Trutnovský Švery team se znovu po roce raduje z vítězství na prestižním turnaji HAPOSTAR, který je určen pro fotbalisty nad 40 let.

Tomáš Otradovský dnes 16:50

Turnaj v malé kopané určený fotbalistům nad 40 let přilákal do Havlovic letos bohužel pouze čtyři týmy, kvalitu však akce neztratila. Jak by také mohla? Vždyť v týmu jednoho z finalistů si zahrál například bývalý hráč Slovanu Liberec, pražské Sparty i Slavie, několikanásobný reprezentant Václav Koloušek.