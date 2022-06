Branky: 14. Mokrý, 81. Libřický z pen. – 3. a 40. Krotil oba z pen. ŽK: Rompotl, Libřický – Pečenka, Kosař, Šolc, Zbořil. ČK: 37. Rolejček (LIB). Rozhodčí: Stieber, Filip, Horský. SK Libčany: Rolejček – Studýnka, Rompotl, Mařas, Novotný – Tyrych (39. Tošovský), Chromek, Havrda, Libřický, Voda – Mokrý. FC Slavia Hradec Králové: Mašek – Šejvl (69. Kundrt), Kabeláč (46. Málek), Strasser, Štipák – Krotil, Mates, Šolc, Kosař (81. Zbořil) – Pečenka, Řezáč (69. Lán).

Libčany zvedly cennou trofej znovu po třech letech a dá se říct, že obhájily pohárové vítězství. Vyhecovanému mači se Slavii nic nechybělo. Diváci v Hořicích viděli tři pokutové kopy během hry a jednu červenou kartu.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

NÁHRADNÍK ZÁŘIL

Jednoznačným hrdinou zápasu se stal náhradní brankář Kohoutů Matěj Tošovský. Ten v rozstřelu lapil dvě penalty a hlavně díky jeho zásluze mohl tým z Libčan přebrat z rukou předsedy KFS Václava Andrejse pohár za první místo.

„Rozhodně jsem to nečekal. Sice se pro nás zápas nevyvíjel dobře, ale v kabině jsme si řekli, že to musíme zlomit a jedna šance nám vyšla, pak se nám to podařilo otočit v penaltách. Pro mě je to neskutečný zážitek, protože před dvěma lety jsem tu nebyl,“ řekl šťastný hrdina zápasu Tošovský.

Slavia v utkání, které na Gothardě sledovalo 350 diváků, měla velkou územní převahu, navíc šla rychle do vedení. Ve třetí minutě zahrál jeden z libčanských obránců ve vápně rukou a nařízený pokutový kop s přehledem proměnil Krotil.

Libčany však přispěchaly s bleskovou odpovědí. Rychlý protiútok dokázal přesně zakončit Mokrý.

Zlomový moment zápasu se odehrál ve 37. minutě. Gólman Rolejček se ve vápně ohnal po jednom z protihráčů, rozhodčí Stieber neváhal a poslal Kohouty do deseti. I k druhé penaltě se postavil objev letošní sezony Krotil a tentokrát nedal šanci střídajícímu Tošovskému.

NEPROMĚNILI ŠANCE

Druhý poločas se podle očekávání hrál na jednu branku. Slavisté se snažili překonat skvěle bránící Libčany. Ve dvou tutových šancích však selhal Řezáč. A přišel trest. Během ojedinělého útoku Kohoutů zahrál jeden ze soupeřů ve vápně rukou a pískala se penalta. V utkání už třetí. Odpovědnost na sebe vzal Stanislav Libřický a i s trochou štěstí vyrovnal. Šlo se do penaltového rozstřelu, ve kterém ukázaly Libčany větší zkušenosti a hlavně díky čaroději Tošovskému se mohly radovat z obhajoby zisku poháru.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

„Těžko momentálně hledám slova, velké zklamání. I takové zápasy však jsou. Musíme se poučit do dalších let, máme mladý tým, který má budoucnost. Bohužel mladí prohrálo nad zkušeností. Přišlo mi, že jsme měli zbytečně svázané nohy z nervozity a ve finální fázi jsme byli zbrklí,“ mrzelo útočníka Slavie Jiřího Pečenku.

DELFÍN V TĚLE KOSATKY

Na každý pád Libčany ve finále ukázaly, jak zkušeným celkem jsou. Ač se jim v sezoně příliš nedařilo, tak na samotný finálový zápas se skvěle připravily a i přes nepříznivý průběh dokázaly lepší tým udolat. „Je pravda, že v zápase nevyhrál lepší tým, ale každý z kluků tam nechal vše a navíc máme delfína v těle kosatky, který to zase vychytal,“ vysekl poklonu gólmanovi Tošovskému trenér Libčan Jiří Suchomel a dodal: „Emoce k fotbalu patří a ve finále jich byla spousta. Nebýt všech okolností, asi bychom si výhru tolik neužili. Takže vlastně za ten průběh děkujeme.“

Finále: Libčany - Slavia Hradec Králové 2:2 (1:2), pen. 4:3.Zdroj: Lubomír Douděra

V táboře Slavie bylo naopak cítit velké zklamání z neúspěchu a i samotného průběhu finálového duelu. „Rozhodla nervozita našich mladých hráčů a vyhrály zkušenost a klid soupeře. Šancí na to, abychom utkání zvládli, jsme měli dostatek, ale bohužel jsme postrádali klid ke vstřelení branky,“ zhodnotil zpackané finále trenér Slavie Josef Bouček.