Dvůr Králové – Utkání, které ukázalo, že ve Dvoře fotbalisté jsou a jsou navíc ochotni nechat na hřišti duši. I těmito slovy hodnotil vystoupení starších dorostenců Dvora Králové v Liberci jejich trenér Jaroslav Hlava. Na severu Čech Dvůr vydřel bod za remízu 0:0.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Petra Hámová

STARŠÍ dorost: Liberec B – Dvůr Králové 0:0



TJ Dvůr Králové nad Labem: Klevcov – Picha, Macek, Novotný, Rossuchan – Samler, Fejk, Kasan, Ruprich – Černy Vágner, střídali: Vondrouš, Klust a Hák.



Jaroslav Hlava, trenér TJ Dvůr Králové: „Reklama na to, jak nedostat gól. Macek, Picha a Novotný. Tito tři beci nedostali gól v sobotu v Trutnově za béčko, ani v neděli v Liberci. Šest dorostenců hrálo v sobotu v Trutnově a v neděli spolu s dalšími spoluhráči by na hřišti radši zemřeli, než aby prohráli. Navíc jsme hráli bez Němečka, Markse, Čenovského, Pitra i Diviše… V útoku musel zaskočit žák Vágner a vedl si víc než zdatně. Všem hráčům patří poděkování za tu dřinu, protože tam nechali i kus toho dvorského srdíčka. Vezou si domů bod, který má tentokrát pro ně cenu tří.“



MLADŠÍ: Liberec B – Dvůr Králové 2:1 (1:1)



Branka: Vondrouš. TJ Dvůr Králové nad Labem: Kořen – Sýkora, Albert, Zezulka, Hlava (50. Krejsa) – Holub, Mádle, Vondrouš (52. Gajdoš), Hák – Vágner (45. Dočekal), Žaba (57. Seidel).



Martin Gajdoš, trenér TJ Dvůr Králové: „Po delší době jsem byl spokojen s výkonem kluků. Domácí byli sice fotbalově lepší, ale my jsme vše nahrazovali bojovností a dobrou defenzivou v čele s brankařem Kořenem. První poločas byl vcelku vyrovnaný. Na 1:1 skóroval v závěru půle Vondrouš po krásné přihrávce Vágnera. V druhém poločase za vyrovnaného stavu nás stále držel v naději na zisk bodu výborný brankař Kořen, bohužel se domácím nakonec podařilo jednou skórovat.“