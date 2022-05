Třebeš do nedělního šlágru vstoupila pěkně zostra. Většina příznivců se ještě nestihla ani rozkoukat a už se měnilo skóre, když se prosadil Rederer. Domácí dokázali ještě do poločasu zvýšit a definitivní tečku za zápasem udělal v 80. minutě Jan Fridrich, který upravil na konečných 3:0.

„Nejdůležitější zápas jara jsme zvládli. Po rychlém gólu v první minutě se tým uklidnil a šel za svým. Houževnatý soupeř se však rozhodně nevzdával a tak jsme to neměli vůbec jednoduché. Naštěstí oba týmy chtěly hrát fotbal, proto se bylo i na co dívat. Teď to zbývá dotáhnout,“ hodnotil spokojený trenér Třebše Lukáš Michal.

Poklonu soupeři vysekl i hostující kouč Radim Pavlík: „Musím smeknout před domácími. Po většinu zápasu jsme tahali za kratší konec, i když si myslím, že jsme byli více než zdatným soupeřem. Třebeš neudělala chybu a naše uměla rychle a efektivně využít.“

Hit kola sledovalo v Hradci 250 diváků. Jen o padesát fanoušků méně dorazilo na utkání Hejtmánkovic a Meziměstí. Okresní derby celků z Náchodska ovládly možná trošku překvapivě domácí Hejtmánkovice, které se radovaly z výhry 2:1. Tři body jim vystřelil v 89. minutě Jiří Franc. 190 diváků dorazilo do Javornice, kde si domácí poradili 2:0 s Předměřicemi. Rezerva Slavie si s chutí zastřílela v Opočně, kterému nasázela „kanára“.

I. B třída, skupina B - 21. kolo:

Opočno – Slavia Hradec Králové B 0:6 (0:2). Branky: D. Melichárek 2, J. Havrda 2, Tvrdek, Klicnar. Javornice – Předměřice nad Labem 2:0 (1:0). Branky: A. Krejčí 2. Kosičky – České Meziříčí 2:2 (0:2), na penalty 2:4. Branky: Schovanec, M. Stránský – J. Tomášek, L. Baše. Hejtmánkovice – Meziměstí 2:1 (1:1). Branky: M. Růžička, J. Franc – P. Šolc. Vamberk – Smiřice 6:0 (5:0). Branky: Šimeček 2, Šrom 2, Stieber, D. Hamerský. Lípa nad Orlicí – Malšovice 1:0 (0:0). Branka: Sikora. Třebeš B – Stěžery 3:0 (2:0). Branky: Rederer, R. Kuneš, J. Fridrich.