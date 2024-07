/VIDEO, FOTO/ Dvě velké osobnosti si o poslední červnové sobotě nenechaly ujít 12. ročník dnes již tradičního turnaje v malé kopané. Na Libotov cup dorazila fotbalová dvojčata Jiří Štajner a Václav Koloušek (oba 48 let), tedy borci, kteří na svém kontě mají reprezentační starty a vedle mistrovské éry libereckého Slovanu působili také v dresech obou pražských S. První jmenovaný do hry pro zranění nezasáhl, přesto si odvezl zlatou medaili. Druhý skončil pátý, předváděl skvělé výkony a navrch střílel góly jako za mlada.

Týden po odehrání 47. ročníku legendárního HAPO se v Podkrkonoší konal další velmi dobře obsazený turnaj v malé kopané. Poslední červnová sobota tentokrát patřila v pořadí dvanáctému Libotov cupu, na který si našlo cestu dvaadvacet účastníků.

Už při pátečním večerním losování bylo zřejmé, že i letos bude k vidění celá řada týmů, které do Libotova dorazí s cílem vyhrát krásnou trofej. Vybroušenou sestavu dal dohromady FC Cuba Libre, velkým oživením měl být start čerstvých veteránských mistrů republiky z Lázní Bohdaneč v sestavě s bývalým reprezentantem Václavem Kolouškem. S nejvyššími ambicemi obhájit loňské prvenství pak přijel Zanzibar.

Nebyly to však jen tyto tři celky, od nichž se očekávaly skvělé výkony. Nechyběli totiž vítězové z let předchozích, ať už to byli čtyřnásobní premianti Kousci Laušmanovi, se třemi tituly FC Sylvárov nebo vítězové z roku 2018 Brazilci z vesnice.

A byli to právě „Kanárci“, kteří se v úvodu turnaje postarali o jedno z největších překvapení, když přehráli bohdanečskou Gardu 3:2. Kousci zase o body obrali loňského vítěze, Sylvárovci div že neovládli skupinu B.

Mimochodem pouze dva týmy dokázali základní částí turnaje proplout bez ztráty bodu. V áčku to byli tradiční účastníci Libotov cupu FC Štenclové, v céčku pak FC PK tvořený především hráči z Přední Kopaniny. Tuto partu na turnaj přivezl odchovanec Dvora Králové nad Labem Daniel Urban a svou sílu tým prokázal třeba i skupinovým skalpem FC Cuba Libre.

Skupinová fáze poslala dál šestnáct nejlepších mužstev a hned v osmifinále se tři duely rozhodovaly v penaltových rozstřelech. Čtvrtfinále naopak nabídla vcelku jasné partie a nutno zmínit, že do semifinále se probojovaly opravdu čtyři nejlepší celky.

Snad jen Garda Lázně Bohdaneč leckomu mohla scházet, tu ale postihly nucené odjezdy největších tahounů Kolouška s desetigólovým Jarošem a ve čtvrtfinále tak byla pro FC Cuba Libre snadným soustem.

Velká dramata již nabídly boje o medaile. Nováček turnaje FC Pepsi Nekopnem si statečně vzdoroval FC Cuba Libre, poražen nakonec odešel při skóre 2:3. Zanzibar přehrál FC PK dokonce až po penaltovém rozstřelu.

close info Zdroj: Renata Jírová zoom_in Filip Firbacher, nejlepší hráč turnaje Borci z Přední Kopaniny (nováček čtvrté nejvyšší republikové soutěže) si spravili chuť v souboji o bronz (5:1) a ostře sledované finále pro sebe přece jen urval více domácí Zanzibar, který k vítězství 2:0 nad FC Cuba Libre posunuly trefy Filipa Machače a Matyáše Kazdy.

Bez větších prodlev už následovalo jen slavnostní vyhlášení vítězů, z něhož si ceny odneslo všech dvaadvacet účastníků turnaje. Na bronzový a stříbrný tým samozřejmě čekaly navíc ještě medaile a pohár, vítěz vedle toho obtěžkal padesátilitrový sud piva, vychutnal si vítězné doutníky, oblékl mistrovská trička a užil si i stříkání šampaňského.

