Vitální a pohyblivý Bartoněk i ve svém věku není na place do počtu. Naopak, patří mezi nejlepší hráče mužstva, což ukazuje týden co týden při mistrovských zápasech, kde stačí o generace mladším.

„Viděl jsem ho hrát, radost na něj pohledět. Z pozice beka je třeba schopný si vzít míč a v plné rychlosti přejít přes tři protihráče. Klobouk dolů!,“ řekl na jeho adresu jeden fotbalový fanoušek.

Bartoněk má za sebou dlouhou a bohatou kariéru, kterou od svých osmi let nikdy nepřerušil. V 80. letech byl hráčem ligového Spartaku Hradec, kde po jeho boku nastupovali například Černý, Frýda, Hůlka, Kotal, Kubík, Macháček, Mráz, Mudruňka, Pečenka, Polák, Votruba a další legendy Votroků.

„Pořád můžu běhat a nikdy jsem neměl větší problémy se zdravím. Všichni říkají, že jsem blázen, ale já asi jsem. Po boku mladých kluků se asi cítím mladší. Člověk si hned pár let ubere,“ směje se veterán Bartoněk. Mají k němu mladí respekt? „Asi mě berou jako výjimku. I když někteří ne, ti vás přejedou. Nezájem, že jsem starší a mohl bych být i jejich děda. Někdy si dělají srandu. Občas slyším „dědku“ a podobně, ale to k tomu patří,“ říká s úsměvem.

Podobně to má i jeho parťák Kopecký, který je mimo jiné už léta prezidentem klubu, jehož áčko hraje I. A třídu.

Nejstarší fotbalisté v Královéhradeckém kraji

Zdroj: Lubomír Douděra

Hradecko: František Hansl (65 let, Převýšov), Miroslav Bartoněk (62 let), Svatoslav Kopecký (60 let, oba Lokomotiva Hradec Králové B), Pavel Pilař (60 let, Převýšov).



Jičínsko: Ladislav Komárek (56 let, Kopidlno B), Zbyněk Materna (53 let, Robousy).



Náchodsko: Luboš Kudláček (62 let, Otovice), Jaroslav Martinec (60 let, Machov).



Rychnovsko: Jan Mencl (62 let, Olešnice v Orlických horách), Stanislav Majer (60 let, Labuť Rychnov nad Kněžnou).



Trutnovsko: Lunha Volodymyr (59 let, Kunčice nad Labem), Petr Doležal (57 let, Bohuslavice nad Úpou).