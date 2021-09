Dál chce pracovat pro český fotbal na úseku FAČR a starat se o výchovu mladých hráčů, takhle se vyjádřil při otevření regionální akademie v Hradci Králové bývalý reprezentant Karel Poborský, který zkraje června kandidoval na předsedu Fotbalové asociace ČR, ale volby vyhrál jeho soupeř Petr Fousek.

„Dokud mně budou k práci umožněny podmínky, jaké mám, tak nevidím důvod, proč bych měl začít přemýšlet o tom, že bych šel jinam,“ uvedl někdejší hráč Manchesteru United, Benfiky Lisabon či Lazia Řím.

Poborský ještě nemá zprávy, zda s ním nové vedení FAČR počítá. „Zatím nemám indicie, že bych měl být odejit, když to řeknu takhle. Všichni čekáme, co bude dál,“ řekl devětačtyřicetiletý fotbalový internacionál.

Otevřeli jste další akademii v Hradci Králové, v pořadí desátou v ČR. Jak ji vnímáte na jejím začátku?

Jsem rád, že plníme náš plán a máme další kraj, v němž jsme otevřeli akademii. V Královéhradeckém kraji i hradeckém klubu se dlouhodobě kvalitně pracuje s mládeží a věřím, že akademie fotbal ve zdejším regionu zase posune o kus výš. Podmínky zde jsou na špičkové úrovni. Je třeba poděkovat městu, kraji, klubu i řediteli školy za podmínky, jaké v Hradci vytvořili. Nechci předbíhat, ale tohle bude jedna z předních akademií u nás. Zázemím určitě a věřím, že i sportovně. Realizační tým je sestaven velmi dobře, takže nic nebrání tomu, aby to byla jedna z nejúspěšnějších akademií.

Podnikatel Dědek v Hradci? Pro klub jen dobře, říká Poborský



Při otevření fotbalové akademie v Hradci Králové se Karel Poborský vyjádřil i k možnému vstupu podnikatele Petra Dědka do zdejšího prvoligového klubu. „Petra Dědka osobně neznám. Nevím, jak o sportu přemýšlí. Ale vidím, že aktivit má spoustu, hokej, golf… A daří se mu, takže si myslím, že pro hradecký fotbal, když získá takového majitele, který je finančně nezávislý, by to bylo jen dobře,“ řekl Poborský na adresu podnikatele, jenž je také majitelem hokejových Pardubic.

Poborský všeobecně vítá každého sponzora sportu.

„Vím, že majoritní podíl v hradeckém klubu má město, samozřejmě nevím, jak to má dál vymyšlené, ale pro mě klobouk dolů před lidmi jako je Petr Dědek, kteří chtějí investovat vlastní peníze do sportu a já jako sportovec tohle vždycky přivítám. A před těmito lidmi mám obrovský respekt,“ dodal bývalý reprezentant.

Už máte zpětně přehled o tom, jaký je přínos akademií pro český fotbal?

Naším cílem je vychovávat hráče pro reprezentační áčko, tam jsme sice ještě nedošli, ale v mládežnických výběrech máme drtivé zastoupení. V nominacích reprezentací máme kolem 70 až 80 procent kluků, kteří jsou v tomto systému Fotbalové asociace ČR. Tohle nám ukazuje, že jdeme správnou cestou a věřím, že nám za pár let dorostou hráči i do áčka.

Jedním z přínosů jsou určitě moderní trendy při výchově mladých hráčů v akademiích. Čerpáte při jejich zavádění i ze svých zkušeností ze světa?

Není to nic nového, co bychom museli vymýšlet. Stačí se podívat do Německa, Belgie… Vlastně celá Evropa už takhle funguje, takže my jen doháníme vlak, který nám ujel. Přidaná hodnota akademií není jen sportovní, ale přidanou hodnotou je právě celý systém výchovy. I tady v Hradci je vidět, že každý kluk má GPS vestu, jsou zde rychlostní testy, máme nutriční poradkyni, psycholožku, lékaře, fyzioterapeuty, kondiční trenéry… Realizační tým čítá celkem deset lidí na dvě mužstva. To jsou věci, které nemá spoustu profesionálních klubů. A díky tomuto testování a na základě údajů nastavujeme systém přípravy do celé republiky. Vidíme, která cvičení jsou dobrá a která nikoliv. Sledujeme, jak se hráč chová každou minutu na tréninku. Díky tomu vidíme, jak pracují i trenéři. Jaké mají zkušenosti se samotným tréninkem. Tohle je stejně velký přínos jako samotná výchova kluků a nastavuje nám to zrcadlo českého mládežnického fotbalu.

Zkraje června jste kandidoval na předsedu FAČR, ale volby vyhrál váš soupeř Petr Fousek. Budete a máte zájem dál pokračovat v práci v asociaci?

Zda budu dál pokračovat ve strukturách FAČR a konkrétně u mládežnických akademií, je spíš otázka na nové vedení fotbalové asociace. Ale zatím nemám indicie, že bych měl být odejit, když to řeknu takhle. Mě tahle práce dostatečně naplňovala před volbami předsedy FAČR a stejně mě naplňuje i teď. Navíc, když jsme teď otevřeli další akademii. Je vidět, že tahle práce má smysl a osobně nevidím důvod, proč bych to měl měnit.

Máte kromě zřizovaní akademií a dohledu nad nimi další ambice ve fotbale? V minulosti jste například působil na klubové úrovni v Českých Budějovicích.

Momentálně jsem ve strukturách FAČR na pozici, na které jsem byl před volbami a pracuji pro český fotbal, což mě baví. A dokud mně budou k práci umožněny podmínky, jaké mám, tak nevidím důvod, proč bych měl začít přemýšlet o tom, že bych šel jinam.

Věříte, že se po volbách situace v českém fotbale uklidní a hnutí se více sjednotí?

To je těžká otázka. Lidí v českém fotbale je okolo 350 tisíc, když se to vezme z tohoto pohledu, takže všichni nemůžeme být stejní. Co se týká situace ve Fotbalové asociaci ČR, tak zatím byl představen jakýsi organogram, který je zatím bez personálního obsazení. Jak se to vedení podaří obsadit, na to si budeme muset počkat.

Jak vnímáte atmosféru na fotbalové asociaci za vedení nového předsedy Petra Fouska?

Zatím atmosféra je taková, že všichni čekáme. Jak už jsem řekl, máme organogram a chybí do něho lidi, tak čekáme, co se bude dít dál.