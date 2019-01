Trutnovsko - Ačkoliv fotbalový podzim je ukonce, webová anketa našeho Deníku ještě nekončí. Naopak teprve teď se bude rozhodovat, kdo se stane vkrajské a okresní části hlasování „velkým“ Borcem kola.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Ježdík

Do nominací na titul byli zařazeni hráči, kteří v průběhu podzimní části nasbírali nejvíce bodů. Vzhledem k tomu, že ale přesně jedenáct hráčů ani v jedné kategorii nešlo vybrat, protože více hráčů mělo stejný počet bodů, rozhodli jsme se do nominací zařadit všechny. Kraj tak bude mít na seznamu sedmnáct jmen, okres patnáct. Hráči si zároveň do hlasování ponesou určité bodové zvýhodnění (uvedno v nominaci za jménem a klubem) podle pořadí, na kterém skončili po 14 podzimních kolech. O vítězi tak rozhodne součet dvou bodových položek.

POZOR! Hlasovat pro svého oblíbence můžete až do pátku 28. listopadu 20­.00!

Krajský a okresní vítěz se může těšit na ceny od našeho Deníku a ve speciálním hlasovacím duelu se oba fotbalisté potom utkají o absolutní titul Borec podzimu 2008.

NOMINACE - OKRES, podzim 2008:



obránci

Petružálek (Hostinné) 1

Najman (Bohuslavice) 7



záložníci

Hažer (Bílá Třemešná) 9

Růžička (Vítězná) 8

Stolín (Bílá Třemešná B) 1

Šimek (Libotov) 1

M. Kracík (Kunčice) 1



útočníci

Doležal (Svoboda) 6

Jiřele (Chvaleč) 5

Pavlíček (Černý Důl) 4

Horák (Mladé Buky) 3

Hendrych (Borovnice) 2

Šmíd (Kocbeře) 2

Vilám (Staré Buky) 1

D. Špička (Prosečné) 1

O kolik bodů se ještě hraje?

1. místo - 15 bodů

2. místo - 14 bodů

3. místo - 13 bodů

…

14. místo - 2 body

15. místo - 1 bod

V případě rovnosti bodů rozhodne o umístění na vyšší příčce lepší postavení z žebříčku po 14 kolech.

Pro KRAJSKÉHO BORCE hlasujte Z D E ! ! !