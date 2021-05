Až se sport amatérů dočká netrpělivě vyhlíženého restartu, vrátí se na zelený pažit i fotbalisté ze Rtyně v Podkrkonoší.

Spoluhráč už už střílel do prázdné. V tom rozhodčí odpískal konec, vzpomíná Brát... | Foto: Deník/Tomáš Otradovský

Poté, co sehrají první zápas od loňského října, zajdou jistě návrat na trávník oslavit do klubové restaurace. A nejžádanější místo bude rozhodně to vedle osma-čtyřicetileté opory mužstva Dušana Bráta.