Trutnovsko - Okresní přebor Trutnovska přinesl premiérovou výhru vrchlabské rezervy. A ta stála za to!

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Pátým kolem pokračovala nejvyšší okresní soutěž, v níž došlo i ke dvěma šlágrům. V těch se utkaly týmy, které aspirují na postup do krajské I.B třídy.

Okresní přebor

Poříčí – Staré Buky 4:2 (3:1). Branky: S. Horák 2, Polák, Brus – Prokop z pen., Maňuch. Rozhodčí: L. Říha. ŽK: 3:4. Diváků: 110. Na šlágr kola se domácí výtečně připravili a v 11. minutě vedli už 3:0. Poříčtí měli hru ve své moci a několik dalších příležitostí ztroskotalo na finální přihrávce. Ve 36. minutě snížil z penalty Prokop. Ve druhém poločase domácí nepouštěli Staré Buky do jakéhokoliv tlaku. Několik šancí volalo po brance, trefil se ale jen Horák. V 86. minutě hosté ještě jednou korigovali, ale na vítězi zápasu již nemohli nic změnit.

Mostek – Kocbeře 2:4 (1:1). Branky: Brádle, Bogáň – Prokůpek 2, Hulík, vlastní. Rozhodčí: Pikeš (OFS Jičín). ŽK: 2:3, ČK: 1:0 (Duchek). Diváků: 130. V malém královédvorském derby pykali domácí fotbalisté za nedisciplinovanost a zbytečné chyby, z nichž pramenily hostující góly. Mostek se ujal vedení ve 44. minutě po vysunutí Brádleho, hosté ale po centru do vápna stihli před půlí Prokůpkem ještě vyrovnat. Klíčový okamžik přišel, když hráči odcházeli do šaten na přestávku. Domácí kapitán Duchek viděl během pěti vteřin dvě žluté karty, a tak Mostek hrál celý druhý poločas v deseti. Paradoxně výkon domácích šel nahoru, ale přišla chyba v rozehrávce a Hulík poslal Kocbeře do vedení. Mostek se přesto snažil a odměnou mu bylo vyrovnání v 72. minutě po výstavním halfvoleji Bogáně. Neuběhla ani minuta, hosté znovu vedli a v závěru potrestal špatný odkop domácích Prokůpek – 2:4.

Trutnov C – Vítězná 4:0 (0:0). Branky: Meisner, Vomočil, Trojánek, Starzyk. Rozhodčí: R. Nývlt. ŽK: 2:1. Diváků: 20. Vytrvalá převaha domácích se projevila až po změně stran, kdy hosté odpadli po fyzické stránce. Střelecky se prosadili všichni střídající hráči.

Rtyně – Strážné 3:1 (2:1). Branky: Černý, B. Bareš, Prouza – Krbec. Rozhodčí: Pelc. ŽK: 2:0. Diváků: 50. Ve Rtyni se hrálo bojovné utkání s vysokým nasazením. Hosté byli v úvodu lepším týmem, domácí ale na nohy postavila první přímá střela na branku, kdy míč před gólmanem zaplaval a skončil v síti. Domácí povzbuzení touto trefou vzápětí přidali druhou, do konce poločasu ale hosté stihli snížit po šikovně zahraném rohovém kopu. Druhá půle byla vyrovnanější a vše rozhodla nenápadná střela z hranice šestnáctky, která zapadla k tyči hostujícího brankáře.

Vrchlabí B – Horní Maršov/Janské Lázně B 8:1 (5:1). Branky: Žďárský 2, O. Kraus 2, Kroczek, L. Jirsa z pen., D. Jirsa ml., Česánek – Hradecký. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 2:0. Diváků: 50. Jednoznačná záležitost ze strany domácího celku s řadou dalších neproměněných šancí.

Libeč – Lánov 1:7 (0:4). Branky: Linhart – Malinský 2, Tošovský 2, Vališka, Souček, Šafařík. Rozhodčí: Pálka (OFS Náchod). ŽK: 1:1. Diváků: 50. Dobře hrající hosté využili chyb soupeře ke vstřelení čtyř branek už v prvním poločase. Ve druhém dějství se sice domácí zlepšili, ale góly padaly hlavně do jejich branky.

Kunčice nad Labem – Podhůří 6:0 (5:0). Branky: J. Jeřábek 2, M. Kracík 2, T. Jílek, M. Krejčík. Rozhodčí: Čapek. ŽK: 2:0. Diváků: 50. Domácím hráčům vyšel vstup do utkání, ve 3. minutě padl první gól a ve 20. minutě to už bylo 4:0. Hráči Jiskry se nedostali k nebezpečnějšímu ohrožení branky domácích. Druhý poločas se již jen dohrával. Zasloužená výhra Kunčic nad Labem a konečně udržené čisté konto.

Aktuální tabulka - Okresní přebor Trutnovska

1. Poříčí 5 5 0 0 26:4 15

2. Trutnov C 5 4 0 1 18:6 12

3. Kocbeře 5 4 0 1 13:10 12

4. Staré Buky 5 2 2 1 16:11 10

5. Rtyně 5 3 1 1 11:8 10

6. Lánov A 5 3 0 2 21:12 9

7. Kunčice 5 3 0 2 15:7 9

8. Mostek 5 2 2 1 12:6 9

9. Strážné 5 2 1 2 7:6 7

10. Libeč 5 2 1 2 7:13 7

11. Vrchlabí B 5 1 0 4 12:20 3

12. H. Maršov 5 0 1 4 3:31 2

13. Podhůří A 5 0 0 5 8:21 0

14. Vítězná 5 0 0 5 2:16 0