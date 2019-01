Trutnovsko - Fotbalisté Strážného jedou. Loňský vítěz třetí třídy po svém postupu mezi okresní elitu v úvodních sedmi kolech nasbíral už 17 bodů.

Páté vítězství přidal v sobotu v Pilníkově, kde gólový účet zápasu sice zahájil domácí Vitvar, hosté však ještě v první půli výsledek otočili a po přestávce přidali další dvě branky. Protože Bílá Třemešná doma nečekaně nestačila na rezervu Vrchlabí, posunulo se Strážné v tabulce na druhé místa za Staré Buky. Lídr soutěže stále jede na vítězné notě, tentokrát deklasoval Žacléř. Potřetí za sebou vyhrály Svoboda a Rtyně. Naopak Podhůří už čtyřikrát za sebou nebodovalo, přičemž pokaždé inkasovalo v utkání minimálně pět gólů.

Okresní přebor

Pilníkov – Strážné 1:4 (1:2). Branky: Vitvar – Smolík 2, Drinka, Slavík. Rozhodčí: Rolf. ŽK: 0:1. Diváků: 45. Domácí začali utkání lépe a po čtvrthodině vedli, ale asi ve 30. minutě vyrobili žákovský faul ve velkém čtverci, byl nařízen pokutový kop, který hosté proměnili. Poté Strážné převzalo v utkání iniciativu. Navíc se hostům podařilo těsně před půlí vstřelit branku do šatny. Druhé dějství probíhalo v režii hostů, tedy ne že by domácí nehráli, ale otevřeli obranu a Strážné přidalo další dvě branky.

Staré Buky – Žacléř 7:1 (2:0). Branky: Doležal 2, Holubec, Vilám, Záplata, Prokop, Nývlt – Mačo. Rozhodčí: Mahrla. ŽK: 0:1. Diváků: 125. Domácí sokolíci ze Starých Buků nastoupili do zápasu s „bekobrankářem“, hráčem z pole Fikejzem. Po vlažném začátku převzali otěže zápasu domácí, a až do konce byli lepším mužstvem. Do půle se jim podařilo dvakrát skórovat. Bylo jen otázkou na kolika gólech se zastaví ukazatel skóre. Starobučtí starci tak jedou dál na vítězné notě.

Bílá Třemešná – Vrchlabí B 2:3 (0:2). Branky: Schneider, J. Kubelka z pen. – Meisnar, Svoboda, Plecháč. Rozhodčí: Mlynář. ŽK: 3:4, ČK: 0:1 (Vejnar). Diváků: 80. Utkání začalo velice svižně. Hosté trefili v 8. minutě tyč domácí svatyně a ve 35. minutě šli po chybě domácí defenzivy do vedení. Naopak domácí celek se nemohl střelecky prosadit. Před koncem poločasu skórovali hosté podruhé. Na začátku druhé části hry domácí vyloženou šanci neproměnili, neustále útočili, ale dostat míč do branky soupeře se jim nedařilo. Deset minut před závěrem se vyznamenal kapitán hostů, když udeřil domácího hráče a byl po zásluze vyloučen. Poté se podařilo domácím snížit, ale vyrovnat už nestačili.

Podhůří – Vítězná 3:5 (2:3). Branky: Mlejnek 2, Smejkal – Vágner 2, Pohořelý, Růžička, Robek. Rozhodčí: Beránek. ŽK: 2:3. Diváků: 70. Stav 0:3 ve 23. minutě naznačoval další „výprask“ Jiskry. Ta se ale vzpamatovala a střed zápasu herně ovládla, což potvrdila i vyrovnáním. Závěr však patřil opět hostům, stejně jako jejich zasloužené vítězství. Domácím, přestože se proklatě nedaří, patří i pochvalné hodnocení. Nezabalili to ani za nepříznivého stavu.

Libeč – Kocbeře 0:0, pen. 2:3. Rozhodčí: Teichmann. ŽK: 1:1. Diváků: 90. Domácí nastoupili do utkání s cílem zvítězit. Hrál se kvalitní fotbal. Ve druhé půli domácí jasně přehráli hostující mužstvo, zahrávali deset rohů. Byl to ale brankář hostů, který podržel svůj tým. V penaltovém rozstřelu se štěstí přiklonilo ke kocbeřským hráčům.

Kunčice – Rtyně 1:2 (1:1). Branky: A. Kracík – Čihák, Novák z pen. Rozhodčí: Přiklopil. ŽK:3:3. Diváků: 30. Hosté v 1. minutě neproměnili jasnou šanci a také v dalším průběhu byli lépe hrajícím týmem. V 15. minutě se však do vedení dostali domácí. Hosté za čtyři minuty dokázali vyrovnat. Nástup do druhého poločasu se povedl hostům, když šli po přísné penaltě v 56. minutě do vedení. V dalším průběhu se domácí tlačili do útoku a snažili se o vyrovnání. Svoje šance ale nevyužili, a tak na konci zápasu byli šťastnější hostující hráči.