Oceněni byli tradičně i nejlepší jednotlivci. Střeleckou korunku si deseti trefami vystřílel bohdanečský Filip Jaroš, za gólmana turnaje organizátoři zvolili Vladimíra Matulu z vítězného mužstva, jenž za celý turnaj inkasoval jen čtyři branky a navrch vychytal semifinálový penaltový rozstřel. Hráčem turnaje byl vyhlášen poražený finalista Filip Firbacher a cenu pro nejhoršího hráče turnaje si odnesl šprýmař Lukáš Picha z Kočovného řeznictví.

Individuální ocenění Nejlepší střelec turnaje: Filip Jaroš (Garda Lázně Bohdaneč) – 10 branek

Nejlepší brankář turnaje: Vladimír Matula (Zanzibar)

Nejhorší hráč turnaje: Lukáš Picha (Kočovné řeznictví)

Nejlepší hráč turnaje: Filip Firbacher (FC Cuba Libre)

Libotov cup se letos hrál v počtu 22 mužstev. Dva celky se bohužel pár dní před turnajem musely odhlásit a tak organizátoři zvolili hrací systém po třech skupinách se šesti týmy a jedné skupině o čtyřech. Do vyřazovacích bojů šly vždy čtyři nejlepší týmy, po celý den se hrálo na třech hřištích s minimálními časovými prodlevami. Na zápasy dohlíželi čtyři delegovaní rozhodčí a kvartet ve složení Petr Dorotík, Michal Černý, Jan Prokůpek, Varol Ikizgül si v závěru vysloužil potlesk všech účastníků.

Fotogalerie: Byli jste na Libotov cupu? Najděte se na snímcích z dílny fotografky Renaty Jírové gallery 100 fotografií

Po celý den si účastníci turnaje vychutnávali tradičně bohatou libotovskou kuchyni, ve které nechyběly vepřové řízky, kuřecí stripsy, moravský vrabec či skvělá polévka. Vhod přišel stánek s palačinkami, v úmorném vedru se ale především pilo, ať už pivo, kofola nebo další točená limonáda, což měli stejně jako přípravu celého areálu na povel fotbalisté místního FC Libotov. Dětem dělal radost skákací hrad, dospělým kádě s vodou a bazén. Po celý víkend bylo využíváno stanové městečko a na turnaj navázala letos hodně úspěšná a početně navštívená diskotéka. Oznámen byl i termín v pořadí už 13. ročníku Libotov cupu, ten se bude konat v sobotu 28. června 2025.

Výsledky play off

Osmifinále: FC Štenclové – FC Pepsi Nekopnem si 2:3, Kousci Laušmanovi – Da Giorgio 3:2 na penalty, Garda Lázně Bohdaneč – Dorost Michala Hrušky 7:2, FC Cuba Libre – Loko Dvůr 6:1, FC PK – Icespice Boyz 3:2 na penalty, Dvojlitr Boys – Seydlerova vila 0:3, Zanzibar – Kluci z baťohu 3:0, FC Sylvárov – Pussycat Boys 2:1 na penalty. Čtvrtfinále: Kousci Laušmanovi – FC Pepsi Nekopnem si 0:3, FC Cuba Libre – Garda Lázně Bohdaneč 5:0, FC PK – Seydlerova vila 5:2, Zanzibar – FC Sylvárov 2:0. Semifinále: FC Cuba Libre – FC Pepsi Nekopnem si 3:2, Zanzibar – FC PK 2:1 na penalty. Utkání o 3. místo: FC PK – FC Pepsi Nekopnem si 5:1. Finále: FC Cuba Libre – Zanzibar 0:2.

Sestava vítězného mužstva: Vladimír Matula – Matyáš Kazda, Patrik Havel, Michal Nosek, Filip Machač, Adam Doležal, David Knespl, Ladislav Pilař, Vojtěch Vladeka, Jakub Vaníček, Martin Teuber a trenér Jiří Štajner.

close info Zdroj: Renata Jírová zoom_in Libotov cup 2024 ovládl stejně jako před rokem Zanzibar, tedy tým okolo exlibereckého Matyáše Kazdy (nahoře druhý zleva), odchovance královédvorského fotbalu hrajícího momenálně třetí ligu v dresu České Lípy.