Pojizeří – Úspěšný víkend zaznamenal pojizerský region v krajské soutěži I. A třídy. Dva týdny před vzájemným kláním uspěli za tři body jak fotbalisté Lomnice, tak souklubí Košťálova a Libštátu.

I. A TŘÍDA

Krásná Studánka – Lomnice n. P. 1:4 (1:0)

V zápase dvou soupeřů ze zcela opačných pólů tabulky hosté doslova prohospodařili první poločas a o přestávce mohli být rádi, že prohrávali pouze o gól.

Po čtvrthodinové pauze už to ze strany favorita bylo úplně o něčem jiném. Svoji převahu Lomničtí zúročili čtyřmi trefami.



Fakta – branky: 16. Smolák – 65. Drusan, 75. a 88. Gaubman, 79. Fedorko. Rozhodčí: Bahník. ŽK: 2:2. Diváci: 78. FC Lomnice nad Popelkou: Přibyl – Knížek, Poledník, Bryscejn (62. Sehnoutek), Materna – P. Janata, Drusan, Gaubman, Dlouhý, Starý – Fedorko (88. Morávek).



Košťálov-Libštát – Stráž p. R. 2:1 (2:0)

Trefy tradičních střelců Cermana a Holoviče zajistily domácím poločasové vedení nad týmem z horní poloviny tabulky. Hosté ve druhé půli přidali, z penalty snížili Věchetem, ale vyrovnat skóre již ve zbytku utkání nedokázali.



Fakta – branky: 14. Cerman, 30. Holovič – 58. Věchet z pen. Rozhodčí: Ouředník. ŽK: 2:3. Diváci: 100. FK Košťálov-Libštát: Průcha – Grafek, Kosina, T. Koldovský, Vancl – K. Janata (22. Grosu), J. Cerman, Piry, Sádek – Stehlík (63. Sládek), Holovič (90. M. Janata).



Další výsledky 23. kola:

Rynoltice – Hajnice 3:0 (0:0), Velké Hamry B – Mšeno-Jablonec n. N. B 3:3 (0:0), Desná – Doubí 5:6 (2:5), Pěnčín – Rapid Liberec 5:0 (1:0), Ruprechtice – Cvikov 2:3 (1:2).



Aktuální tabulka I. A třídy

1. Rynoltice 22 15 1 6⋌55:33 46

2. Lomnice n. P. 22 13 5 4⋌62:36 44

3. Mšeno B 22 12 4 6⋌58:44 40

4. Desná 22 11 4 7⋌63:43 37

5. Ruprechtice 22 10 7 5⋌49:32 37

6. Stráž p. R. 22 11 2 9⋌56:48 35

7. Pěnčín 22 10 4 8⋌50:45 34

8. Rapid Liberec 22 10 3 9⋌46:49 33

9. Košť.-Libštát 22 9 4 9⋌58:53 31

10. Doubí 22 9 3 10⋌55:56 30

11. Hejnice 22 8 2 12⋌49:49 26

12. Velké Hamry B 22 6 2 14⋌42:56 20

13. Krásná Stud. 22 5 3 14⋌27:59 18

14. Cvikov 22 2 2 18⋌24:91 8



I. B TŘÍDA

Jen dva týdny vydrželi na čele tabulky I. B třídy fotbalisté Bělé. Nováček na jaře poprvé prohrál, když odevzdal tři body Albrechticím.



Horní Branná – Roztoky 4:1 (1:0)

Branky: 2. a 46. L. Kubelka, 64. Strmeň, 75. Vašek – 63. Baytalon.



Bozkov – Harrachov 3:9 (1:3)

Branky: 25. M. Havel, 62. T. Mazánek, 77. Kousal – 19. M. David, 38. Veselý, 42., 64. a 66. Tuhela, 48. Kyncl, 50. Halama, 72. a 81. Barbořák.



Bělá – Albrechtice v J. h. 0:1 (0:0)

Branka: 82. Bělohlávek.



