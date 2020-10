Proč právě on? Tak za prvé jde o kapitána mužstva, za druhé v aktuální sezoně na hřišti nevynechal ještě ani minutu a za třetí, technicky skvěle vybaveného borce na zeleném pažitu prostě nepřehlédnete. I v pokročilém věku totiž platí za špílmachra, což rozhodně nesnižuje fakt, že v sestavě Libče leckdy není nejstarší.

Prozraďte na úvod. Vzpomenete si ještě kdo a kdy vás před lety přivedl k fotbalu?

Mě i mého bratra na hřiště přivedl táta, který na nás byl co se týče fotbalu tvrdý. Vzpomínám si, že vždy před začátkem školy jsme v šest hodin ráno chodili do plaveckého bazénu a v zimě, jelikož jsme hrávali i hokej, na zimní stadion. Až pak poklusem do školy. V létě, když jsme jeli s rodiči na dovolenou, vstávali jsme také v šest a čekal nás tak pětikilometrový výběh.

Jaké byly vaše fotbalové začátky? Kam jste to v mládežnických letech dotáhl?

První soutěžní zápas jsem hrál v šesti letech, i když v té době, jestli si to dobře pamatuji, se smělo hrát až od sedmi. Začínal jsem v Libči, kde jak žáky, tak i dospělé trénoval můj otec. V mládežnických kategoriích jsem ještě hrával za okresní a krajské výběry.

Za nejlepší fotbalistův věk je považováno období někde okolo osmadvaceti let. Kde jste v té době působil vy a jak se vám dařilo?

V osmadvaceti jsem působil v Libči, kde jsem začal hrát poté, co jsem o rok dříve odešel z trutnovského dorostu. V té době jsme v Libči hráli krajskou soutěž I. B třídy.

Měl jste někdy nějaké vyšší fotbalové cíle a sny?

Asi jako každý fotbalista jsem snil hrát nějakou vyšší soutěž, bohužel do Trutnova jsem se tenkrát z jistých důvodů nedostal. Když mi bylo okolo třiceti let, tak za mnou z Trutnova přišli, ale v té době už jsem podnikal a vzhledem k časově náročné práci jsem nabídku nepřijal. Nemohl bych dát trénování vše.

Za rok vám bude padesát, ale při pohledu na vás se nezdá, že byste s fotbalem plánoval končit. Jak je to doopravdy?

Fotbal pro mě strašně moc znamená. Vše závisí na zdravotním stavu. Už teď mám velké problémy s kyčlí, ale pokud to jen trochu půjde, chtěl bych ještě chvilku hrát. O ukončení fotbalové kariéry jsem zatím ještě nikdy neuvažoval, i když poslední dobou jsem rozladěný přístupem mladých kluků. Nemají fotbal tak rádi, jako moje generace. Vím, že je jiná doba, ale někdy je nechápu.

Hrajete okresní přebor. A to už hromadu let v dresu Jiskry Libeč. Jak jste v oddíle spokojen a co říkáte na fakt, že ve vašem týmu ani v devětačtyřiceti letech nejste nejstarší?

V Libči jsem spokojený, s výjimkou jednoho roku zde hrají od sedmnácti let a prožil jsem zde mnoho krásného. Nejstarší už vlastně jsem, řada kluků už s fotbalem skončila. Chodí nám ale čas od času ještě vypomoci.

Platíte za technického fotbalistu. Potěší vás hodně, když na hřišti „vykoupete“ o mnoho let mladšího protivníka? Nebo to takhle neberete?

Takhle to neberu. V dnešní době mě spíš potěší pochvala po zápase ze strany soupeře. Třeba když ocení výkon na to, kolik je mně nebo celému našemu týmu let (usmívá se). Jak už jsem zmínil, táta na nás byl odmalička co se sportu týče tvrdý. V dorostu nás pak trénoval pan Vach a oběma musím moc poděkovat, jelikož z fyzické kondice, kterou do nás tenkrát dostali, těžím dodnes.

Co vaší fotbalové dlouhověkosti říká rodina? Podporuje vás nebo už vám hraní spíš vymlouvala?

Samozřejmě, že rodina mi už delší dobu říká, že bych se na fotbal měl vykašlat. Vůbec když mě vidí, jak po zápase ráno vstávám. Ale na druhou stranu dobře vědí, jak mám fotbal rád.

Vy v jednom týmu působíte s o rok mladším bratrem Milanem. Bylo tomu tak po celou dobu vaší kariéry nebo se někdy vaše cesty rozešly?

S bráchou hraji v Libči celý svůj život. Výjimkou byl jeden rok, kdy jsem byl na hostování v Janských Lázních.

