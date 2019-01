Trutnovsko – Nejvyšší okresní soutěž podkrkonošského regionu na podzim rozhodně nenudila. Spousta branek, střídání týmů na čele tabulky, ale i tuhý boj o co nejlepší postavení ve spodních patrech.

Ilustrační foto - fotbal | Foto: Jan Bartoš

Okresní přebor díky své vyrovnanosti bude zajímavý i na jaře. Abychom ale tu podzimní část mohli považovat za zcela uzavřenou, požádali jsme o její zhodnocení trenéry či sekretáře zúčastněných klubů. Zkontaktovat se podařilo hned dvanáct činovníků ze šestnácti, a tak si jistě každý čtenář udělá dostatečný obrázek o úrovni odehrané první poloviny soutěže.

René Reichstein, trenér Baníku Žacléř: „Úvodní část sezony považujeme z naší strany za zcela úspěšnou. Herně i výsledkově se nám dařilo podle představ. Jednou větou to lze shrnout tak, že podzimní část jsme i přes různé obtíže zvládli.“

Petr Petružálek, hrající trenér Tatranu Hostinné: „S podzimem jsme spokojeni, jelikož ztráta na vedoucí příčku jsou pouze čtyři body a my se chceme o postup poprat. Kdyby se to nepodařilo letos, tak v příští sezoně chceme do 1. B třídy stoprocentně. Jsme tu staří pardálové, ale podařilo se nám mezi sebe zapracovat mladé kluky, jako jsou Polák, Jakoubek či Nosek. Je potřeba, aby za Hostinné hráli místní hráči a ne už jen pardálové, jako jsem já.“

Luděk Vojtíšek, trenér FC Vrchlabí B: „Až na nevydařený začátek jsme podzim absolvovali celkem dobře. Podařilo se nám zapracovat mladé kluky a celkově to šlo. V tabulce jsme třetí, ale postupové ambice bych neřešil. Uvidíme, co přinese zimní příprava, ale prioritou je u nás rozhodně „A“ mužstvo.“

Jiří Štěpař, trenér Jiskry Kocbeře: „Velice špatný začátek, výborný prostředek se silnými soupeři a obstojný konec podzimní části soutěže. Celkově by nám mělo umístění, a hlavně bodový zisk, přinést klidné jaro bez sestupových starostí. Horší vstup do sezony byl ovlivněn spoustou zranění a absencí, jakmile jsme ustálili sestavu, výsledky přišly. Jen potřebujeme zlepšit střeleckou produktivitu. Na jaře se budeme snažit prát o medailové umístění a navázat na minulou sezonu.“

Martin Drahota, trenér Svobody nad Úpou: „S podzimní částí probíhajícího ročníku jsme spokojeni velice. Týmu se opravdu dařilo, přitom situace nebyla snadná, protože jsme se potýkali s řadou zranění klíčových hráčů. Přesto jsme to zvládli bojovností a vytrvalou hrou zezadu, při níž jsme nedostávali moc branek. Někdy jsme měli i štěstí, každopádně spokojenost je veliká.“

Roman Junek, trenér Dolní Kalné: „Chtěli jsme hrát se stejným kádrem, jaký tu byl loni. Povedla se nám letní příprava a i podzim vyšel na výbornou. 27 získaných bodů a šesté místo, to je skvělé. Na jaře bychom tuto pozici rádi udrželi a když se nám ji podaří ještě vylepšit, bude to vynikající.“

Jiří Petr, sekretář Baníku Rtyně v Podkrkonoší: „Na začátku to nebylo ono, párkrát jsme prohráli, ale naštěstí se to ke konci podzimu spravilo. Obměnil se kádr, vyměnili jsme i trenéra a přišlo zlepšení. Nakonec jsme i s umístěním spokojeni. Před jarem bychom potřebovali alespoň jednoho útočníka. Měl by se vrátit Filip Krátký, což je dobrý kluk. Omladili jsme kádr, parta se dala dokupy a uvidíme, co přinese zimní příprava, která začíná už 2. ledna.“

Jiří Bureš, sekretář Bohuslavic: „S umístěním jsme jako nováček soutěže po podzimu spokojeni. Spoustu bodů jsme ztratili tím, že jsme byli nuceni hrát v silně improvizované sestavě. Když jsme ale byli kompletní, hráli jsme vyrovnaný fotbal se všemi soupeři. Cílem do jara je zlepšení tréninkové morálky a záchrana v soutěži.“

Pavel Jiřička, trenér FK Strážné: „Spokojeni bohužel být nemůžeme. Měli jsme v plánu být do pátého místa a jsme devátí. Musíme to vylepšit. Začali jsme dobře, ale pak přišla zranění a jelikož nemáme kádr tak široký, dostali jsme se do problémů. Pátá příčka přesto zůstává naším cílem.“

Jaroslav Jindříšek, sekretář TJ Lánov: „Podzim byl rozpačitý. Výkony byly střídavé, hráči jednou zahráli, jednou ne a projevilo se, že mladí kluci nemají zkušenosti na stálou formu. Po sestupu z 1. B třídy jsme rozhodně čekali lepší umístění.“

Pavel Mišuta, trenér Jiskry Podhůří: „Spokojenost není na místě, protože vlivem chyb v koncích utkání jsme poztráceli důležité body. Mohli jsme být v tabulce mnohem výš a na jaře se budeme muset hodně snažit, abychom se včas dostali do klidných vod.“

Jaroslav Drahotský, sekretář Pilníkova: „Je to s námi špatné. Hodně kluků chodí v sobotu do práce a máme velké problémy s tím, dát tým na zápas dokupy. Přesto bychom to chtěli dát dohromady a na jaře se pokusit alespoň hrát fotbal. O záchranu se ještě popereme.“