Rovensko pod Troskami - Ve střeleckých statistikách jméno Ladislav Ciferský nenajdete takřka vůbec. V posledních dvou sezonách zatížil sítě soupeřů jen dvakrát, přičemž si obě trefy spravedlivě po jedné rozložil do jednotlivých ročníků.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Ostatně, pravý obránce má většinou na bedrech úplně jiné starosti. Když ještě patří k okresním veteránům a má navíc za úkol mužstvo koučovat, jsou pak úkoly zcela jinde. Ale hvězdou nemohou být jen hráči střílející branky, ale i ti, kteří jim zabraňují.

Hráčem měsíce na Semilsku se tentokrát stal právě Ladislav Ciferský. Hrající trenér Rovenska B už působí výlučně v rezervním mužstvu týmu zpod Trosek. „Za áčko jsem hrál dříve. V šestatřiceti na to už ale herně, pohybově ani věkově nemám," komentuje s úsměvem sám Ciferský.

Rovensko B skončilo v letošním ročníku okresní soutěže na devátém místě. Obhájilo tedy pozici z roku loňského. Nyní však přece jen posun nastal, Rovenští totiž vybojovali alespoň o jeden bod více.

„Výkony jsou stále jako na houpačce, je to nahoru a dolů. Je to ovlivněné tím, jak se scházíme, taková typická vesnická klasika," směje se obránce-trenér, který celou kariéru už od minižáků strávil v dresu Rovenska. A doplňuje: „Nejlepší zápas jsme letos sehráli doma proti celku z Tatobit. Bylo to klasické derby, vyhráli jsme 7:0. Skvělý souboj, který jsme si opravdu užili, určitě to bylo nejpovedenější utkání."

Ciferský sám patří mezi starší generaci v mužstvu. Ta pomalu předává své pozice mladším a Rovensko si tak snaží vychovávat vlastní hráče, kteří by možná mohli někdy nakouknout do I. B třídy.

Takovým příkladem může být nejlepší střelec jara Novotný. „Je to mladý hráč, který se v béčku pěkně rozehrál a teď už by měl jít natrvalo do áčka. Mezi další opory bych pak zařadil Pergera, Richtra nebo Machačného. Máme teď v B týmu takový mix mladších a starších hráčů. Snažíme se mladé kluky nasazovat a je dobře, že oni mají chuť hrát," říká trenér Ciferský.

Kdysi zažil největší slávu, když s Rovenskem postoupil do I. B třídy. Nyní se stal hráčem měsíce na Semilsku!