Když průměrný fotbalový tým dohraje zápas, zasedne k pivu a slaví třeba i do půlnoci. Prozraďte na závěr, jak je to u Jiskry Libeč, kde je věkový průměr mužstva odhadem 40 let?

Samozřejmě i v Libči zajdeme s klukama na pivko a panáka, vzhledem k věku už to ale není jako dříve, kdy se nějaké oslavy protáhly až do ranních hodin.

Staří páni v přeboru? Tihle už si letos zahráli

Fotbalisté nad 45 let

10 hráčů v kádru: TJ Jiskra Libeč – Pavel Mahrla (ročník 1966), Waldemar Nývlt (1969), Dimitrij Mišovič (1971), Miloš Odl (1971), Petr Výrostko (1971), Milan Odl (1972), Václav Jezvina (1973), Miroslav Janoušek (1974), Robert Polák (1975), Marek Bischof (1975).

4 hráči v kádru: FK Mostek – Petr Ježek (1968), Dušan Duchek (1972), Karel Špidlen (1972), Michal Špidlen (1973). SK Janské Lázně – Libor Macháček (1969), Jiří Zadražil (1971), Karel Borkovec (1972), Michal Janíček (1974).

3 hráči v kádru: FK Poříčí u Trutnova – Jan Chaloupka (1971), Marek Pilný (1973), Daniel Geisler (1975). TJ Baník Rtyně v Podkrk. – Dušan Brát (1972), Pavel Středa (1974), Ivo Kábrt (1975). TJ Strážné – Tomáš Grégr (1974), Willibald Bradler (1974), Petr Čurda (1975).

2 hráči v kádru: FK Sokol Volanov – Dušan Weiss (1967), Roman Šauer (1968). Sokol Vítězná – Jaroslav Pácalt (1971), Milan Kutík (1972). SK Spartak Hajnice – Jiří Hrneček (1973), Jan Kajzr (1974).

1 hráč v kádru: TJ Jiskra Podhůří – Leoš Blažej (1966).

Nejmladší hráč z Bílé Třemešné

Když už byl uveden seznam nejstarších borců hrajících okresní přebor (sedmi je dokonce přes 50 let), hodí se jistě zmínit, kteří fotbalisté zde v tomto ohledu patří na opačný pól.

Tím úplně nejmladším hráčem, který na podzim okusil mistrovské boje je patnáctiletý odchovanec Bílé Třemešné Tobiáš Hruška, jemuž se v utkání proti Rtyni poprvé v životě poštěstilo zahrát si v jednom týmu s tátou Michalem, mimochodem bývalým kapitánem divizního Dvora Králové nad Labem.

Celkem si již na podzim přebor zahrálo 23 fotbalistů dorosteneckého věku. Nejvíc minut stihl pobýt na trávníku Dominik Linhart z Libče, střelecky nejaktivnější pak byl se třemi zásahy Jan Zivr z Bílé Třemešné.

Osmé kolo rekordní na góly

Že v okresních soutěžích padá nesrovnatelně více branek než například ve FORTUNA:LIZE, to je dlouho známá věc. Nejinak je tomu i na Trutnovsku.

Sedmé kolo (osmé hrané) ale v sobotu 3. října přineslo přece je něco nevšedního. Hned ve dvou zápasech padlo rekordních deset branek. Jedním takovým duelem byl velký šlágr mezi Mladými Buky a Hostinným, ve kterém nejprve domácí třikrát vedli, aby po pauze i bez vyloučeného hráče šel Tatran poprvé do náskoku (3:4). Nakonec však lídr tabulky přesilovku využil a krásný zápas dovedl do vítězného konce při výsledku 6:4.

Ve stejném čase se hrál i duel ve Vítězné, kam si pro výhru 7:3 přijel favorizovaný Rudník. Nutno dodat, že týž den došlo ještě při utkání Libeč – Strážné k výsledku 2:7 a celkem v jediném kole padlo během sedmi zápasů těžko uvěřitelných 50 branek!

Nejhezčí branky střílí Hostinné

Góly jsou kořením fotbalu a platí to ve všech soutěžích na světě. Kdybychom měli vybrat, které branky byly na podzim v okresním přeboru těmi zatím nejpovedenějšími, vrátili bychom se ke šlágru 7. kola na hřiště Mladých Buků.

Za stavu 3:2 tu nádherným volejem trefeným přímo do šibenice vyrovnával stav hráč Hostinného Michal Klacek. Právě jeho trefa byla dle Deníku na podzim nejkrásnější.

Ve stejném utkání přitom padla ještě jedna pozoruhodná branka. Přímo z rozehry ji po inkasování na 2:1 vsítil z poloviny hřiště Klackův spoluhráč Martin Jakoubek.

Oba góly natočila kamera a vidět je lze na www.youtube.com. Zde stačí do vyhledávače zadat Mladé Buky – Hostinné.