Lučany – Košťálov-Libštát B 2:1 (1:0)

Branky: 21. Röschl, 61. Kohout – 83. M. Janata.



Smržovka – Jablonec n. J. 5:1 (3:0)

Branky: 10. Beránek, 16. J. Klaus, 27. Frydrych, 54. Sucharda, 65. Jelínek – 57. J. Vrána z pen.



Železný Brod B – Jilemnice 4:0 (1:0)

Branky: 27., 61. a 85. Šefr, 54. Kučera.



Další výsledek 23. kola:

Plavy – Držkov 4:2 (3:2).



Aktuální tabulka I. B třídy

1. Horní Branná 22 14 6 2⋌66:36 48

2. Lučany n. N. 22 14 5 3⋌73:35 47

3. Bělá 22 13 6 3⋌75:40 45

4. Plavy 22 10 6 6⋌43:44 36

5. Albrechtice 22 11 2 9⋌60:48 35

6. Harrachov 22 9 3 10⋌71:71 30

7. Jablonec n. J. 22 9 2 11⋌41:52 29

8. Smržovka 22 7 6 9⋌41:44 27

9. Bozkov 22 8 3 11⋌50:60 27

10. Roztoky 22 7 4 11⋌43:53 25

11. Košť.-Libštát B 22 7 4 11⋌43:56 25

12. Držkov 22 5 5 12⋌42:61 20

13. Jilemnice 22 3 10 9⋌31:49 19

14. Žel. Brod B 22 5 2 15⋌41:71 17



Tabulka okresního přeboru

1. Studenec 14 10 2 2⋌48:20 32

2. Nová Ves 14 10 2 2⋌39:16 32

3. Přepeře B 14 10 0 4⋌52:21 30

4. Stružinec 14 10 0 4⋌45:28 30

5. Mírová p. K. 14 9 0 5⋌55:22 27

6. Horní Branná B 13 5 2 6⋌17:34 17

7. Vysoké n. J. 14 5 1 8⋌27:31 16

8. Bozkov B 13 2 1 10⋌16:55 7

9. Mříčná 14 2 0 12⋌23:56 6

10. Poniklá 14 2 0 12⋌6:45 6



Tabulka okresní soutěže

1. Martinice 17 12 4 1⋌75:27 40

2. Studenec B 17 11 1 5⋌48:38 34

3. Zálesní Lhota 17 10 2 5⋌52:41 32

4. Víchová 16 10 1 5⋌49:29 31

5. Rovensko B 17 9 1 7⋌56:43 28

6. Kruh 17 7 4 6⋌38:34 25

7. Přepeře C 17 6 4 7⋌50:52 22

8. Horka 17 6 2 9⋌47:51 20

9. Košť.-Libštát C 17 6 1 10⋌39:45 19

10. Tatobity 16 6 1 9⋌35:45 19

11. Benecko 17 5 3 9⋌45:48 18

12. SF Studenec 17 0 2 15⋌21:102 2



Výsledky dalšího kola přinese tradičně pondělní vydání Krkonošského deníku.



VÍTĚZ KOLA - TJ Jiskra Harrachov

Po podzimní části byli poslední, na jaře ale fotbalisté Harrachova řádí. Zatím nejvíc to odnesl tým Bozkova, jemuž nadělili devět branek!



PORAŽENÝ KOLA - TJ Sokol Bozkov

Inkasovat v domácím prostředí devět branek a navíc od okresního rivala? To by se Bozkovským rozhodně stávat nemělo.



HRÁČ KOLA - Michal Tuhela (Harrachov)

Jednatřicetiletý útočník zaznamenal na hřišti Bozkova ceněný hattrick a s osmnácti góly atakuje nejlepší střelce I. B třídy.



VÝROK KOLA - Miroslav Kobrle (Sedmihorky)

„Nekoncentrovanost a využité protiútoky hostů rozhodly. Pro nás je to velké zklamání prohrát s tak slabým mužstvem.“