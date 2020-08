I. B TŘÍDA - SKUPINA A

Cíl pro sezonu?

TJ SLAVOJ SKŘIVANY

Jiří Suchánek, trenér: „Loňskou nedokončenou sezonu jsme měli výborně rozehranou, ale po zásahu vyšší moci se nám postoupit nepodařilo. Uděláme vše pro to, abychom na ni navázali a o postup se poprali v té letošní.“

Změny v kádru – příchody: Šimbovský (volný hráč), Herzog (Prasek), tři hráči se vrací po dlouhodobém zranění. Odchody: Churavý (Pátek, v jednání), Aleš Staněk (Červeněves).

SK MILETÍN

Ondřej Machačka, předseda klubu: „Cílem bude umístění v horní polovině tabulky a snahao předvádění atraktivního fotbalu.“

Změny v kádru – příchody: Michal Struna (Olympia Radotín) – přestup.

Odchody: Josef Rubeš (Hořice) – přestup, Vojtěch Jalový a Matyáš Paulus (oba Slavia HK) – přestup.

FK NOVÁ PAKA

Václav Horák, sekretář: „Cílem pro letošní sezonu je pohybovat se v tabulce co nejvýše a třeba se i poprat o postup.“

Změny v kádru – příchody: žádné.

Odchody: Tomáš Haken (Jičín) – přestup.

TJ SOKOL ŽELEZNICE

Vladimír Blažej, trenér: „Zřejmě základním cílem pro další sezonu je vůbec dohrát ročník bez zásahů hygienických a epidemiologických institucí a odehrát 26 mistrovských utkání. Pokud se splní tento základní cíl, velmi rádi budeme za to, pokud se vklíníme do kvarteta favoritů, do kterého řadíme zejména Skřivany, Miletín, Novou Paku a rezervu Dvora Králové. Osobně si přeji, abych co nejčastěji viděl děkovačku kluků našim výborným fanouškům, která bude doprovázena jejich spokojeností s výsledkem i s hrou celého týmu. Následně chci spatřit úsměvy předsedy a sekretáře klubu.“

Změny v kádru – příchody: Jan Kypr, Ondřej Matoušek a Patrik Saal (všichni z dorostu).

Odchody: Zbyněk Šoltys (přerušení činnosti).

TJ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM B

Jiří Rejl, trenér: „Cíl je podobný jako vždy – hrát atraktivní fotbal, umístit se na horních pozicích a postupně připravovat tým na případné budoucí působení v I. A třídě. Dvorskému béčku by určitě slušelo. Oproti ostatním sezonám se navíc přidalo přání, abychom soutěž regulérně dohráli a nedošlo tedy k nákazám koronavirem ať už v našem nebo ostatních týmech.“

Změny v kádru – příchody: Vít Vejnar a Dominik Žaba (oba Bílá Třemešná) – hostování.

Odchody: žádné.

FK DOLNÍ KALNÁ

Tomáš Navrátil, trenér: „Po vhodném doplnění a zejména omlazení kádru chceme čeřit vody I. B třídy a již na podzim získat dostatečný počet bodů. Našim náročným divákům bychom rádi předváděli pohledný ofenzivní fotbal podpořený kalenským srdíčkem.“

Změny v kádru – příchody: Mir. Stránský a L. Kalenský (oba Studenec) – návrat z host., A. Scharm (Chotěvice) – obnov. činnosti. Odchody: žádné.

FC VRCHLABÍ B

David Votoček, trenér: „V novém ročníku I. B třídy bychom se rádi pohybovali v klidném středu tabulky. V B týmu chceme dál dávat příležitost mladým odchovancům, aby se případně mohli co nejdříve přepravit do A mužstva.“

Změny v kádru – příchody: David Tran (z dorostu). Odchody: Pavel Farský (Bělá) – přestup.

