv taktických záměrů s cílem hrát s favoritem otevřený fotbal. Takže spáchal harakiri již před zahájením duelu. Živaničtí borci, kteří se na jaře kolikrát trápili v koncovce, si mohli hned osmkrát zakřičet gól. Do černého ale zamířilo jen kvarteto.

Svitavy se držely poločas, pak odpadly

Vysoké Mýto – Fotbalisté Svitav tušili, že to nebude zápas z kategorie jednoduchých, nicméně v první půli se drželi statečně až do prvního gólového momentu těsně před koncem poločasu, kdy je načal jejich nedávný spoluhráč Svoboda. Přišla přestávka a pak už bylo zle. Zlom přišel hned v úvodu druhé půle, když zvýšil vedení Šumský a akcie Svitav klesly na nulu. Rozjeté Mýto se uklidnilo a zatížilo konto soupeře ještě třemi góly. Ty padly v poslední čtvrthodině, kdy už hosté čekali na závěrečný hvizd, který by je vysvobodil.

První půle béčka z hororové učebnice

Pardubice – Stejně bodů neslibuje vyrovnaný stav… O tom se přesvědčilo pardubické béčko na půdě Jablonce. A v tomto případě je jedno jestli nad Jizerou či Nisou. Divizní tým je totiž farmou letošního účastníka Evropské ligy. „Jizeráci" se pro utkání o šest pomyslných bodů posílili o čtveřici „Nisáků" a právě hráči, co nastupují i v Gambrinus lize měli hlavní slovo. Jablonec nad Jizerou rozhodl o výhře již do přestávky, kdy dal všech pět gólů. Dva vstřelili Okleštěk a Vrzal, jednu pak Kovář (všichni Jablonec nad Nisou).