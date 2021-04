Stačil jeden verdikt od stolu UEFA a v srdci Evropy se rázem namísto čtvrtečního utkání pražské Slavie s Arsenalem (duel skončil po uzávěrce) začal řešit příběh ze souboje Sešívaných na půdě skotských Rangers. Zas a znova!

Evropská fotbalová asociace potrestala stopera českého nároďáku za údajný rasismus zákazem startu v deseti duelech pod hlavičkou UEFA, hráč tak krom evropských utkání na klubové scéně přijde i o start na Euru.

Potrestáni byli i fotbalisté Rangers. Glen Kamara za fyzické napadení Kúdely po zápase zákazem startu ve třech utkáních, Kemar Roofe pak za hrůzostrašný zákrok na gólmana kopačkou čtyřzápasovým distancem.

Co na tento nepoměr říká fotbalová obec z východu Čech?

Jan Kraus, trenér Chlumce nad Cidlinou: „Za mě jsou ty tresty neadekvátní v kontextu toho, jak zápas probíhal. Rangers hráli z mého pohledu neslučitelně s fotbalem. Byla to blbost Kúdely, že někam chodil a něco říkal, on sám to určitě ví, ale tresty měly být přesně naopak.“

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: Nehorázné. Naprosto skandální a pro mě coby normálního člověka neakceptovatelné rozhodnutí. Těžko to vydýchávám. Nechápu, na základě čeho byl Kúdela potrestán, když mu nebylo nic dokázáno. Zároveň nechápu, že dokázané násilí a brutalita jsou postaveny níž než slovní útok. Je to špatně nejen pro fotbal, vytrestá to celou společnost. Po tomto verdiktu si člověk nemůže dovolit nic. Jsem z toho rozladěný, veškeré moje iluze o společnosti, ve které žijeme, vzaly za své. Upozorňuji, že nejsem rasista. Chudáci šéfové stavebních firem, kteří zaměstnávají naši menšinu. To aby se báli našemu spoluobčanovi něco důraznějšího říct, poněvadž hned mohou být nařčeni z rasismu. Je to lehce zneužitelné, v budoucnu se s tím budeme neustále potýkat.

Jiří Kuneš, trenér Dvora Králové: „Antirasistické rozhodnutí, které nemá se zdravým rozumem a spravedlností nic společného. Vládní garnitura UEFA využívá ‘údajný boj proti rasismu‘ k posílení své pozice u koryta.“

Karel Podhajský, brankářská legenda FC Hradec Králové: „Deset zápasů je dost. Na druhou stranu, kdyby zůstal nad věcí, tak se to teď neřešilo. Slavia vedla 2:0, mohl to ustát. Nějaké pošťouchnutí z jeho strany tam asi bylo. Ten trest bych ale viděl spíše na klubové scéně. Že přijde o EURO je hodně kruté. Rasismus se teď prostě hodně řeší, i když není jasné, co řekl. Zákrok Roofea byl na kriminál. Kolář byl rád, že to přežil. Hrozil mu konec kariéry. Trest měl přelézt pět šest zápasů. V poslední chvíli byla vidět intenzita kopu. Byl si vědom, co dělá. Ne že ne, jak on tvrdí.“

Vít Zlámal, hráč Dvora Králové B: „Pro mě je rozhodnutí UEFA naprosto nepochopitelné. Pokud nemá nějaký důkaz, na kterém by bylo vidět či slyšet, co Kúdela řekl, tak je to jen tvrzení proti tvrzení. Pokud UEFA opravdu rozhodla pouze na základě domněnky, tak mi to přijde dost děsivé a obávám se, že se tento ‘hon na čarodějnice‘ začal poněkud vymykat z rukou. V takovém případě totiž UEFA rezignovala na zásadu presumpce neviny, a do budoucna tak bude možné obvinit kohokoliv úplně z čehokoliv. To považuji za cestu do pekel.“

Roman Nývlt, rozhodčí z Trutnovska: „Jsem z verdiktu UEFA zklamaný. Hráč, který ošklivě zranil gólmana Koláře, obdržel trest na pouhé čtyři utkání. To mi přijde jako výsměch. Vždyť ho klidně mohl zabít. Roofe měl dostat deset zápasů a nemohl by na to nic říct. Co se týče Kúdely, zajímalo by mě, jak to vyšetřovatelé řešili, když dosud nikdo nikde nic průkazného neobjevil. Nikdo přece neví, co mu Kúdela řekl. Za napadení v tunelu pokuta 9000 euro a trest na pouhé tři zápasy? To je přece další výsměch. Pevně doufám, že se vedení Slavie odvolá a věřím, že se to bude řešit někde jinde.“

Ondřej Nejman, trenér Náchoda: „Jestli UEFA rozhodovala na základě zprávy od jejich vyšetřovatele, kde nic Kúdelovi neprokázali, tak tresty nechápu. Čekal jsem to přesně naopak. Slovo je pro UEFU evidentně víc než zdraví. Bojím se, že se teď s podobnými nařčeními roztrhne pytel. Nechci ovšem hodnotit, co Kúdela řekl, to ví jenom on sám. Nejvíc mě na tom snad mrzí, že se úplně upozadilo to, jak Sešívaní Rangers sfoukli a hlavně kontext zápasu, kdy šlo normálně o zdraví. Ondra asi nejlíp ví, že tam neměl chodit, ale podle průběhu zápasu to naprosto chápu.“