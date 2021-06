Už více než dva měsíce šéfuje novému výkonnému výboru. Dlouholetý předseda Okresního fotbalového svazu Trutnov MAREK PILNÝ (47) v březnu obhájil mandát v ostře sledovaných volbách a nyní se znovu plně věnuje vedení OFS.

V obsáhlém rozhovoru pro Krkonošský deník se vrátil jak k průběhu voleb, tak nastínil plány, jaké se svými spolupracovníky chystá.

Když bychom se měli krátce vrátit k březnovým volbám, o jak náročné období se pro vás jednalo?

Náročné bylo hlavně v ohledu příprav samotné valné hromady, místa, materiálů, notářky a podobně. V nynějších Valných hromadách po celé republice se očekával větší zájem kandidátů do výkonných výborů, volby byly pod velkým drobnohledem, a tak jsme byli instruování o tom, že všechno musí proběhnou dle Stanov do posledního puntíku. Ať už jde o kontrolu oprávněnosti účasti delegátů, složení statutárních orgánů ze členů FAČR a tak dále. Navíc nám byla doporučena účast notáře na valné hromadě, čímž nám také vystoupaly náklady na pořádání bratru přes osmadvacet tisíc korun. Třeba testování na covid, odměna notářky, pronájem prostor. Jen pro představu, předchozí valné hromady většinou stály do pěti tisíc korun. Myslím ale, že průběh a místo konání bylo na vysoké úrovni, snad jen nebylo v sále nejtepleji, ale těžko se vytápí uzavřený hotel.

A co se týče samotných voleb?

Co se týká samotné předvolební kampaně, nedělal jsem nic jiného, než bylo zvykem dříve. Komunikoval jsem s kluby, jen tentokrát bylo více osobních setkání, hlavně tedy s těmi, kteří o to měli zájem. Což pro mě není náročné, svůj čas pro okresní fotbal věnovat umím. Co bylo trochu náročnější, byl mentální boj s nepravdami, uhýbáním a někdy dokonce lhaním ze strany druhých. Stávalo se i to, že co někdo jeden den řekl, tak už za dva bylo přesně opačně. Co ale nakonec nejvíc vygradovalo, byly povolební „prasárny“ některých individuí, které hraničily s lidskou důstojností počínaje, verbálními útoky nejhrubšího zrna konče. A vlastně šlo jen o to, že se ve volbách výrazná většina vyjádřila jinak, než si oni představovali. Ale dnes už se za tím ani nechci ohlížet, beru to jako určitý úsek života a nebýt žádostí o rozhovory, tak už si na to ani nevzpomenu.

Vůbec poprvé jste měl ve volbách protikandidáta. Jste za to s odstupem času rád?

Protikandidát mně nevadí, nevím proč by měl. Já ve volbách pouze obhajuji svoji práci, kterou může, kdo vážně chce, určitě vnímat. Spíš jsem zaslechl názory v okolí, že v této složitější době je dobře, že zde vznikl protikandidát a nikdo nemůže volbu zpochybnit. A vidíte, konec předchozí odpovědi ukazuje, že i to lze. Ale nakonec ano, jsem spokojen s výsledkem a mandátem pro celý výkonný výbor.

Zatímco vy jste u kormidla zůstal, výkonný výbor se obměnil. Jak se vám líbí jeho složení a už jste se s kolegy stihli potkat?

Složení je skoro tak, jak jsem si ho představoval. Obměna spíš spočívala v tom, že někteří bývalí členové už končili a z různých důvodů nemohli pokračovat. A tak pět ze šesti členů VV OFS je z tábora mých podporovatelů, aby ten šestý byl nakonec dobrou volbou z tábora opozice. Už jsme měli tři společné VV, ale prozatím, že byly všechny vedeny online formou. Teď v úterý 1. června se už setkáme fyzicky na čtvrtém zasedání výkonného výboru v sídle OFS. Mezitím jsem byl už na jednání komise mládeže a tento pátek se zúčastním setkání komise rozhodčích se samotnými rozhodčími před Červnovým pohárem OFS Trutnov.

Složení Výkonného výboru OFS Trutnov



Marek Pilný - předseda

Radek Kotyk

Karel Šiling

Pavel Hrubeš

Jiří Štěpař

Bohumil Kafka

Stanislav Ježek

Jaké jsou vaše plány pro nové volební období? Je něco, co chcete viditelně zlepšit?

V předvolebním boji nám byla z některých stran vytýkána nedostatečná práce s mládeží. S tím nemohu úplně souhlasit, ale to už teď není to důležité a nemá cenu to znovu celé vysvětlovat. Jen se zmíním, že poslední dva roky jsme byli bez trenéra GTM OFS a měli ne zcela funkční komisi mládeže. Přesto jsme neabsentovali na žádné akci pořádané Komisí mládeže KFS. To neobsazené místo je již minulostí, osobně jsem si dal za prioritní úkol sehnat nového GTM OFS a to se nám, pevně doufám, podařilo najít v osobě Aleše Zahálky. Od 1. května 2021 je mezi ním a FAČR podepsána smlouva a GTM může plně působit v našem okrese.

Co dalšího je pro vás důležitým tématem?

Ať se to někomu líbí nebo ne, důležitým elementem fotbalu jsou rozhodčí – a to je další z bodů, které chceme a musíme neustále vylepšovat nebo se o to alespoň snažit. Na okresní úrovni je to velmi složitá a mnohdy nevděčná práce, protože je nutné nečekat, ale stále a dokola aktivně hledat nové zájemce o tohle řemeslo. Jsme na začátku „potravinového“ řetězce rozhodčích, kdy nám ti lepší rozhodčí postoupí výš a někteří jiní skončí s činností. My ale nemáme možnost doplnit listiny „zespodu“ – ale pouze shánět nové a nové. Tím se těžko vytváří trvalá kvalita. Ale přesto to nikdy nevzdáme a budeme se snažit o přiměřenou úroveň rozhodčích a výchovu nadějí.

