Fotbalisté FK Přepeře slaví postup do druhého kola MOL Cupu. Na domácím hřišti si svěřenci trenéra Josefa Petříka mladšího vyšlápli na účastníka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, když po velmi soustředěném výkonu přehráli Varnsdorf výsledkem 3:1.

FK Přepeře – FK Varnsdorf 3:1 (2:0)

Domácí předvedli výborný vstup do zápasu a po trefách Vence s Bulířem vedli už po dvaceti minutách o dvě branky. Nejprve se po centru z levé strany prosadil placírkou prvně jmenovaný, poté Bulíř vystihl špatnou rozehrávku soupeře a nadvakrát překonal gólmana Richtera. Hosté, kteří v úvodním kole druhé ligy uhráli bezbrankovou remízu na hřišti Ústí nad Labem, se snažili o rychlou odpověď, do poločasové přestávky se jim ale skórovat nepodařilo.

Do druhé půle šli domácí v ideálním rozpoložení a k postup do další fáze poháru jim stačilo dvakrát neinkasovat. Celek z Turnovska měl hru pod kontrolou a při ofenzivní snaze soupeře několikrát zahrozil rychlými protiútoky. Namísto dramatické zápletky přišel v 79. minutě pokutový kop, z něhož Martan zvyšoval už na 3:0. Penaltová trefa hostujícího mužstva z nastaveného času už na postupu Přepeří nemohla nic změnit.

Zajímavostí je, že oba soupeři se potkali v zimě při přípravném duelu. Tehdy vyhrál Varnsdorf 3:1. Nyní se tak papírovému outsiderovi povedla skvělá odveta. Loni tým z Pojizeří ve stejné fázi MOL Cupu vyřadil pdkrkonošský Dvůr Králové nad Labem (6:2), aby následně ve druhém kole padl s druholigovou Chrudimí (0:1).

Fakta – branky: 14. Venc, 21. Bulíř, 79. Martan z pen. – 90. (+2) Ondráček z pen. Rozhodčí: Musil. ŽK: 4:1. Diváci: 250. FK Přepeře: Truksa – Venc, V. Novotný, Nesvadba, Zaradny (69. M. Volf) – Tvaroha, Bulíř (69. Jarosz), Hlůže, Martan (80. Vaníček) – M. Ježek (54. Synek), M. Pavlata. FK Varnsdorf: Richter – Lehoczki, Zbrožek, Hasil, Heppner (46. Schön) – Bláha, Kubista (60. Kim) – Rudnytskyy (75. Pajkrt), Ondráček, D. Novák – Šimon (70. Kubr).

Ohlasy trenérů

Josef Petřík, trenér Přepeří: „Šlo o hodně vyrovnané a bojovné utkání. Nám se povedl vstup do zápasu, když jsme si pomohli dobře zahranou standardkou. Při gólu na 2:0 nám zase usnadnil situaci soupeř, který zkoušel velkou malou domů. Poločas se tak pro nás vyvinul velice dobře a my se mohli po přestávce soustředit na defenzívu a vyrážet do brejkových situací. To se nám i dařilo, hru jsme měli pod kontrolou. Soupeře jsme už do moc příležitostí nepustili, jen jednou nás zachránilo břevno. Závěr duelu okořenily dva pokutové kopy, ale na našem postupu to už nic nezměnilo. Nyní jsme zvědavi, koho nám los přisoudí do dalšího kola.“

David Oulehla, trenér Varnsdorfu: „Jsem hodně nespokojený. Zápas se nám nepovedl. Dvakrát jsme zbytečně inkasovali a prohrávali. V obranné fázi jsme byli hodně slabí. V útočné to bylo stejné. Utkání se nám vůbec nepovedlo, hodně mě to mrzí. Teď se ale musíme dívat již k nedělnímu mistrovskému zápasu.“