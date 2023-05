Aleš Čvančara, trenér FC Hradec Králové B: „Jsme velice rádi, že jsme zápas výsledkově zvládli. Po předchozích utkáních se na nás už projevovala jistá křeč. Když ale vidím, jak kluci v tréninku pracují, tak jsem si byl jistý tím, že se to zlomí. V prvním poločase se odehrával scénář, který jsme viděli v posledních zápasech, ale ve druhé půli nám to tam konečně spadlo a radost byla obrovská. To, že se nám podařilo utkání zvládnout, je pro nás všechny obrovskou odměnou.“

Chlumec nad Cidlinou – Jablonec nad Nisou B 3:2 (1:1)

Miloš Sazima, trenér FK Chlumec nad Cidlinou: „Kvalitní utkání, které se hrálo nahoru dolů. Důležitá pro nás byla vyrovnávací branka Labíka těsně před přestávkou. Hned po pauze otočil skóre Bastin a i když hosté stihli srovnat, pěknou brankou z hlavy Kneifela jsme strhli vítězství na svoji stranu. Poděkování celému kolektivu za velmi solidní výkon, na který budeme chtít navázat v sobotu v Přepeřích.“

Divize, skupina C

Trutnov – Letohrad 2:2 (2:1)

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „V úvodní půlhodině jsme předváděli výkon podle mého gusta a je škoda, že jsme dokázali vytěžit pouze dvě branky. Byli jsme kreativní, ve výborném pohybu a s patřičným důrazem. Soupeři jsme však vlastní laxností a nedůrazem v obranné činnosti umožnili vrátit se do zápasu, když Šplíchal zblízka snížil a Zbudil po pauze vyrovnal. Hosté se u nás prezentovali sympatickým, bojovným výkonem a pokud takto budou hrát i v dalších zápasech, jsem přesvědčen, že se v divizi s přehledem udrží.“

Vysoké Mýto – Dvůr Králové nad Labem 5:2 (3:1)

Martin Hruška, asistent trenéra TJ Dvůr Králové nad Labem: „Soupeř byl ve všech směrech kvalitnější. Důraz, kombinace, zakončení. My jsme nenavázali na týmové pojetí hry z předchozích utkání, navíc se potkalo hodně podprůměrných výkonů. Soupeři nezbývá než pogratulovat, my se nyní musíme soustředit na nejbližší zápas.“

Brandýs nad Labem – Nový Bydžov 2:0 (2:0)

Petr Průcha, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Porážkou v Brandýse jsme se znovu dostali do prekérní situace a vytvořili na sebe tlak. Po dvou našich neproměněných šancích přišel na druhé straně trest ze standardky, na které jsme upozorňovali. Následně jsme nevyužili brejkovou situaci, což se stalo už poněkolikáté, a minutu poté jsme inkasovali z penalty. Přesto jsme se zmátořili a druhý poločas se prakticky celý odehrál na soupeřově polovině. Vytvářeli jsme si šance, závary, ale gól jsme nedali.“

Náchod – Benátky nad Jizerou 0:1 (0:0)

Karel Krejčík st., trenér FK Náchod: „Ukázalo se, že Benátky mají kvalitnější mužstvo. Našim klukům nemůžeme upřít snahu, protože bojovali. V závěru jsme se snažili nakopávat míče dopředu, avšak dělali jsme chyby. Benátky z toho měly několik vyložených situací. Trošku mě mrzí, že jsme vstřelili dvě branky, přičemž ani jedna nebyla uznána. Jarní část sezony nás zastihla s hromadou zraněných hráčů. Bohužel asi hrajeme to, na co máme. Ukazuje se, že na divizi je to málo.“