Trutnovsko - Dva hráči stihli v sobotu nastřílet hattrick. Zatímco ten Lukáše Plochy stačil na tři body, Aleš Vilám svými třemi trefami jen mírnil vysokou porážku.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Tři vzájemné duely ambiciózních celků, ale také derby o krále Podzvičinska přineslo šesté dějství okresního přeboru mužů. Na všech sedmi stadionech se bylo nač dívat, ostatně posuďte sami.

Okresní přebor

Vrchlabí B – Mladé Buky 2:2 (1:1), penalty 6:7

Branky: Mejsnar, Janda – Ruml, Hrubeš. Rozhodčí: Fikejz. ŽK: 4:5. ČK: 1:0 (Tuž). Diváci: 80. Domácí rezerva začala zápas aktivně, vlastními chybami ale dělala radost svému soupeři. Té první využil Ruml k úvodní brance, po druhé zase přišlo vyloučení gólmana Tuže. I v oslabení Vrchlabští po zásluze vyrovnali, v 65. minutě šel ale do vedení znovu lídr tabulky. Bojovnost deseti statečných vedla ještě jednou ke stažení soupeřova náskoku, v 88. minutě srovnal Janda. Druhý bod v penaltovém rozstřelu však přesto patřil tabulkovému favoritovi.

Strážné – Staré Buky 2:3 (0:3)

Branky: Stejskal, Balcar – Maňuch 2, Prokop. Rozhodčí: Beránek. ŽK: 1:3. Diváci: 100. Další souboj dvou celků z horní poloviny tabulky přinesl bitvu rozdílných poločasů. V tom prvním byli hosté jednoznačně lepší a z několika šancí třikrát skórovali. Do druhé půle vstoupilo Strážné jako vyměněné, klidně mohlo duel srovnat, skórovat ale domácí dokázali jen dvakrát.

Žacléř – Rtyně 4:0 (1:0)

Branky: Josef Těžký 2, Baše, Ondráško. Rozhodčí: Prokop. ŽK: 2:3. Diváci: 40. Také druhé baníkovské derby ovládl Žacléř. Stejně jako v úvodním kole okresního poháru vyhrál i v sobotu jasně 4:0. Ale byly to nervy. Domácí totiž za stále převahy neproměnili hned dva pokutové kopy a o svém vítězství rozhodli až zlepšením koncovky ve druhém poločase.

Mostek – Bílá Třemešná B 3:1 (1:1)

Branky: Zigo, J. Piwko, Brádle – M. Jákl. Rozhodčí: Tandler. ŽK: 5:1. ČK: 0:1 (M. Jákl). Diváci: 120. Slušná návštěva sledovala vyrovnané derby, ve kterém každý chvilku tahal pilku. Lépe začal Mostek, z velkých šancí ale proměnil až tu třetí Zigem. Pak se Sokol zlepšil. Martin Jákl vyrovnal a po pauze musel od otočení výsledku zachraňovat domácí borce gólman Vacík. Vše rozhodla hlavička dorostence Jakuba Piwka v 75. minutě, pojistku přidal v nastavení a při krátké přesilovce Brádle. Na prestižní derby byl delegován pouze hlavní sudí Tandler, svoji roli ale zvládl na výbornou.

Janské Lázně – Vítězná 5:1 (3:0)

Branky: Plocha 3, Janíček, Stránský – Andrle. Rozhodčí: Seidel. ŽK 1:3. ČK 0:1 (Tichovský). Diváci: 35. Překvapení kola přinesl duel „na horách", kam dorazila ve formě hrající Vítězná. Domácím zápas vyloženě sedl a už o přestávce vedli rozdílem tří branek. O pauze bylo asi v kabině Sokola dusno. Hosté se po návratu na hřiště zlepšili, brzy snížili na 3:1, víc jim ale soupeř nedovolil. Brzy na to totiž dvěma zásahy dokonal hattrick Lukáš Plocha a bylo rozhodnuto.

Poříčí u Trutnova – Kuks 7:2 (2:1)

Branky: Killar 2 (1 z pen.), Chaloupka 2, Jakub Potoček, Machalík, Smola – Balghouthi, Pojezdný. Rozhodčí: Říha. ŽK: 0:2. Diváci: 50. Nováček soutěže dorazil do Poříčí povzbuzen dvěma výhrami, zároveň ale oslaben o některé opory. A na hřišti to bylo znát. Domácí byli lepším týmem, už v 18. minutě vedli 2:0! Gól do šatny duel na chvíli zdramatizoval, po pauze ale zkušenější tým dominoval a zvítězil jasným výsledkem.

Podhůří – Bohuslavice 7:3 (3:0)

Branky: Smejkal 2, P. Přívratský 2, Svintek, Dufek, Dolenský – A. Vilám 3 (2 z pen.). Rozhodčí: Trejbal. Hráno bez karet. Diváci: 50. Sedmigólový výprask vyfasovali v sobotním odpoledni také hráči Bohuslavic. V souboji dvou dosud nejslabších kolektivů soutěže vedla Harta ve 48. minutě už 4:0. O vítězi bylo samozřejmě rozhodnuto. Od té doby se ve střelbě branek střídali domácí hráči s hostujícím Alešem Vilámem, jenž stihl hattrick za 14 minut. Konečný výsledek dopadl jasně – 7:3.

1. Mladé Buky 6 5 1 0 0 21:6 17

2. Staré Buky 6 4 2 0 0 18:7 16

3. Strážné 6 4 0 0 2 15:11 12

4. Rtyně; 6 3 0 1 2 19:11 10

5. Žacléř 6 3 0 1 2 12:4 10

6. Vítězná 6 3 0 1 2 14:9 10

7. Poříčí u Tr. 6 3 0 0 3 19:14 9

8. Vrchlabí B 6 2 1 1 2 10:10 9

9. Bílá Třem. B 6 2 0 1 3 15:18 7

10. Mostek 6 2 0 1 3 9:16 7

11. Kuks 6 2 0 0 4 9:20 6

12. Janské Lázně 6 2 0 0 4 10:16 6

13. Podhůří 6 1 1 0 4 15:31 5

14. Bohuslavice 6 0 1 0 5 9:23 2

(ofs, to)