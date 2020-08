Obhajobu druhé příčky zahájí Náchod doma

Plnou parou vpřed a pokud možno do úplného cíle! Už dnes bude zahájen nový ročník Fortuna Divize C a jako první do něj vkročí fotbalisté Horek nad Jizerou a Trutnova.

Trutnovští fotbalisté na domácím hřišti ukončili neporazitelnost Náchodu | Foto: Deník / Tomáš Otradovský