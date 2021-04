Svoji jedenáctku v řádném termínu představil i Krkonošský deník a nyní přišel čas si všechny nominované představit. Borci se o to postarali sami. Každý obdržel osm shodných otázek týkajících se jejich bohaté kariéry. Jako devátý Deníku odpovídal MARTIN KRULIŠ (47), rodák z Trutnova a dnes již dlouholetá opora divizního Dvora Králové nad Labem.

Martine, v kolika letech jste začal hrát fotbal a pamatujete si svůj první gól?

Fotbal jsem začal hrát ve čtyřech letech v Trutnově. Abych řekl pravdu, na svůj první gól si již nepamatuji, to už je přece jen trochu pravěk (usmívá se).

Na co jste ve své kariéře nejvíc hrdý?

Nejvíce a nejraději vzpomínám určitě na dva postupy. V první řadě na postup s Trutnovem do třetí ligy, hned potom pak na postup do divize se Dvorem Králové nad Labem. Dále určitě rád vzpomínám na všechna pohárová utkání s prvoligovými týmy, které k nám do Dvora Králové nad Labem přijely. Ve stejném klubu mi utkvěl v paměti hlavně divizní zápas proti Hradci Králové B. Na hřišti v Podharti jsme tehdy prohrávali po hodině hry 0:3, přesto jsme duel čtyřmi góly dokázali otočit a vyhrát.

S jakým známým hráčem jste si zahrál, případně nastoupil proti němu v jiném dresu?

V mládežnické reprezentaci ČR jsem hrál s Patrikem Bergrem, za mého působení v Hradci Králové si vybavím společný dres s Ivo Ulichem či Vratislavem Lokvencem. Ve Dvoře Králové nad Labem zase musím zmínit legendárního gólmana Martina Tomka. V pohárových utkáních jsme samozřejmě narazili na spoustu vynikajících fotbalistů, ať už to byli hráči Sparty, Slavie nebo Liberce.

Fotbal přináší i nevšední situace. Co vás nejvíc na trávníku pobavilo?

Nevšedních situací bylo mnoho, konkrétně si momentálně žádnou nevybavuji. Snad ale mohu ještě jednou vzpomenout na onen zápas proti rezervě Hradce. Když jsme dostali gól na 0:3, nešlo si nevšimnout, že ze stadionu začali hromadně odcházet diváci. V té době ve Dvoře na fotbal chodily vynikající návštěvy. Najednou byl stadion poloprázdný. Co vím z doslechu, někteří fanoušci se pak výsledek dozvěděli až druhý den z novin a nestačili se divit. Určitě pak svého rozhodnutí litovali.

Loni na podzim začala zatčením místopředsedy FAČR Romana Berbra fotbalová revoluce. Měl jste v nějakém zápase pocit, že je ovlivněný a věříte, že se fotbal očistí?

Ten pocit jsem určitě měl a bohužel ne jednou. Za moji dlouhou kariéru jsem zažil spoustu zápasů, které rozhodčí výrazně ovlivnili, ale s tím mají určitě zkušenost všichni hráči i lidé, kteří se fotbalu věnují. Do očí bijící bylo působení Trutnova ve třetí lize, kdy spousta zápasů byla hrubě ovlivněna v náš neprospěch. Trutnov byl v dané soutěži nežádoucí. Rád bych věřil, že se povede fotbal očistit, ale po zkušenostech jaké jsem při hraní fotbalu zažil, jsem dost skeptický.

Nyní se nehraje kvůli covidu. Jak se udržujete v kondici?

Při prvním přerušení kvůli covidu jsem se v kondici udržoval. Abych pravdu řekl, při současném přerušení už je moje příprava skoro nulová. Těším se na společné tréninky ve Dvoře Králové nad Labem. K individuálnímu tréninku jsem se už znovu nepřinutil, asi to bude věkem (směje se).

Přibral jste nějaká kila od posledního mistrovského zápasu?

Určitě ano, je to dáno mým lenošením. Nějaké to kilo tam je, ale není to nic hrozného. Tím, že mi chybí tréninkový zápřah, jsem hlavně ztratil svalovou hmotu. Tu zase nahradila hmota „nepopulární“, kterou všichni dobře znají a nechtějí ji mít.

Jaké máte další ambice coby hráč a hodláte se po kariéře věnovat roli trenéra či funkcionáře?

Mé ambice coby hráče výrazně ovlivnily covidové přestávky, proto v nejbližší budoucnosti chci potrénovat a zapojit se s královédvorským B mužstvem. Co se týče jiné činnosti ve dvorském klubu, jsem v kontaktu s prezidentem místního klubu panem Karadzosem a vše záleží na dohodě mezi námi.