Fotbalisté Trutnova si hned na úvod zápasového restartu připsali velmi cenný výsledek. V předehrávce 4. kola TOP skupiny Poháru AGRO CS nejprve uhráli remízu s třetiligovým Chlumcem nad Cidlinou, aby následně proti favoritovi lépe zvládli penaltovou loterii.

Další duel v turnaji svěřence trenéra Miloše Dvořáka čeká hned v sobotu, když od 10.15 znovu doma přivítají RMSK Cidlina Nový Bydžov.

Pohár AGRO CS

MFK Trutnov - FK Chlumec nad Cidlinou 2:2 (2:1), na penalty 4:2

Trutnov v utkání vedl už rozdílem dvou branek, když se krátce po uplynutí půlhodiny duelu trefili Patrik Brejcha s Marcelem Štěpánkem. Hosté snížili z pokutového kopu a Labíkův gól do šatny je vrátil do hry.

Po pauze se favorit střelecky prosadit nedokázal, k remíze mu však pomohl výstavní vlastenec domácího Macka. Body se tak na úvod Poháru AGRO CS dělily, více jich však získal divizní účastík. O jeho penaltovém vítězství rozhodly jak dva neproměněné kopy soupeře, tak přesné trefy Mařase, Knapa, Jirouska a Macka.

Fakta - branky: 33. Brejcha, 40. Štěpánek - 45. Labík z pen., 74. vlastní (Macek). Rozhodčí: Stieber - Bečvář, Z. Novotný. ŽK: 1:0. Diváci: 25.

MFK Trutnov: Hofírek (46. Kobos) - Turner, T. Kraus, Zieris, Mařas - M. Knap - Valášek, Štěpánek, Holubec, Zezula - Brejcha; střídali: J. Čech, Müller, Metlický, Jirousek, Macek. FK Chlumec nad Cidlinou: Kukal - Kopač, Jarkovský, Koubek - Veselka, O. Vaníček, Havlena, Kadlec - Vejr, T. Labík, Novotný; střídali: Tichý, J. Labík, Staněk.

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Samozřejmě jsem s výsledkem velmi spokojen, hlavně ale také s výkonem celého týmu. Musím říct, že první poločas jsme odehráli opravdu velice dobře. Vycházeli jsme z obranného bloku a dařily se nám brejky. Dlouho jsem naše mužstvo neviděl hrát s takovou chutí a tak dobře. Užili jsme si regulérně řízený zápas a já mohu jen doufat, že podobně hráči přistoupí i k dalším duelům turnaje.“

Jan Kraus, trenér FK Chlumec nad Cidlinou: „Na umělé trávě v Trutnově jsme nesehráli nijak dobré utkání. Příčin to má několik, ale jedna z hlavních je aktuální stav našeho kádru. Potýkáme se s řadou zraněných, nemocných a je potřeba říci, že covid pauza nám vůbec neprospěla. Někteří hráči nepřišli do přípravy v ideální kondici a stále to dohánějí. Máme před sebou čtyři zápasy ve třinácti dnech, tak věřím, že je zvládneme lépe. Už teď, ale vidíme, že pokud chceme navázat na loňské výkony, tak budeme muset kádr 'okysličit' novými tvářemi. V sobotu proti Náchodu se chceme doma ukázat v mnohem lepším světle než dnes.“