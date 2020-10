Fotbalové soutěže po celé republice jsou už druhým týdnem pozastaveny a sportovní strana pondělních novin připomíná aktuální tabulky tříd s regionálním zastoupením. Poté, co jsme se posledně věnovali Trutnovsku, přichází na řadu také Semilsko.

Pojizerský region vyslal do soutěží pořádaných Řídící komisí pro Čechy jeden, Libereckým KFS čtrnáct a Okresním fotbalovým svazem Semily celkem dvaadvacet mužstev. Dohromady tedy od srpna v Krkonošském deníku sledujeme počínání sedmatřiceti celků.

A nepočítaje soutěže okresní, v těch vyšších musejí mít fanoušci z pohledu na tabulky z velké části radost.

Třetí příčka v České fotbalové lize? No neberte to. Fotbalisté Přepeř za takové, řekněme čtvrtletní, vysvědčení musejí být rádi a po posledním utkání s rezervou vršovických klokanů se jim na tabulku kouká moc dobře.

ČFL, skupina B

Plnou polovinu účastnické listiny B skupiny ČFL tvoří rezervy prvoligových (6) a druholigových (2) klubů. Se čtyřmi z nich už si svěřenci trenéra Josefa Petříka zahráli, získat z těchto měření sil dokázali sedm bodů.

Důvod, proč nejsilnější pojizerský klub drží v tabulce tak skvělé postavení, je však někde jinde.

Přesněji leží na domácím trávníku. Právě tam loňský nováček ČFL neztratil ani jeden bod. Přehrál tu postupně Brozany, silný Chlumec nad Cidlinou, Velvary a již zmiňované Bohemians 1905. Kdo a kdy přijede příště?

Krajský přebor

Nejvyšší oblastní soutěži po osmi odehraných kolech vévodí Turnov. Dlouholetá divizní a před delším časem i druholigová bašta by si zasloužila návrat na výsluní a od startu nového ročníku mu jde sympaticky naproti.

Dosud jediné zakolísání přišlo ve třetím kole na hřišti Doks (2:2), jinak jsou svěřenci kouče Šafáře stoprocentní. Slibný náskok v čele tabulky tým z Českého ráje předurčuje ke snaze o postup.

Zbylí dva reprezentanti regionu sice momentálně patří do slabší poloviny účastnického pelotonu, jejich dosavadní výkony a výsledky však naznačily, že by oba rivalové nemuseli mít se záchranou elitní krajské soutěže problém.

Rovensko v posledních čtyřech duelech pokaždé bodovalo, Sedmihorky sice porazily pouze Desnou, ale kuráž prokázaly v obou derby (Rovensko 2:2, Turnov 0:2).

I. A třída

Také ve druhé nejkvalitnější krajské soutěži reprezentuje Pojizeří trojice rivalů a i zde jedno z mužstev bojuje o nejvyšší pozice.

Lomničtí svádějí tuhý boj s rezervou Velkých Hamrů. Zatímco nováček dosud neztratil jediný bod, svěřence kouče Suchardy musí ještě teď strašit porážka 3:4 z derby na půdě Košťálova.

Košťálovské přitom tento výsledek drží o dva body před posledními Jenišovicemi a v pokračování soutěže bude mít tým co zlepšovat.

Klidný střed tabulky zatím patří Bělé, která všechny své body (9) uhrála doma.

I. B třída

Po jarním postupu Mírové z okresního přeboru se v aktuálním ročníku I. B třídy sešla osmička reprezentantů Semilska. Pojizerské kluby tak tvoří nadpoloviční počet všech účastníků soutěže a v každém dějství na fotbalové příznivce čeká minimálně jedno rivalské derby.

Od úvodních kol se tedy bylo na co dívat, tedy alespoň do chvíle, kdy ještě mohli fanoušci do ochozů. O to víc se jistě každý těší na znovuzahájení fotbalového dění. Otázkou je, zda k němu vůbec v podzimní části sezony dojde. I kdyby se však měl fotbal do všedního života vrátit až na jaře, budou mít účastníci I. B třídy oč hrát.

Zatím nejlíp si vedou Harrachov a Přepeře C, naopak Jabloneček ještě nebodoval.

Rovných dvaadvacet mužstev letos bojuje o co nejlepší příčky ve dvou okresních soutěžích mužů na Semilsku. Do přeboru své áčko v létě přihlásilo 10 klubů, dalších dvanáct celků hraje nejnižší třídu.

WINNER SPORT Okresní přebor

Ve druhém kole remizovali v Nové Vsi, jinak na podzim všech zbylých šest kol vyhráli. Fotbalisté Jilemnice si neplánovanou pauzu užívají na vedoucí příčce a dál mohou snít o návratu do krajských soutěží.

Také letos jim ale po znovuzahájení fotbalu budou v cestě stát nepříjemní konkurenti. Roztoky řádí v ofenzivě, třetí Libštát zase disponuje nejpevnější obranou. Proto pozor na ně!

Okresní soutěž

Semilský „prales“ v úvodních devíti kolech rozjely nejlépe Tatobity. Vyzrát na ně dokázal jen soupeř z Víchové, ten ale na venkovních hřištích poztrácel už 9 bodů, přitom padl jen v Přepeřích.

Dosavadního lídra se drží i štěstí, hned dva domácí zápasy totiž trochu kuriózně vyhrál kontumačně.