TJ SOKOL STARÉ BUKY

Pavel Korec, trenér: „Žádné přehnané cíle nemáme, vše bude záležet na zápasové a tréninkové morálce hráčů, na dobrém vstupu do prvních utkání náročné sezony a v neposlední řadě na zdraví hráčů. Snad se nám budou vyhýbat zranění, kterých už je v našem mužstvu dost. Pokud vše bude šlapat, jak má, tak bychom se chtěli pohybovat v horní polovině tabulky, posbírat dosti bodů a vyhnout se nepříjemným starostem v dolní části tabulky. Chceme předvádět hru, která bude hlavně bavit samotné hráče a naše věrné diváky.“

Změny v kádru – příchody: Petr Andrle (Trutnov) – přestup, Martin Miklušák (Volanov) – přestup, Vojtěch Purkert (Hostinné) – přestup, David Řehůřek (Mladé Buky) – obnovení činnosti.

Odchody: Jiří Makovský a Jan Němeček – přerušení aktivní činnosti.

FK KOPIDLNO

Vladimír Hnát, trenér: „Vzhledem k poměrně úzkému kádru a současné situaci ve světě i ČR zůstat především zdravotně v pořádku, bavit hrou sebe i diváky, co nejdříve si zajistit příslušnost v krajské soutěži i do dalšího ročníku. Dále postupně zapojovat do kategorie mužů hráče dorostu, motivovat je do další práce a pokusit se je udržet u fotbalu i v následujících letech.“

Změny v kádru – příchody: David Machačný (Jičín) – přestup.

Odchody: Vítězslav Kohout – návrat.

FC SPARTAK KOBYLICE

Jaroslav Valenta, sekretář klubu: „Pohybovat se v klidném středu tabulky.“

Změny v kádru – příchody: Dominik Nový (Prasek), Roman Brzek (Lhota pod Libčany). Odchody: Kubišta (Nechanice).

SK SPARTA ÚPICE

Radek Kaplan, trenér: „Kádr jsme rozšířili o mladé hráče a doplnili o zkušené borce. Chtěli bychom se pohybovat ve vyšších patrech tabulky a neopakovat loňský podzim, který se nám nepovedl. Snad se sezona odehraje kompletně na hřišti, hráči zůstanou zdraví a diváci nás budou dále podporovat.“

Změny v kádru – příchody: Martin Kejzlar a Jan Trčka (oba Trutnov) – přestup, Adam Špringer (dorostenec). Odchody: žádné.

TJ BANÍK ŽACLÉŘ

Simon Gal, trenér: „Do nového ročníku si klademe stejný sportovní cíl, jako tomu bylo před rokem. Především se chceme pokusit zachránit pro Žacléř krajskou soutěž. Momentálně pracujeme na vylepšení zázemí na našem stadionu, i proto bychom byli rádi, kdyby se u nás I. B třída hrála i v dalších letech. Do sezony vkročíme s takřka nezměněným kádrem. Rozhodně se budeme snažit zabudovávat do sestavy mladé kluky, jelikož nám v soutěžích skončil dorost.“

Změny v kádru – příchody: Ladislav Polák – návrat ze zahraničí. Odchody: žádné.

SK JIČÍN B

Petr Beneš, trenér: „Cíl je v této době obecně snad jen jeden: být všichni zdravotně v pořádku a mít vůbec možnost si fotbal zahrát. A co se našeho týmu týká, využít získaných zkušeností a předvádět herně lepší výkony, než v minulé nedohrané sezoně a díky tomu získávat pravidelně body, které nám zajistí, že nebudeme hrát o záchranu.“

Změny v kádru – příchody: Vratislav Nasikovský (Jičíněves) – přestup, Lukáš Miech (Všejany) – přestup. Odchody: žádné.

TJ JISKRA KOCBEŘE

Vítězslav Šolc, trenér: „Sezona po návratu do krajské soutěže pro nás nebude rozhodně jednoduchá. Vážíme si šance hrát znovu I. B třídu a bude záležet jen a jen na přístupu hráčů, jak v ní budeme úspěšní.“

Změny v kádru – příchody: Ivan Tokar (Dolany) – přestup, Patrik Linhart (Hajnice) – přestup, Karel Kiss (Vítězná) – přestup.

Odchody: Lukáš Nožka (Velké Poříčí) – přestup.