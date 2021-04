Tentokrát české mužstvo odehrálo úvodní duel na půdě soupeře, přesto i do třetice pro odvetu vybojovalo slibný remízový výsledek. Poté, co domácí poslal v 86. minutě do vedení Pépé, dokázal v nastaveném čase hlavou po rohovém kopu Provoda srovnat Tomáš Holeš.

Slavia si tak do odvety ponese velmi nadějný výsledek. Krkonošský deník se ve svém revíru pídil po reakcích fotbalových trenérů. Jak se jim čtvrteční duel líbil? Co říkají výsledku a jak nyní vidí postupové možnosti Koláře a spol.? O tom se rozpovídali trutnovský Miloš Dvořák, vrchlabský Jiří Hloušek, Jiří Skuček ze Starých Buků a Petr Zieris z Mladých Buků.

Duel na půdě Arsenalu především v prvním poločase nenabídl nikterak oslnivou podívanou, z obou stran byl značně nervózní. Jak se utkání líbilo vám?

Miloš Dvořák: „Musím se přiznat, že jsem během druhého poločasu usnul. Chvíli poté, co běžel Lacazette sám na branku (usmívá se). Ale co jsem viděl, tak v první půli byla hra Slavie taková nemastná, neslaná. Bylo tam až nebývale hodně ztrát. Druhý poločas naopak tým rozehrát ve velkém stylu, postupem času ale získával převahu Arsenal. Vstřelit branku v nastaveném čase je vždycky důležité a šťastné. Je dobře, že se to slávistům podařilo.“

Jiří Hloušek: „Mně se ten zápas začal líbit až po prostřídání obou sestav. Hlavně té domácí. Hra Arsenalu se zrychlila a oboustranně to začalo mít grády. Jako fanoušek českého fotbalu jsem samozřejmě rád, že se Slavii povedlo vyrovnat. Výsledek 1:0 by totiž před odvetou nebyl ideální a ten gól může být zlatý.“

Jiří Skuček: „Je pravda, že zápas to byl oboustranně nervózní. Ale podle mě to zároveň odpovídalo fázi soutěže. Už jde o hodně a nikdo nechce udělat chybu, která by ho stála postup. Výkon Slavie se mi i přes řadu chyb líbil. Když ale hru otevírali, pořád hrozil nějaký průšvih. Nakonec je z toho ale výborný výsledek.“

Petr Zieris: „Když to vezmu podle konečného výsledku, tak se mi průběh utkání zamlouval (směje se). Jinak jsem to viděl jako klasický bojovný zápas. Oba týmy si vytvořily šance. Arsenal jich měl víc, byly tam i dvě tyče. Za Slavii zase mohl skórovat Ševčík, byla tam v závěru taky tyč. Nakonec je z toho pro český tým dobrý bod.“

Z Londýna si tedy Slavia veze do odvety slibný výsledek. Považujete skóre 1:1 za zasloužené?

Miloš Dvořák: „No. Kdybych byl trenérem Arsenalu, rozhodně výsledek 1:1 za zasloužený brát nebudu. Domácí měli ve druhé půli více ze hry a taky více šancí. Jako Čech jsem ale za výsledek rád a nemyslím si, že je úplně nezasloužený.“

Jiří Hloušek: „Tak všichni viděli, že Arsenal měl šancí o něco více. Ale i Slavia prokázala svoji kvalitu. Když jsem viděl tu její buldočí snahu, pořád jsem věřil, že jí tam nějaký ten gól spadne. Nakonec se to povedlo a výsledek 1:1 hosté určitě musejí brát.“

Jiří Skuček: „Jak se to vezme. Pro Slavii je to výsledek pěkný. Šance nějaké měla. Arsenal si ale výhru asi zasloužil. Byl lepší, nastřelil dvě tyče. Tak jako tak, remíza je pro Slavii i celý český fotbal krásná.“

Petr Zieris: „Remízu 1:1 považuji za zaslouženou. Jasně, byla u toho tentokrát i trocha štěstí. Ale to přeje připraveným. Spíš chci zmínit fakt, že podobné výsledky Slavie už nejsou žádnou náhodou. Vždyť je to pátý takový duel proti ostrovnímu celku, který byl všeobecně považován za favorita.“

Vyrovnávací gól vstřelil Východočech Tomáš Holeš. Kteří hráči pro vás osobně byli hrdiny sešívaného večera?

