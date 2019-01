Pojizeří - Tento víkend se naplno rozběhnou i krajské fotbalové soutěže. Celkem se to týká 14 celků z okresu Semily.

Ilustrační foto - fotbal | Foto: Zdeně Matura

V krajském přeboru figurují čtyři z nich – Semily, FKP Turnov B, Jablonec n. J. a Sedmihorky. V sobotu od 17 hodin přivítají Semily v pojizerském derby Železný Brod a do Pěnčína k zápasu s FKP Turnov B přijede nováček Mšeno. Další letošní nováček Jablonec nad Jizerou zajíždí do Pěnčína u Jablonce. V neděli od 17 hodin se hraje pouze utkání Višňová – Sedmihorky.



V I.A třídě má Pojizeří rovněž čtyři zástupce – Jilemnici, Lomnici, Košťálov a Bozkov. Všechna utkání prvního kola se hrají do 17 hodin. Jilemnice přivítá nováčka Heřmanice, Lomnice zase Hejnice. Košťálov zajíždí do Stráže nad Nisou a nováček Bozkov do Velkých Hamrů.



V I.B třídě východ je z našeho okresu šest mužstev – Studenec, H. Branná, Víchová, Rovensko, Mírová a Rokytnice. Na programu jsou dvě okresní derby, v sobotu od 17 hodin Víchovou čeká Rovensko a v neděli od 17 hodin se poprvé předvede nováček Studenec proti Horní Branné. Mírová v sobotu zajíždí do Jenišovic k derby obcí blízko Turnova a Rokytnice jede ve stejný den do Držkova.