Ocitáme se v době zmítané covidem. Máte strach o okresní oddíly a dopad pandemie na jejich fungování?

Neumím teď přesně posoudit, jak se s tím poperou jednotlivě v každém klubu. Ale co vím z okolí, nikde to nebude úplně jednoduché. Co se týká financí, budou muset nejvíce pomoct místní samosprávy. U dalších možností přidat ruku k dílu se nevymezujeme jakékoliv spolupráci.

Dospělý fotbal utrpí zcela určitě, řada nejen starších hráčů už se na hřiště nevrátí. Věříte, že mládež situaci zvládne?

Co se týká dětí, tak ty je nutné opětovně dostat na hřiště od monitorů počítačů a mobilů, obnovit návyky a chuť sportovat. Tam ale věřím, že působením rodičů, trenérů a kamarádů z fotbalu se ta chuť znovu najde a k nějak velkému úbytku nedojde. To spíš dohnat ten roční výpadek a dohnat fotbalové dovednosti bude problémem. U dospělých jsem zaznamenával v době pandemie hlad po fotbale – a teď, když se má opět začít, slýchávám ve svém okolí, ale i od jiných povzdechy, že „ten nemůže proto a proto, ti další mají sud s přáteli, posledního nepustí žena…“, jinými slovy: typické problémy se vracejí.

Odpověď může přinést už Červnový pohár OFS Trutnov. Zájem klubů o něj vás jistě příjemně překvapil, že?

Jo jo, ta účast, kdy je dospělých 27 družstev, mladších žáků 10, starší přípravky 16, mladší přípravky 9 a MINI přípravky 5, je opravdu nad očekávání! Minulý rok jsme Červnový pohár „vařili“ na poslední chvíli a nikdo nevěděl, co to bude všechno obnášet. Letos jsme ho avizovali dlouho dopředu, proto kluby měly možnost s tím jakž takž počítat, stejně tak se soutěžemi mládeže. Takže ano super, děkuji všem za zájem a přeji hodně převážně pozitivních okamžiků u utkání ať už jako hráč, trenér, divák nebo kdokoliv další.

Ve fotbale vedle funkce předsedy OFS působíte i jako rozhodčí a aktivní hráč. Jak momentálně vnímáte obě tyto své role a jaké nejbližší ambice si kladete?

Jako hráč už dávno žádné ambice nemám (směje se), tady je to spíš už jen o partě, potkávání se a aspoň trochu důstojných výkonech. Ale bohužel, věk nezastavíte a ti mladí jsou hóóódně rychlí. Co se pískání týká, tak tam je to také o zdraví a fyzické pohodě. Ale na to si ještě nějaký ten rok troufám. Do přerušení jsem rozhodoval utkání ve třetí lize, tak bych tam rád ještě dlouho působil.

Za dveřmi jsou volby předsedy FAČR. Vize kterého ze dvou kandidátů jsou vám bližší a jak bude při volbě postupovat OFS Trutnov, coby delegát s právem jednoho z 202 hlasů?

S kolegy z Výkonného výboru OFS Trutnov jsme se dohodli, že konečné rozhodnutí o volbě necháme na poslední chvíli, abychom byli schopni navnímat všechny změny a relevantní informace. Například ještě před pár dny byli na předsedu tři kandidáti. Budeme o tom diskutovat a rozhodneme se asi až 1. června. Do té doby také čekáme na podněty z klubů. Osobně vnímám předvolební kampaň jako docela ovlivňovanou ze stran některých médií a zbytečně rozdělující kandidující na „černou a bílou“. Sám jsem se zúčastnil spolu s některými členy VV OFS setkání s oběma současnými kandidáty a z jejich obou programů by bylo nejlepší naroubovat jeden společný.

O víkendu skončí závěrečným kolem Fortuna:Liga. Jak se vám letošní ročník líbil a co říkáte na nového šampiona či návrat votroků do nejvyšší soutěže?

Co považuji za naprosto excelentní, je působení Slavie Praha v naší lize a její velice dobrou reprezentaci v Evropské lize. U nás ta dominance byla tak obrovská, že mnohdy dokázala své největší soupeře a rivaly na hřišti až decimovat a ukazovat svou naprostou nadvládu. Velkým překvapením jsou pro mě v lize Pardubice. Hradci Králové návrat do ligy přeji, určitě tam patří. Ale celý další rok v azylu, kvůli výstavbě touženého stadionu, bude obrovsky těžký. Doufám, že ho zvládnou alespoň tak, jako zmiňovaní sousedé z Pardubic, a neprojeví se u nich „jojo efekt“. Nepřeji jim, aby zanedlouho na novém krásném stadionu hráli pouze druhou ligu.

Už za pár dní vypukne evropský šampionát. Kladete velká očekávání na výkony a výsledky české reprezentace? A kdo je pro vás největším kandidátem na titul?

Na souboje našich na šampionátu jsem se moc těšil, měl jsem pořízené vstupenky na utkání s domácím Skotskem a s vicemistry světa z Chorvatska. Týden jsem měl být v Glasgow. Bohužel současná situace není příznivá, tak budu muset fandit u televize. Chci věřit, že naše reprezentace vybojuje minimálně postup z velmi těžké skupiny. Jen je škoda, že někteří hráči, kteří by u toho bezpochyby byli, u toho vinou různých okolností asi nebudou moci být. Ať už Ondřej Kúdela nebo Lukáš Provod. Vyloženého favorita nemám, takže se nechám překvapit. Očekávám ale, že turnaj nebude prostý překvapením.