Miloš Dvořák: „Musím říct, že zrovna Holešovi ten gól strašně moc přeji. Už jen za to, s jakou parádou se vypořádal se svojí novou rolí na stoperu. Jinak je těžké vyzdvihovat některé jednotlivce. Už dlouho Slavii táhne Provod. Hraje ve velké formě, což potvrdil i v reprezentaci. Jedním z hrdinů byl ale třeba i trenér Trpišovský, protože se mi líbilo, jak zareagoval na vývoj utkání. Bylo důležité, že hráčům přeházel role. Třeba Simovi vůbec nesvědčila hra v útoku.“

Jiří Hloušek: „Určitě vyčnívali Holeš s Provodem. Sehráli vynikající partii. Prvně jmenovaný výborně zvládl záskok za Kúdelu, Provod zase neustále potvrzuje, jak zápas od zápasu roste. Celkově se mi ale líbí výkony Slavie. Už dlouhou dobu hrají v Evropě na vysoké úrovni. Ještě před nedávnem by postup přes Leicester, Rangers či Arsenal bylo holé science fiction. Nyní je ale Slavia úplně někde jinde a právem se řadí mezi přední evropská mužstva.“

Jiří Skuček: „I kdyby Holeš branku nevstřelil, byl jedním z tahounů. Nehrál na svém postu, přesto předvedl výborný výkon. Pro mě osobně byl ale největším hrdinou večera Ondřej Kolář. Už to, že se postavil do brány a nenechal tým ve štychu. Navíc předvedl minimálně dva skvělé zákroky.“

Petr Zieris: „Nejvíc mě překvapil gólman Kolář. Po tom ošklivém zranění a po všem, čím si prošel, odchytal zápas s velkým přehledem. Vyzdvihnout samozřejmě zaslouží i střelec vyrovnávací branky Holeš. Jinak bych to hodnotil opět spíš jako výrazně povedený kolektivní výkon celého mužstva.“

Na kolik procent jste Pražanům věřil před úvodním utkáním a jaké šance jim dáváte nyní?

Miloš Dvořák: „Asi takhle. Slavia mě překvapila už postupem přes Leicester. Tam jsem její úspěch vážně nečekal, protože Premier League dost sleduji. Před soubojem s Rangers jsem naopak postup čekal, to se povedlo. Nyní sice Arsenal nastoupil oslabený, přesto jsem si myslel, že už Slavii dobře zná a nějakým nasazením si s ní poradí a doma vyhraje. Po výsledku 1:1 se ale šance Slavie zvýšily a není důvod jim nevěřit, že i potřetí přes tým z ostrovů přejdou.“

Jiří Hloušek: „Ono se všude píše, jak Arsenal není v ideální formě a že v tabulce Premier League okupuje až desátou příčku. Jenže pořád je to Arsenal a pořád je střelecky hodně silný. Díky tomu, že mu chyběli Luiz a Tierney, věřil jsem Slavii, že by mohla přivézt solidní výsledek. To se sice povedlo, ale pořád platí, že odveta bude ohromně těžká. Vyřadit třikrát za sebou britský celek, to už by na ostrovech neskousli. Navíc Arteta nemá své místo jisté, i proto to bude pro Arsenal zápas o všechno.“

Jiří Skuček: „Arsenal je velký soupeř. Moc jsem Slavii před úvodním duelem nevěřil. Teď je to ale tak padesát na padesát. Slavia bude hrát odvetu sice doma, ale tak jako tak přijede obrovsky silný protivník.“

Petr Zieris: „Po losu a celkově před úvodním utkáním jsem v postup Slavie věřil tak maximálně na třicet procent. Ono se to ale asi moc nemění. Výsledek je pro odvetu příznivá, ale pořád je to Arsenal. Všechno může být v odvetě jinak. Jsem ale slávista, tak přece jen po prvním duelu věřím trochu víc. Řekněme tedy, že to teď vidím padesát na padesát.“