Svoboda – Dolní Kalná 4:2 (2:1). Branky: Karlík 2, Mucudis, Bednařík – Tauchman 2. Rozhodčí: Kurtinec. ŽK: 1:0. Diváků: 50. Hosté zaskočili domácí už v 5. minutě, kdy všechny přeskočil Tauchman a skóroval. Poté ještě Kalná několikrát ohrozila domácí branku, to už se ale Svoboda probouzela a po krásné akci vyrovnal Karlík. Do poločasu se ještě trefil Mucudis a otočil skóre pro domácí. Ve druhé půli se Svobodě podařilo zvýšit na rozdíl tří branek. Hosté už jen tři minuty před koncem korigovali výsledek.

Hostinné – Lánov 3:3, pen. 3:2 (1:1). Branky: Petružálek 2, Hradecký – Polák z pen., Vaníček, vlastní. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 4:4. Diváků: 120. V bojovném utkání šli domácí do vedení v 17. minutě. Hosté stihli do poločasu z penalty vyrovnat. Po změně stran Lánov dvakrát vedl, ale Tatranu se vždy podařilo vyrovnat. V 92. minutě při závěrečném náporu hostů zachránil domácí od prohry gólman Horák, který šanci hostů vytěsnil na tyč. V penaltové loterii byli šťastnější domácí, když hned první pokus Horák vyrazil.

III. třída

Úpice B – Radvanice 2:1 (0:0). Branky: David 2 – Kašpar. Rozhodčí nehlášen. ŽK: 1:2. Diváků: 60.

Volanov – Libotov 3:1 (2:0). Branky: Kadaník, Síč, Weiss – Kočí. Rozhodčí: Janota. ŽK: 0:1. Diváků: 50.

Lánov B – St. Rokytník 4:0 (2:0). Branky: Absolon 2, Gašparík, Chleborád. Rozhodčí: Langer. ŽK: 0:1. Diváků: 80.

Bohuslavice – H. Maršov 1:0 (1:0). Branka: I. Ventura. Rozhodčí: J. Prokop. ŽK: 1:0. Diváků: 40.

Poříčí – D. Branná 0:0, pen. 9:10, nehlášeno.

J. Lázně B – B. Třemešná B 2:1 (1:1). Branky: Krudenc, Stránský – Všetečka. Rozhodčí: Dytrych. ŽK: 2:2. Diváků: 40.

Ml. Buky B – Č. Důl 0:4 (0:2). Střelci nehlášeni. Rozhodčí: Havlík. Bez karet. Diváků: 40

IV. třída

M. Svatoňovice – Hostinné B 6:1 (2:1). Branky: Matěna, Bartoš, Turek, L. David, Málek, Saidl – Zítko. Rozhodčí: Říha. ŽK: 2:2. Diváků: 70.

Hajnice – Bernartice 1:5 (???). Branky: Hejný – Džunda, Godla, Zbořil, Knap, vlastní. Rozhodčí nehlášen. ŽK: 1:0. Diváků: 55.

D. Kalná B – V. Úpa 6:0 (3:0). Branky: Šus, Přiklopil, A. Kodýtek, Lukeš, J. Jiřička, vlastní. Rozhodčí: Lebeda. Bez karet. Diváků: 100.

Radvanice B – Chvaleč 1:6 (1:4). Branky: Tancibudek – Jiráň 3, Přívratský 2, Binek. Rozhodčí: Mlynář. Bez karet. Diváků: 180.

Prosečné – Chotěvice 6:0 (5:0). Branky: Kouba 2, Borovský 2, Jandura, Chuťka. Rozhodčí: Langer. ŽK: 1:1. Diváků: 80.

Borovnice – Lampertice 3:2 (1:1). Branky: Hendrych, Bergman ml., Sucharda – Bauman z pen., Drábek. Rozhodčí: Kött. ŽK: 1:4, ČK: 0:1 (Kliger). Diváků: 70.

Podhůří B – Kuks 5:1 (5:0). Branky: L. Gottstein 3, Hospodka, Poloprutský – Kulhánek. ŽK: 3:0. Ostatní nehlášeno.

Okresní přebor dorostu: Bílá Třemešná – Mostek 0:2, Prosečné – Chotěvice 6:4, Hostinné – Kuks 3:3.

Okresní přebor žáků: Volanov – Vítězná 3:2, Bílá Třemešná – Mostek 16:3, Rudník – Rtyně 1:1.

Okresní soutěž mladších žáků v Pilníkově: Kuks – Pilníkov 0:5, Kuks – Pilníkov 1:8.

Okresní přebor přípravky – ve Svobodě: Svoboda – Horní Maršov 2:0, Svoboda – Podhůří 3:0, Svoboda – Vítězná 4:1, Horní Maršov – Podhůří 3:2, Horní Maršov – Vítězná 2:13, Podhůří – Vítězná 2:5. V Žacléři: Úpice – Žacléř 3:1, Úpice – Lánov 12:0, Úpice – Kunčice 5:3, Žacléř – Lánov 3:0, Žacléř – Kunčice 3:8, Lánov – Kunčice 0:8. V Pilníkově: Bílá Třemešná – Rtyně 0:3, Rtyně – Vrchlabí B 0:2, Pilníkov – Rtyně 0:3, Bílá Třemešná – Vrchlabí B 0:7, Bílá Třemešná – Pilníkov 2:2, Vrchlabí – Pilníkov 2:0.

Okresní soutěž mladší přípravky – ve Rtyni: Rtyně – Mostek 4:0, Rtyně – Mostek 9:1. V Úpici: Úpice – Staré Buky 10:2, Úpice – Staré Buky 5:1.